Terlecki o Kalecie: gów****ria Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Reporter TVN24 Radomir Wit zapytał w Sejmie posła PiS Ryszarda Terleckiego o jego niedawną rozmowę z Sebastianem Kaletą z tego samego ugrupowania.

Chodzi o sytuację, kiedy reporterka "Faktów" TVN i współautorka "Podcastu politycznego" w TVN24+ Arleta Zalewska zapytała we wtorek Terleckiego, czy "zabrałby pieniądze Ziobrze za to, że nie przychodzi do Sejmu". - Jak nie przychodzi, to trudno - odpowiedział Terlecki. Dopytywany, czy "powinny być ucięte uposażenie i dieta", stwierdził: - Właśnie nie wiem, jak to jest w przepisach.

Sebastian Kaleta przerwał wypowiedź Ryszarda Terleckiego Źródło: TVN24

Wówczas do rozmowy nagle wtrącił się Kaleta. - Może pan się w tej sprawie nie wypowiada - powiedział. Po chwili dodał, że on "chciałby wypowiedzieć się w tej sprawie". Kiedy Zalewska zwróciła uwagę, że prowadzi rozmowę z Terleckim, ten powiedział, że "ciekawe - może się coś dowiemy". Następnie wyraził własne zdanie na temat Ziobry.

Terlecki: nie każdy jest dobrze wychowany

- Gów****ria - komentował w piątek Terlecki rozmowę sprzed kilku dni. Wit dopytywał Terleckiego, czy podobało mu się zachowanie Kalety. - Nie bardzo, ale co zrobić - odparł poseł PiS.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Kaleta ucisza Terleckiego

- Nie każdy jest dobrze wychowany - dodał. Na pytanie, czy Kaleta powinien przeprosić, Terlecki machnął ręką i powiedział, że "nie".

- Wybacza pan mu? - zapytał reporter TVN24. - Tak - odparł Terlecki.

Kaleta ucisza Terleckiego. "Może pan się w tej sprawie nie wypowiada" Źródło: Arleta Zalewska/Fakty TVN

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Kuba Koprzywa