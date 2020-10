Wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry odrzucone

We wtorek wieczorem Sejm odrzucił wniosek Koalicji Obywatelskiej o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Wniosek o wotum nieufności wobec Ziobry został złożony przez posłów KO na początku października. Jak podkreślono w uzasadnieniu tego wniosku, miał on na celu "zahamowanie szkodliwej i koniunkturalnej działalności Zbigniewa Ziobro, odpowiadającego za fatalny stan polskiego wymiaru sprawiedliwości".

Budka: wotum nieufności jest aktem oskarżenia przeciwko Zbigniewowi Ziobrze i prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu

Ziobro: opozycja szuka pretekstu, aby w Polsce wytwarzać ogromne emocje

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, iż "dzisiaj z wielkim smutkiem obserwuje, że pan Borys Budka i przedstawiciele PO i opozycji na lewo od PO niestety angażują się we wsparcie działań, które z porządkiem prawnym i z demokratycznym sprzeciwem często niewiele mają wspólnego".

Dodał, że aktywiści protestujący na ulicy często sięgają po metody, które - jego zdaniem - nie mają nic wspólnego z prawem. - Tego rodzaju formy manifestacji własnych poglądów (...) są niestety afirmowane i w pełni wspierane przez opozycję. (...) Przecież to jest nienawiść w swojej istocie - zaznaczył minister.

Ziobro: ze smutkiem obserwuję, że opozycja angażuje się we wsparcie działań, które nie mają nic wspólnego z porządkiem prawnym

Ziobro nazwał fałszywymi i demagogicznymi zarzuty przedstawiane wobec niego przez przedstawicieli opozycji. - Nie przypadkiem ten wniosek został złożony w momencie, kiedy doszło do zatrzymania pana ministra Sławomira N., prawej ręki Donalda Tuska - wskazał.

Premier: od wielu lat toczy się pewnego rodzaju spór o Polskę

Minister Ziobro, kontynuował premier, "podjął się dzieła naprawy ministerstwa, które w tym jądrze nieprawidłowości, niedoskonałości, jądrze też bardzo często niedobrych i złych postępowań i antywartości, się znajdowało". - Z tego też wynika to, że ta naprawa trwa dłużej - stwierdził.

Według szefa rządu mottem Ministerstwa Sprawiedliwości jest "szeroko rozumiana polityka społeczna stojąca absolutnie w kontrze do tego, co było przez 25 lat".

Morawiecki: reforma wymiaru sprawiedliwości będzie kontynuowana

Morawiecki stwierdził, że reforma sprawiedliwości miała doprowadzić do większej "sprawczości" i "sprawności" państwa. Dodawał, że reforma ta wpływa m.in. na lepsze funkcjonowanie systemu podatkowego i "wewnątrzsterowność" w polityce zagranicznej.

Morawiecki: dbanie o najsłabszych to jest motto resortu sprawiedliwości

- Naszą zasadą, którą kierujemy się, którą kieruje się minister sprawiedliwości, jest to, że prawo nie może być niesprawiedliwe dla tych słabszych, że prawo musi w sposób równy traktować wszystkich, że nie ma równych i równiejszych i że ci, którzy są możnymi tego świata, również podlegają prawu - to jest zasada państwa sprawiedliwego - mówił szef rządu.

Sak: poradzono sobie z mafią VAT-owską, z mafią lekową, fabrykami dopalaczy, mafią reprywatyzacyjną

Poseł Piotr Sak, przedstawiając z mównicy sejmowej stanowisko PiS ocenił, że wniosek KO o odwołanie Ziobry i argumenty uzasadniające go są "porażką". - Zwracam się do opozycji. Mieliście państwo okazję milczeć, niestety nie skorzystaliście z tej szansy, a przecież radził wam to wasz twórca i stwórca, obecnie szerzej jako znany troll internetowy i pierwszy zrzęda na zarobkowej emigracji, pan Donald Tusk - mówił Sak.