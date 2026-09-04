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Polska

Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego

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Maciej Berek w Sejmie
Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP
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W czasie głosowania w Sejmie posłowie wybrali w piątek Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydaturę byłego ministra zgłosiła grupa posłów klubu Koalicji Obywatelskiej. Poparcia, po raz kolejny, nie uzyskał kandydat zgłoszony przez PiS Artur Kotowski.

Posłowie głosowali poprzez wybór kandydata na sędziego TK z listy. Za Maciejem Berkiem zagłosowało 226 posłów. Za Arturem Kotowskim 184. 27 posłów zagłosowało przeciwko wszystkim kandydatom. Wartość bezwzględna wynosiła 219 głosów. W wyborze sędziego TK uczestniczyło 437 posłów. 

W głosowaniu przeciwko kandydaturze Berka był między innymi Włodzimierz Czarzasty.

Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego TK

Kandydatura Berka od dłuższego czasu wzbudza kontrowersje wśród polityków koalicji rządzącej.

Maciej Berek w Sejmie
Maciej Berek w Sejmie
Źródło zdjęcia: PAP

Posłowie Lewicy wskazywali na ustawy z 2024 roku, które miały na celu zreformowanie TK, ale nie weszły w życie po skierowaniu ich przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę do TK. Zakładały one między innymi czteroletnią karencję dla członków rządu ubiegających się o funkcję sędziego. Z kolei Anna Maria Żukowska mówiła niedawno: - Mieliśmy być inni niż PiS, mieliśmy robić to inaczej, a nie dokładnie tak samo.

Obie kandydatury opiniowała w czwartek rano sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka. Konieczność wyboru nowego sędziego Trybunału jest związana z upływającą 18 września kadencją sędziego Justyna Piskorskiego. Sędziów Trybunału Sejm wybiera indywidualnie, na dziewięcioletnie kadencje, bezwzględną większością głosów. 

Źródło: TVN24
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Tagi:
Maciej BerekTrybunał Konstytucyjny
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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