Sejm zdecydował w sprawie Macierewicza

Posłowie bezwzględną większością 240 głosów zdecydowali o uchyleniu immunitetu posłowi PiS Antoniemu Macierewiczowi. Przeciw było 190 posłów, 9 się wstrzymało.

Większość klubu PiS była przeciw, ale 11 posłów nie głosowało, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński, Adam Andruszkiewicz czy Sebastian Kaleta.

Antoni Macierewicz z uchylonym immunitetem. Na wniosek prokuratury

Wcześniej, w poniedziałek, Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych Sejmu RP na tajnym posiedzeniu rozpatrzyła wniosek prokuratury o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła PiS i byłego ministra obrony Antoniego Macierewicza.

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie Macierewicza do odpowiedzialności karnej przekazał do Sejmu na początku lipca br. ówczesny minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar. Poinformował, że prokurator zamierza postawić posłowi PiS zarzut, że jako szef podkomisji smoleńskiej ujawnił ściśle tajne informacje.

Bodnar precyzował później, że zarzut dla Macierewicza polegałby na tym, iż "będąc funkcjonariuszem publicznym - przewodniczącym Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego oraz członkiem Komisji Badań Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, ujawnił informacje niejawne o klauzuli 'ściśle tajne', 'tajne', 'poufne' i 'zastrzeżone'". A także - jak dodał - informacje, z którymi polityk PiS "zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, poprzez podawanie do publicznej wiadomości dokumentów zawierających wyniki badań okoliczności i przyczyn zaistniałej w dniu 10 kwietnia 2010 roku, katastrofy lotniczej, które stanowiły informacje chronione". Czyny te zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 5.

Antoni Macierewicz przekonywał z kolei, że istnieje dokument ze Służby Kontrwywiadu Wojskowego, który miał znosić klauzulę z ujawnionych przez niego dokumentów. Według informacji reportera TVN24 Sebastiana Napieraja taki dokument nie istnieje.

Podkomisja smoleńska Macierewicza

Tak zwana podkomisja smoleńska została powołana w 2016 roku decyzją Antoniego Macierewicza, wówczas szefa MON. W kwietniu 2022 roku Macierewicz przedstawił raport z jej prac, który kwestionował ustalenia Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego pod przewodnictwem Jerzego Millera. Podkomisja złożyła też w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz zabójstwa pozostałych 95 osób podróżujących do Smoleńska.

Po objęciu władzy przez obecny rząd tzw. podkomisja smoleńska została rozwiązana.

