Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska
|

Skriny nie płoną. A ty ile masz zrzutów ekranu w telefonie i… po co?

Justyna Suchecka
Justyna Suchecka
Zrzuty ekranu są dla młodych ludzi naturalną częścią korespondencji
Zrzuty ekranu są dla młodych ludzi naturalną częścią korespondencji
Źródło: Shutterstock
My chcielibyśmy żyć "jak na skrinach", katalog ze zrzutami ekranu to zwykle panorama z naszych marzeń i aspiracji. Tymczasem nasze dzieci drżą, by na skrinach nie zostać uwiecznionymi, bo dla nich bywają narzędziem przemocy. - Ich życie to nieustanne kalkulacje, czy coś już wykorzystać, zgłosić, przekazać, pokazać, kogoś zaszantażować. Bo i skriny powstają na różne okoliczności. Ktoś jest świadkiem, ktoś ofiarą, ktoś sprawcą. I te role bywają bardzo płynne - mówi dr Anna Buchner, socjolożka z Uniwersytetu Warszawskiego.Artykuł dostępny w subskrypcji
Treść tylko dla pełnoletnich

Artykuł może zawierać treści nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich. By przejść dalej, wybierz odpowiedni przycisk.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Z tego artykułu dowiesz się:
  • Jak jedno kliknięcie może zamienić prywatną rozmowę w broń.
  • Jak żyje się dzieciom ze świadomością, że wszystko może zostać uwiecznione i użyte przeciwko nim.
  • Jak kultura screenshotów wpływa na relacje, zaufanie i poczucie bezpieczeństwa najmłodszych.

Coraz więcej między sobą piszemy. Z komunikatorów internetowych każdego dnia korzystają miliony Polek i Polaków. Najpopularniejszy wśród nich - Messenger - ma już około 21,6 miliona użytkowników, WhatsApp - 18,3 mln, a komunikatory Google - 15,3 mln.

Piszemy do krewnych, przyjaciół, współpracowników. Robią to też setki tysięcy dzieci, których w ogóle nie powinno na komunikatorach być. Od najmłodszych lat opanowują kombinację przycisków w telefonie, która na zawsze może odmienić ich komunikację ze światem i na dobre zburzyć zaufanie do innych ludzi.

Jeden klik i zrzut ekranu został zapisany. Co wydarzy się dalej? Często nic dobrego. A my często o tym nie myślimy, bo tego samego narzędzia używamy zupełnie inaczej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
To "nowy darknet". A my sami zapraszamy do niego dzieci

To "nowy darknet". A my sami zapraszamy do niego dzieci

Justyna Suchecka
Kiedy największym problemem rodziców są inni rodzice w klasie

Kiedy największym problemem rodziców są inni rodzice w klasie

Justyna Suchecka

Mam takie postanowienie

Początek roku 2026. Media społecznościowe zalewają noworoczne postanowienia. Ktoś chce więcej czytać, inny zdrowiej się odżywiać, kolejny zapisuje się na siłownię. Wszyscy to znamy.

Na Instagramie zatrzymuje mnie post: "Wykasuj zawartość albumu ze zrzutami ekranu. Jeśli nie zajrzałeś/aś do nich w roku 2025, nie zrobisz tego w 2026".

Uśmiecham się pod nosem, zaglądam do albumu w telefonie - mam ponad 4 tysiące tzw. skrinów (od ang. screenshot, czyli właśnie funkcji oznaczającej zrzut ekranu). Dla mnie to przede wszystkim narzędzie dziennikarskiej pracy - zapisuję tak niektóre maile, fragmenty dokumentów, wpisy w mediach społecznościowych, pomysły na tematy artykułów.

Pytam czytelników i czytelniczki o ich zwyczaje. Rekordzistka pokazuje folder z 16 tysiącami zapisanych skrinów; większość osób, które się odzywają, ma ich kilkaset.

Trafiam na tylko jedną osobę, która nie ma żadnego: - Po prostu regularnie je kasuję, na przykład gdy już sobie kupię daną rzecz - tłumaczy internautka, na co dzień nauczycielka.

Inni opowiadają o zapisanych w ten sposób przepisach kulinarnych, książkach do przeczytania, inspiracjach wnętrzarskich czy odzieżowych. Dla wielu to katalog aspiracji. Chcielibyśmy żyć jak na skrinach. A przynajmniej tak o zrzutach ekranu opowiadają moi rówieśnicy - milenialsi (ludzie urodzeni między 1980 a 1995 rokiem).

Ale jest jeszcze inne oblicze skrinów - nie tak niewinne, nieutkane z marzeń i planów. Usłyszałam o nim od socjolożki dr Anny Buchner z Uniwersytetu Warszawskiego i Pracowni Badawczej Empowermind.

W jej opowieści skriny to narzędzie komunikacji, ale też opresji i przemocy. Skriny to coś, co uderza w i tak niewysoki poziom zaufania.

Ta opowieść to opowieść dzisiejszych nastolatków (z pokolenia alfa) i młodych dorosłych (z pokolenia zet).

Posłuchajcie.

Wszyscy, na każdym kroku

"Kiedyś moja koleżanka pisała z kolegą z naszej klasy, to właśnie w podstawówce było, i ona pisała o takich rzeczach prywatnych, np. o sytuacji rodzinnej, a on to pokazywał wtedy kolegom z naszej klasy i po prostu się śmiali z tej koleżanki, że ma taką sytuację" - Marta, 17 lat.

"Zdarzyło mi się kilka sytuacji, gdzie osoba robiła print screeny i wysyłała to tej osobie, o której gadałyśmy, ale oczywiście robiła tak te screeny, żeby było, że tylko ja coś mówiłam słabego, żeby tam, wiadomo, coś tam podjudzać, żeby jakieś tam kłótnie były" - Alicja, 17 lat.

"U nas z tymi screenami całych konwersacji to jest tragedia. Wszyscy na każdym kroku robią screeny wszystkiego, tak dosłownie, więc u nas raczej jak się chce jakąś trudniejszą sprawę wyjaśnić, czy coś w tym stylu, to zawsze się staramy na żywo" - Oksana, 14 lat.

"Staram się uważać na to, co piszę. To jest czasem trudne, bo muszę dziesięć razy tę wiadomość przeczytać. Ale też z takimi osobami nie piszę tak na co dzień, tylko to są jakieś tam sporadyczne sytuacje" - Aurelia, 16 lat.

"Nie mówię takich prywatnych rzeczy przez wiadomości. Tylko w realnym życiu" - Marta, 17 lat.

Marta, Alicja, Oksana i Aurelia to uczestniczki badania, które dr Buchner z Pracowni Empowermind przeprowadzała na potrzeby Fundacji Orange i jej drugiego już raportu "Dojrzeć do praw".

- Kiedy pierwszy raz usłyszałyśmy od młodzieży o tym, jak traktują skriny, przyznaję, przecierałyśmy oczy ze zdumienia - mówi dr Anna Buchner.

I wszystko może być skrinem

Pierwsza odsłona raportu "Dojrzeć do praw" ukazała się w 2023 roku. To wtedy wątek przesyłania zrzutów ekranów z prywatnych lub grupowych konwersacji do osób trzecich pojawił się w rozmowach badaczek z nastolatkami. Był jednak zaledwie jednym z wielu wątków pobocznych.

Badaczki postanowiły go zgłębić w kolejnej edycji - tej z 2025 roku, bo jednym z głównych analizowanych motywów była prywatność. A w końcu przesyłanie skrinów to naruszenie tajemnicy korespondencji.

Z wypowiedzi młodych osób jednoznacznie wynika, że screeny stały się integralną częścią komunikacji internetowej, pełniąc zarówno funkcje praktyczne, jak i zabezpieczające, ale mogą też prowadzić do manipulacji i konfliktów

- czytam w raporcie.

A badaczki słuchały o skrinach wykorzystywanych celowo. Ośmieszających, krzywdzących, skłócających, wywołujących "dramy". Nie trzeba zaawansowanych technologii, by tak przekazywane wiadomości wycinać z szerszego kontekstu lub umieszczać je w zupełnie nowych. Dochodzi do tworzenia wielopoziomowych intryg.

Justyna Suchecka
Justyna Suchecka
Dziennikarka tvn24.pl, ekspertka ds. edukacji. Prowadzi podcast "I co teraz?"
Czytaj także:
Do ataku nożownika doszło w Kadzidle
Planował zabić osiem osób, zastanawiał się "ile zdąży zadźgać". Trzy apelacje od wyroku
WARSZAWA
imageTitle
Polka ruszyła na trasę. Ma duży apetyt
RELACJA
Interwencja strażaków w Błoniu (zdjęcie ilustracyjne)
Rozszczelnienie gazociągu w Olsztynie. Przerwy w dostawie
Olsztyn
imageTitle
Byłby medal, ale i tak życiowy wynik Gąsienicy-Daniel
EUROSPORT
niedzwiedzie
Nietypowi goście przy karmniku o piątej rano. Zobacz nagranie
METEO
Lucas Pinheiro mistrzem olimpijskim w slalomie gigancie
"Hymn Brazylii pośród włoskich gór". Historyczne zwycięstwo na igrzyskach
Świat
Chiny. Rok "smutnego konia". Zabawka stała się hitem, choć za jej powstaniem stoi błąd pracownika
To nie tylko "płaczący koń". Nowy trend buntem przeciw propagandzie
BIZNES
Izabela Sopalska-Rybak mówi o macierzyństwie na wózku
Ciąża i macierzyństwo na wózku. "Usłyszałam od lekarza, że mogę iść zważyć się do weterynarza"
Alicja Glinianowicz
62. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa
Jawi się wizja "nowych schematów współpracy"
Świat
Zasypany XIX-wieczny most odkryty podczas prac drogowych w Koszalinie
Zasypany XIX-wieczny most odkryty podczas prac drogowych w Koszalinie
Szczecin
Orla Perć
Turysta zaginął na Orlej Perci
METEO
Ponad 2 miliony złotych strat i 13 zatrzymanych oszustów(zdjęcie ilustracyjne)
13 osób zatrzymanych w dwa tygodnie. Oszukali ludzi na dwa miliony złotych
WARSZAWA
Samolot linii lotniczych Jet2 (zdjęcie ilustracyjne)
Zaczęli się bić w samolocie. Dożywotni zakaz latania dla dwóch pasażerów
Świat
Aleksiej Nawalny
Toksyna z innego kontynentu w próbkach Nawalnego. "Reżim posiadał tę substancję"
Świat
Lodołamacz utknął
"Orka" utknęła na ostrodze. "Tak czasami się dzieje"
METEO
Sklep Action w Poznaniu
Duża sieć wycofuje produkt. Wykryto azbest
BIZNES
Klaebo
Kopalnia złota. Oto absolutny rekordzista
EUROSPORT
Kawa na ławę
"Zastanawiają się" nad wyjściem z partii. "Decyzja w ciągu najbliższych dni"
"KAWA NA ŁAWĘ"
imageTitle
Żart Semirunnija hitem internetu. "Kark mnie boli"
EUROSPORT
Mróz, zima, lód, zimno
Nawet -23 stopnie. Silny mróz rozleje się po Polsce
METEO
Hala AmberExpo w Gdańsku
Odwołany ostatni dzień festiwalu. Powodem pogoda i "niepokojące sygnały"
Trójmiasto
imageTitle
Przełomowe wieści od Lindsey Vonn
EUROSPORT
chory chora szpital shutterstock_1566271930
"Triada objawów" u młodych ludzi. Jak rozpoznać ten nowotwór?
Polska
Barack Obama
Czy kosmici istnieją? Obama odpowiada
BIZNES
Linia kolejowa Warszawa-Otwock
W poniedziałek zamkną skrzyżowanie w Falenicy, objazd prowadzi przez "leniwy szlaban"
WARSZAWA
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co przyniesie koniec lutego
METEO
imageTitle
Dyskwalifikacja za cztery milimetry. "Skrajna głupota"
EUROSPORT
Widok z okna, Piotrowice (Małopolskie)
Krowiarki, Tuczempy, Cewice. Lista zimowych miejsc się nie kończy
METEO
imageTitle
Gdzie się podział medal Tomasiaka? Wrócił do wioski bez niego
EUROSPORT
Chciał ratować psa, który wbiegł na zamarznięte jezioro. Pod mężczyzną załamał się lód
Chciał ratować psa, wpadł do wody. Był zanurzony po szyję, trzymał się lodu
Olsztyn
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica