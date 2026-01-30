"Obce służby nie muszą nawet podejmować wysiłku, by zdobyć te informacje"

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Po takich pytaniach zapaliłaby mi się czerwona lampka - mówi dr Anna Grabowska-Siwiec, emerytowana oficer kontrwywiadu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdy czytamy pytania, na które muszą odpowiadać ministrowie. Gdy informujemy ją, że te pytania zawarte są w interpelacjach polskich posłów, dr Grabowska-Siwiec ze zdziwienia otwiera szeroko usta. - To materiał, który budzi ogromne wątpliwości i powinien być chroniony jako informacje szczególnie wrażliwe dla bezpieczeństwa państwa i obronności kraju.

To podchodzi pod artykuł piąty ustawy o ochronie informacji niejawnych

- ocenia nasza rozmówczyni.

To artykuł, który wskazuje, jakie klauzule tajności nadawać poszczególnym informacjom.

Pytającymi są przede wszystkim posłowie Konfederacji Wolność i Niepodległość oraz Konfederacji Korony Polskiej, pod interpelacjami podpisują się również posłowie Prawa i Sprawiedliwości.

Tropem poselskich aktywności poszliśmy po nagłośnieniu podobnej działalności u naszego zachodniego sąsiada. Minister spraw wewnętrznych Turyngii Georg Maier stwierdził, iż "nie sposób oprzeć się wrażeniu, że AfD realizuje w ramach swoich dochodzeń listę zadań, jakie powierzył jej Kreml" i oskarżył prorosyjską partię o wykorzystywanie interpelacji do zbierania informacji na rzecz rosyjskiego wywiadu. W ciągu kilku lat politycy AfD kierowali do władz różnych landów tysiące zapytań. Interesowało ich bezpieczeństwo, wojsko, uzbrojenie, infrastruktura krytyczna, systemy zabezpieczeń.

Podobne zainteresowania mają polscy parlamentarzyści.

O co pytają posłowie

W ciągu ostatnich kilku tygodni przeczytałem ponad 2 tysiące interpelacji oraz odpowiedzi udzielonych na nie przez właściwe ministerstwa. 204 spośród tych interpelacji zwróciły moją szczególną uwagę.