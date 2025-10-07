Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Szef MSWiA: na koniec roku pełne zestawienie miejsc, które mogą służyć doraźnemu ukryciu

Marcin Kierwiński
Szef MSWiA: na koniec roku pełne zestawienie miejsc, które mogą służyć doraźnemu ukryciu
Źródło: TVN24
Na koniec tego roku będziemy mieli pełne zestawienie miejsc, które mogą służyć takiemu doraźnemu ukryciu. Będziemy też mieli pełne zestawienie wszystkich miejsc, które będą wymagały remontu, aby być miejscami docelowego ukrycia czy schronami - powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński w "Kropce nad i".

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński (KO) mówił w "Kropce nad i" w TVN24 między innymi o dostępności schronów w Polsce.

Przypominał, że rząd Donalda Tuska przyjął ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej, bo "obronę cywilną w Polsce zlikwidował całkowicie PiS". - Zapomniał o tym. Dziś nadrabiamy wieloletnie opóźnienie - dodał.

- Na koniec tego roku będziemy mieli pełne zestawienie miejsc, które mogą służyć takiemu doraźnemu ukryciu. Będziemy też mieli pełne zestawienie wszystkich miejsc, które będą wymagały remontu, aby być miejscami takiego docelowego ukrycia czy schronami - zapowiedział.

Na pytanie, ile mamy czekać na schrony, odparł, że "pierwsze inwestycje, odtwarzające tę tkankę schronną, to będą inwestycje na początku przyszłego roku".

Kierwiński: to nie jest w polskim interesie, aby tego pana oddawać Niemcom

Kierwiński odniósł się też do zatrzymania obywatela Ukrainy Wołodymyra Ż., któremu niemiecka prokuratura zarzuca uszkodzenie rurociągu Nord Stream 2. Pod koniec września mężczyzna został zatrzymany w Pruszkowie na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania i zastosowano wobec niego tymczasowy areszt.

Minister pytany, czy Polska wyda stronie niemieckiej zatrzymanego, odpowiedział, że "to będzie decyzja sądu". - Natomiast powtórzę tylko za premierem Donaldem Tuskiem, (że) to nie jest w polskim interesie, aby tego pana oddawać Niemcom.  Mówiąc szczerze, ja w ogóle jestem zwolennikiem, że tego typu sprawy powinny pomiędzy sobą załatwić strona niemiecka i strona ukraińska - powiedział.

Kierwiński: to nie jest w polskim interesie, aby tego pana oddawać Niemcom
Źródło: TVN24

Ocenił też, że sam Nord Stresm 2 to "przede wszystkim jest konstrukcja biznesowa, która jest skrajnie szkodliwa i dla Europy, i dla Polski". - To jest projekt biznesowy, który jednak otwierał Europę na Putina. Kim jest Putin? Teraz wszyscy wiemy - przypomniał.

OGLĄDAJ: Kierwiński o schronach: pierwsze inwestycje na początku 2026 roku
pc

Kierwiński o schronach: pierwsze inwestycje na początku 2026 roku

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Aleksandra Koszowska /akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Marcin KierwińskiMSWiANord Stream 2
Czytaj także:
imageTitle
Rakieta wleciała do elitarnego klubu. Wyjątkowy jubileusz O'Sullivana
EUROSPORT
Pilne
Wjechał w czterech nastolatków, uciekł z miejsca wypadku
Trójmiasto
Droga zasypana odpadami
Tony odpadów wyrzucone na drogi. Dwóch zatrzymanych. "Przyznali się"
WARSZAWA
Brytyjski myśliwiec Typhoon
NATO w akcji. Myśliwce RAF nad Polską
Świat
07 1800 kosiniak-0020
PSL i Lewica "doszły do porozumienia" w sprawie związków partnerskich
Polska
Jakub Stefaniak - Paweł Śliz
Śliz: jestem do tego namawiany
Polska
Zbliża się kolejna zmiana czasu
Zmiana czasu. Kiedy przestawiamy zegarki?
METEO
Złoto
"Spekulacyjny pęd'. Padł nowy rekord
BIZNES
imageTitle
Komfort Urbana przed meczami reprezentacji
EUROSPORT
Zderzenie i policyjny pościg na Wale Miedzeszyńskim (zdjęcie ilustracyjne)
Kradzionym autem uciekał z Czech do Polski. Padły strzały
Wrocław
Wojna w Ukrainie - zdjęcie rosyjskiego resortu obrony
W Ukrainie już nie ma linii frontu. Jest "strefa śmierci"
Świat
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w KPRM w Warszawie
"Prawdopodobieństwo, że towary trafiły do rosyjskich fabryk". Jest reakcja rządu
BIZNES
Pocisk z czasów II wojny światowej
Zamkną ulicę, ewakuują kilkaset osób
Wrocław
Nocą miejscami popada deszcz
Przed nami mglista i deszczowa noc
METEO
imageTitle
LeBron James nabił wszystkich w butelkę
EUROSPORT
Dziki w Warszawie
Locha z młodymi przy ruchliwej arterii
WARSZAWA
2025-10-07T115949Z_1_LWD131007102025RP1_RTRWNEV_C_1310-SPAIN-ACCIDENT-0009
"Górne piętra zawaliły się i runęły". Szukają uwięzionych pod gruzami
Świat
Waldemar Żurek
Czarnek o "małpie z brzytwą" na czele resortu. Żurek odpowiada
Polska
imageTitle
Niespodzianka w Chinach. Andriejewa poza turniejem
EUROSPORT
Służby działające na miejscu ataku na burmistrzynię Herdecke w Niemczech Iris Stalzer
Atak na nowo wybraną burmistrz. "Ohydny czyn"
Świat
imageTitle
Satysfakcja polskiej mistrzyni. "Nie wszyscy traktowali mnie poważnie"
EUROSPORT
portfel, pieniądze
"Kwoty są zatrważające". ZUS i policja alarmują
BIZNES
Błędne ogniki pojawiają się w legendach
Błędne ogniki mogą skrywać sekret powstania życia
METEO
Bartosz Kownacki dmucha w alkomat
Szłapka zarzucił posłowi PiS nietrzeźwość. Ten przebadał się alkomatem
Polska
Plan filmowy na Placu Zamkowym
Kręcą "Lalkę". Na dwa tygodnie zamkną Krakowskie Przedmieście
WARSZAWA
Mgła, mglista pochmurna noc
Mgły i ulewy. Ostrzeżenia IMGW w ponad połowie Polski
METEO
Łukasz Mejza na posiedzeniu Sejmu 5 sierpnia 2025 roku
"Ukaraliśmy Mejzę najwyższą karą"
Polska
Na drogę wysypała się kukurydza
Kilkanaście ton kukurydzy na drodze
Łódź
Kioto to - zdaniem magazynu "Travel + Leisure" - najpiękniejsze miasto świata 2014 roku
Słynne miasto zapowiada rekordowy podatek. "Turyści muszą ponieść koszty"
Ciekawostki
JACHIRA
Klaudia Jachira zawieszona w klubie KO
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica