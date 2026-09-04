Polska Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Aleksandra Sapeta |

Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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Posłowie głosowali poprzez wybór kandydata na sędziego TK z listy. Za Maciejem Berkiem zagłosowało 226 posłów. Za Arturem Kotowskim 184. 27 posłów zagłosowało przeciwko wszystkim kandydatom. Wartość bezwzględna wynosiła 219 głosów. W wyborze sędziego TK uczestniczyło 437 posłów.

W głosowaniu przeciwko kandydaturze Berka był między innymi Włodzimierz Czarzasty.

Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego TK

Kandydatura Berka od dłuższego czasu wzbudza kontrowersje wśród polityków koalicji rządzącej.

Maciej Berek w Sejmie Źródło zdjęcia: PAP

Posłowie Lewicy wskazywali na ustawy z 2024 roku, które miały na celu zreformowanie TK, ale nie weszły w życie po skierowaniu ich przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę do TK. Zakładały one między innymi czteroletnią karencję dla członków rządu ubiegających się o funkcję sędziego. Z kolei Anna Maria Żukowska mówiła niedawno: - Mieliśmy być inni niż PiS, mieliśmy robić to inaczej, a nie dokładnie tak samo.

Obie kandydatury opiniowała w czwartek rano sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka. Konieczność wyboru nowego sędziego Trybunału jest związana z upływającą 18 września kadencją sędziego Justyna Piskorskiego. Sędziów Trybunału Sejm wybiera indywidualnie, na dziewięcioletnie kadencje, bezwzględną większością głosów.