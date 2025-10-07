Szef MSWiA: na koniec roku pełne zestawienie miejsc, które mogą służyć doraźnemu ukryciu Źródło: TVN24

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński (KO) mówił w "Kropce nad i" w TVN24 między innymi o dostępności schronów w Polsce.

Przypominał, że rząd Donalda Tuska przyjął ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej, bo "obronę cywilną w Polsce zlikwidował całkowicie PiS". - Zapomniał o tym. Dziś nadrabiamy wieloletnie opóźnienie - dodał.

- Na koniec tego roku będziemy mieli pełne zestawienie miejsc, które mogą służyć takiemu doraźnemu ukryciu. Będziemy też mieli pełne zestawienie wszystkich miejsc, które będą wymagały remontu, aby być miejscami takiego docelowego ukrycia czy schronami - zapowiedział.

Na pytanie, ile mamy czekać na schrony, odparł, że "pierwsze inwestycje, odtwarzające tę tkankę schronną, to będą inwestycje na początku przyszłego roku".

Kierwiński odniósł się też do zatrzymania obywatela Ukrainy Wołodymyra Ż., któremu niemiecka prokuratura zarzuca uszkodzenie rurociągu Nord Stream 2. Pod koniec września mężczyzna został zatrzymany w Pruszkowie na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania i zastosowano wobec niego tymczasowy areszt.

Minister pytany, czy Polska wyda stronie niemieckiej zatrzymanego, odpowiedział, że "to będzie decyzja sądu". - Natomiast powtórzę tylko za premierem Donaldem Tuskiem, (że) to nie jest w polskim interesie, aby tego pana oddawać Niemcom. Mówiąc szczerze, ja w ogóle jestem zwolennikiem, że tego typu sprawy powinny pomiędzy sobą załatwić strona niemiecka i strona ukraińska - powiedział.

Ocenił też, że sam Nord Stresm 2 to "przede wszystkim jest konstrukcja biznesowa, która jest skrajnie szkodliwa i dla Europy, i dla Polski". - To jest projekt biznesowy, który jednak otwierał Europę na Putina. Kim jest Putin? Teraz wszyscy wiemy - przypomniał.

