Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Sędzia Markiewicz o słowach szefowej KRS: na takie refleksje jest ciut późno

Krystian Markiewicz
Fragment rozmowy Katarzyny Gozdawy-Litwińskiej z Krystianem Markiewiczem
Źródło: TVN24+
- Dagmara Pawełczyk-Woicka była jedną z nielicznych osób, które powiedziały: "Chętnie skorzystamy z tego zamachu konstytucyjnego", mimo że cały świat sędziowski powiedział, że to jest niezgodne z konstytucją - ocenił w rozmowie z Katarzyną Gozdawą-Litwińską sędzia Krystian Markiewicz. Komentował słowa szefowej upolitycznionej KRS, które padły w czwartek na antenie TVN24. Cała rozmowa z sędzią Markiewiczem będzie dostępna od piątku w TVN24+.

Sędzia Krystian Markiewicz ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury, w rozmowie z reporterką TVN24 Katarzyną Gozdawą-Litwińską komentował wypowiedź Dagmary Pawełczyk-Woickiej z czwartkowej "Rozmowy Piaseckiego".

Cała rozmowa z sędzią Krystianem Markiewiczem od piątku w TVN24+.

Zmiany Ziobry w sądownictwie. Szefowa nieuznawanej KRS: politycy powinni wtedy zrezygnować
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zmiany Ziobry w sądownictwie. Szefowa nieuznawanej KRS: politycy powinni wtedy zrezygnować

Przewodnicząca upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa była pytana o to, czy biorąc pod uwagę chaos, w jakim znalazło się polskie sądownictwo, żałuje tego, że współtworzyła system prawny wprowadzony przez zmiany Zbigniewa Ziobry. - Jeżeli miałabym tę wiedzę, którą mam dzisiaj i widziałabym tę słabość państwa, to uważam, że należało z tego zrezygnować - odpowiedziała.

OGLĄDAJ: W ruinie
pc

W ruinie

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

- Politycy powinni wtedy zrezygnować z tej ustawy, wiedząc, jaka jest ich słabość, że nie są w stanie przełamać oporu, nie tylko sędziowskiego, ale i zewnętrznych sił, które dążyły do tego, żeby zanarchizować system sądownictwa, bo uważam, że wykorzystali to nasi wrogowie - dodała.

Markiewicz o "pociągu, który zapewnia przywileje"

Sędzia Markiewicz, odnosząc się do słów Pawełczyk-Woickiej, powiedział, że to środowisko prawnicze było wtedy świadome zagrożeń, jakie niesie za sobą przyjęta pod koniec 2017 roku nowelizacja ustawy o KRS, która zmieniała sposób wyboru jej sędziów-członków.

- Cały świat sędziowski powiedział, że to jest regulacja niezgodna z konstytucją, że sędziowie nie powinni dać się włączyć w tę całą ustawkę polityczną. Więc to nie jest tak, że wtedy nie było wiedzy na ten temat. My mieliśmy pełną świadomość, że ta regulacja jest niekonstytucyjna - zwrócił uwagę.

"Mamy konflikt". KRS a europejskie trybunały
Dowiedz się więcej:

"Mamy konflikt". KRS a europejskie trybunały

 - Po drugie, stan, o którym mówimy, trwa już jakieś osiem lat, od 2018 roku. Więc na te refleksje może ciut późno - dodał.

- Rozumiem - nie ubliżając kucharkom - że pani sędzia nie jest kucharką, tylko jest prawniczką i potrafi czytać konstytucję. Wie, czego konstytucja wymaga, jeżeli chodzi o skład Krajowej Rady Sądownictwa, jaki powinien być wybór - mówił dalej.  

Jak powiedział, "98 procent całego środowiska prawniczego podzielało opinię, że ta regulacja jest niekonstytucyjna i niebezpieczna". 

Markiewicz: to jeden z najlepiej zdanych egzaminów

- Jeżeli pani sędzia mówi o tym braku otwartości środowiska sędziowskiego (na wprowadzane wówczas zmiany - red.), to uważam, że to jest jedna z największych zalet, najlepiej zdanych egzaminów - że środowisko sędziowskie właśnie zareagowało w sposób bardzo konsekwentny, mówiąc o tym, że nie można łamać konstytucji, nie ma przyzwolenia na tego typu działania ze strony polityki - mówił dalej.

Sędzia Markiewicz zaznaczył, że Dagmara Pawełczyk-Woicka była jedną z nielicznych osób, które powiedziały: "Chętnie skorzystamy z tego zamachu konstytucyjnego'".

- To nie jest kwestia otwartości na nowinki technologiczne. To jest kwestia reakcji na łamanie podstawowych wartości i zasad. Pani sędzia powiedziała: "Jestem gotowa na łamanie konstytucji i chętnie dla swojej prywaty, dla swojego zysku polityczno-finansowego, wskoczę do tego pociągu, który te przywileje jej zapewni". I tak się też stało - powiedział rozmówca Katarzyny Gozdawy-Litwińskiej.

Spór w sprawie upolitycznionej KRS

Spór dotyczący KRS i sędziów wyłanianych w procedurze przy jej udziale wiąże się z nowelizacją w grudniu 2017 roku ustawy o Radzie, zgodnie z którą od 2018 roku 15 sędziów-członków KRS wybieranych jest przez Sejm. Wcześniej byli wybierani przez środowiska sędziowskie. Zmiana ta stała się powodem stawianych przez ówczesną opozycję (obecnie przez rządzących) zarzutów upolitycznienia KRS i kwestionowania statusu osób powołanych na urząd sędziego z udziałem tak ukształtowanej KRS. Na wadliwość procedury wyłaniania sędziów z udziałem obecnej KRS wskazywały w ostatnich latach też między innymi orzeczenia europejskich trybunałów - TSUE i ETPC.

OGLĄDAJ: "Jeżeli bym miała tę wiedzę, którą mam dzisiaj, to uważam, że należało z tego zrezygnować"
pc

"Jeżeli bym miała tę wiedzę, którą mam dzisiaj, to uważam, że należało z tego zrezygnować"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Marcin Złotkowski

Źródło: TVN24+

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Spór o zmiany w sądownictwieSąd NajwyższyKrajowa Rada Sądownictwa
Czytaj także:
Dokumenty wojskowe na prywatnej posesji
Dokumenty w śmieciach. Decyzja Żandarmerii Wojskowej
Polska
Piorun uderzył dwóch mężczyzn na najwyższym szczycie Arizony
Piorun trafił dwóch mężczyzn znajdujących się na szczycie góry
METEO
pc
Rafał Blechacz gościem programu "Monika Olejnik. Otwarcie"
Polska
saranda albania shutterstock_1979689766
"Musieli czekać na posiłki w długich kolejkach". Jest wyrok TSUE
BIZNES
Ośnieżona góra Fuji
Symbol Japonii nareszcie pod śniegiem
METEO
Prezydent Szczecina Piotr Krzystek i wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska
Jeśli Szczecin wygra miliony złotych, inne miasta mogą zawalczyć o miliardy
Justyna Suchecka
Poszukiwania 55-letniego turysty w Tatrach Zachodnich
Wysłał zdjęcie ze szczytu i zaginął. "Źle to się skończyło"
Kraków
Na miejscu pracowały służby (zdjęcie ilustracyjne)
Ciężarówką zahaczył o autobus, siedem osób poszkodowanych
WARSZAWA
imageTitle
FBI ujawnia wielką aferę. Zamieszana mafia i osoby ze świata sportu
EUROSPORT
Łupem 14-latki padły buteleczki z alkoholem (zdjęcie ilustracyjne)
"Małpki" w systemie kaucyjnym? Ministerstwo odpowiada
BIZNES
Wołodymyr Zełenski
"Chyba nie jest źle?". Zełenski o efektach spotkania z Trumpem
Świat
imageTitle
Grzeczny chłopiec wpadł w furię. "Rzadko widujemy go tak zdenerwowanego"
EUROSPORT
Mural powstał w marcu 2022 r. w odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę
Antywojenny mural zakryty biało-czerwoną wstęgą. Kolej zawiadomiła policję
Trójmiasto
Funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych
Wprowadzili na rynek 2,5 tony narkotyków. Boss i sześciu członków gangu skazanych
WARSZAWA
Kim Kardashian
Kim Kardashian wyznała, że wykryto u niej tętniaka mózgu
Kultura i styl
Toast dzieci na otwarciu placu zabaw
Dzieci z kieliszkami na otwarciu placu zabaw. "Okropne"
Wrocław
Osuwisko w Tunceli, Turcja
Masa skał sunęła wprost na taksówkę
METEO
Komenda Powiatowa PSP w Kolbuszowej
Strażak w areszcie. Po pijaku potrącił pieszą i odjechał
Rzeszów
Wyprzedzali na przejściu dla pieszych
Wyprzedzali na przejściu dla pieszych, dostrzegł ich policyjny dron
WARSZAWA
chiny szanghaj rafineria shutterstock_1271084311
Chiny wstrzymują zakup rosyjskiej ropy. Obawy Pekinu
BIZNES
biegacz bieganie shutterstock_455008438
Bieganie naprawia to, co zepsuła niezdrowa dieta. Naukowcy sprawdzili
Zdrowie
Woda nie nadaje się do picia (zdjęcie ilustracyjne)
Bakterie w wodociągu. Alert RCB
Poznań
Przyjechali do awanturującego się pacjenta (zdjęcie ilustracyjne)
Żądał od nastolatka papierosów, groził mu nożem. Trafił do aresztu
Kraków
imageTitle
Rekordzistka świata zawieszona na trzy lata. Przyznała się
EUROSPORT
Gaśnica (zdjęcie ilustracyjne)
Gaśnicą próbował zaatakować ratownika medycznego
WARSZAWA
Wyrok(zdjęcie ilustracyjne)
Ułatwiła zabójstwo męża, jej obrońca twierdzi, że zrobiła to "nieświadomie"
WARSZAWA
Ciało mężczyzny znaleziono w samochodzie
Samochód w krzakach, w środku ciało. Wyniki sekcji zwłok
Rzeszów
Opady, deszcz, wiatr
Wielki wir niżowy przyniesie chłód, deszcz i śnieg
METEO
Prusice-DZIEN
Zabił teściową, dzieci i siebie. Zarzuty usłyszał dzielnicowy
Wrocław
Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli
Powiedział przywódcom, co "może zmienić bieg wojny". Na szczycie spotkał się z Tuskiem
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica