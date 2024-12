Siemoniak o tragedii Krakowie. "Wyjaśnimy, co takiego się stało, jak to było możliwe"

- Wyjaśniamy tę sprawę - zapewnił minister. Jak mówił, "działa prokuratura, działa struktura policyjna, która takie sprawy kontroluje". - Rozmawiałem z Komendantem Głównym Policji nadinspektorem Markiem Boroniem na ten temat. Wyjaśnimy przyczyny, co takiego się stało, jak to było możliwe, że (...) gdy nie ma prawa się coś takiego wydarzyć, ktoś uwalnia się z kajdanek i jest w stanie zabrać policyjną broń - dodał.

"Jeśli ktoś popełnił błędy, będzie rozliczony"

Siemoniak o wydarzeniach na Pradze Północ. "To się nie miało prawa wydarzyć"

Według Siemoniaka, "policjanci zaangażowani w tę sprawę - bo to przede wszystkim też było przedmiotem mojej rozmowy z Komendantem Głównym Policji - to byli doświadczeni funkcjonariusze".

- Popełnili być może błędy, jak mówię, wyjaśni to wszystko kontrola. To się nie miało prawa wydarzyć, nikt tutaj nikogo nie będzie bronił. Natomiast to nie jest tak, że to były jakieś niedoświadczone nowe osoby. Były to osoby doświadczone, które setki podejrzanych o przestępstwa zatrzymywały do tej pory - dodał.