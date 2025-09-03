To oni towarzyszą Nawrockiemu w USA. Skład delegacji

Skład delegacji prezydenta Karola Nawrockiego w trakcie wizyty w Stanach Zjednoczonych Źródło: TVN24

Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął we wtorek wizytę w Stanach Zjednoczonych, a w środę spotka się w Waszyngtonie z prezydentem Donaldem Trumpem. To pierwsza wizyta Nawrockiego w roli prezydenta Polski. Politycy w Białym Domu mają rozmawiać o bezpieczeństwie militarnym i energetycznym Polski oraz sytuacji w Ukrainie.

Jak informował we wtorek szef Biura Polityki Międzynarodowej w prezydenckiej kancelarii Marcin Przydacz, oprócz niego i Karola Nawrockiego, w skład delegacji prezydenta wejdą szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz, europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan, rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz oraz wiceszef prezydenckiego gabinetu Jarosław Dębowski. W delegacji nie znalazł się żaden przedstawiciel rządu i rządowej administracji.

Skład delegacji prezydenta Karola Nawrockiego

Marcin Przydacz karierę polityczną rozpoczynał w kancelarii Andrzeja Dudy. W 2015 roku został zastępcą dyrektora w Biurze Polityki Międzynarodowej w KPRP. Od 2019 do 2023 roku pełnił funkcję wiceministra spraw zagranicznych w rządzie Mateusza Morawieckiego.

Marcin Przydacz Źródło: PAP/Radek Pietruszka

W styczniu 2023 roku wrócił do kancelarii prezydenta Dudy, już jako szef BPM i w tym samym roku w październiku z powodzeniem wystartował do Sejmu z list PiS. Mandatu poselskiego zrzekł się na początku sierpnia br., kiedy to pozycję szefa BPM zaoferował mu już inny prezydent, Karol Nawrocki.

Prezydentowi w USA towarzyszy szef BBN Sławomir Cenckiewicz. Kierownictwo w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego Cenckiewicz objął po wygranych przez Nawrockiego wyborach prezydenckich.

Szef BBN jest historykiem czasów najnowszych, byłym członkiem kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Według służb i kancelarii premiera, Cenckiewicz nie ma dostępu do informacji niejawnych w związku z toczącym się procesem sądowym o ponowne przyznanie poświadczenia bezpieczeństwa.

Prezydent Karol Nawrocki i powołany na szefa BBN Sławomir Cenckiewicz Źródło: PAP/Paweł Supernak

Ponadto prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko m.in. Cenckiewiczowi i zarzuca mu pomocnictwo w ujawnieniu przez byłego ministra obrony Mariusza Błaszczaka planów obronnych na wypadek agresji ze strony Rosji.

Adam Bielan, Rafał Leśkiewicz i Jarosław Dębowski w delegacji

Europoseł Adam Bielan nie jest członkiem kancelarii prezydenta, ale - jak mówił we wtorek Przydacz - "ma doskonałe relacje ze środowiskiem amerykańskich polityków i ekspertów, zwłaszcza ze środowiska Partii Republikańskiej", z ramienia której o prezydenturę ubiegał się Donald Trump. Według nieoficjalnych informacji to właśnie za sprawą Bielana doszło do pierwszego spotkania prezydenta Trumpa z Nawrockim w trakcie kampanii prezydenckiej.

Adam Bielan Źródło: Paweł Supernak/PAP

Bielan jest wieloletnim politykiem PiS, kilkukrotnie startował z list tego ugrupowania do Sejmu i Parlamentu Europejskiego. W latach 2015-2019 był senatorem i wicemarszałkiem Senatu.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, tak samo jak Nawrocki, z wykształcenia jest historykiem i do prezydenckiej kancelarii powędrował z IPN. W poprzedniej instytucji także pełnił funkcję rzecznika prasowego od 2021 roku. Po szczeblach kariery w IPN Leśkiewicz wspinał się od 2006 roku.

Rafał Leśkiewicz Źródło: Piotr Nowak/PAP

Innym współpracownikiem Nawrockiego, który poprzednio pracował z nim w IPN, jest Jarosław Dębowski, zastępca szefa gabinetu prezydenta. To były dziennikarz, przez 10 lat związany z grupą RMF.

Jarosław Dębowski - pierwszy od lewej Źródło: PAP/Paweł Supernak

Przydacz zapowiedział we wtorek, że "w wizycie będzie uczestniczyła pani dyrektor protokołu dyplomatycznego z Ministerstwa Spraw Zagranicznych". Funkcję tę od września 2023 roku pełni Irena Lichnerowicz.

