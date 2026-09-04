Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego
Posłowie głosowali poprzez wybór kandydata na sędziego TK z listy. Za Maciejem Berkiem zagłosowało 226 posłów. Za Arturem Kotowskim 184. 27 posłów zagłosowało przeciwko wszystkim kandydatom. Wartość bezwzględna wynosiła 219 głosów. W wyborze sędziego TK uczestniczyło 437 posłów.
W głosowaniu przeciwko kandydaturze Berka był między innymi Włodzimierz Czarzasty.
Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego TK
Kandydatura Berka od dłuższego czasu wzbudza kontrowersje wśród polityków koalicji rządzącej.
Posłowie Lewicy wskazywali na ustawy z 2024 roku, które miały na celu zreformowanie TK, ale nie weszły w życie po skierowaniu ich przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę do TK. Zakładały one między innymi czteroletnią karencję dla członków rządu ubiegających się o funkcję sędziego. Z kolei Anna Maria Żukowska mówiła niedawno: - Mieliśmy być inni niż PiS, mieliśmy robić to inaczej, a nie dokładnie tak samo.
Obie kandydatury opiniowała w czwartek rano sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka. Konieczność wyboru nowego sędziego Trybunału jest związana z upływającą 18 września kadencją sędziego Justyna Piskorskiego. Sędziów Trybunału Sejm wybiera indywidualnie, na dziewięcioletnie kadencje, bezwzględną większością głosów.