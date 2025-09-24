"Auć, auć" i "dawanie po razie". Seria żartów w Sejmie

Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz żartują w sejmie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę na posiedzeniu Sejmu do zabrania głosu zgłosiło się dwóch wicepremierów - Krzysztof Gawkowski i Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapowiadając wystąpienia wiceszefów rządu, marszałek Sejmu Szymon Hołownia zażartował z tej sytuacji. - Kto chce teraz zabrać głos? Dwóch wicepremierów to cały premier. Zapraszamy najpierw wicepremiera Gawkowskiego, a potem Kosiniaka-Kamysza - powiedział Hołownia.

Słowa marszałka nie pozostały jednak bez odpowiedzi. Wchodząc na mównicę, Władysław Kosiniak-Kamysz natychmiast się do nich odniósł.

- Pan marszałek powiedział o "sumowaniu się wicepremierów". To jest trochę inaczej niż z marszałkami rotacyjnymi, więc tego nie warto porównywać - odparł, nawiązując do koalicyjnej umowy o zmianie marszałka w połowie kadencji. Riposta wicepremiera spotkała się z głośną reakcją posłów, których Szymon Hołownia zmuszony był przywołać do porządku. - Auć, auć - mówił rozbawiony Hołownia.

- My jeszcze damy sobie po razie z panem premierem - uspokajał posłów, po czym pozwolił szefowi MON kontynuować wystąpienie. Po zakończeniu pożegnał Kosiniaka-Kamysza słowami: - Marszałek rotacyjny bardzo dziękuje panu wicepremierowi.

Wyraźnie zaakcentował przy tym przyrostek "wice".

OGLĄDAJ: TVN24 HD