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Osiem miesięcy trwa już 13, a końca nie ma. Co ze schronami?

Bartosz Żurawicz
Bartosz Żurawicz
W jakim stanie są polskie schrony? "Zapuszczone, brudne, zagrzybione"
W jakim stanie są polskie schrony? "Zapuszczone, brudne, zagrzybione"
Źródło zdj. gł.: TVN24
Trwa piąty rok wojny bezpośrednio za naszą granicą, a my ciągle nie wiemy, w jakim stanie są wszystkie nasze stare schrony. Mieliśmy się tego dowiedzieć do końca 2025, ale rządzący obietnicy nie dotrzymali. Dlatego sprawdzamy, gdzie jesteśmy z ich ewidencją. W TVN24+ mamy świeże dane od strażaków, mapę i liczby z całej Polski. Niestety mogą one martwić. MSWiA dzisiaj już nie wskazuje, kiedy przegląd tak ważnych obiektów się zakończy.Artykuł dostępny w subskrypcji

Trudna prawda: z obroną cywilną w Polsce jest bardzo źle. W razie zagrożenia znalezienie bezpiecznego miejsca byłoby ekstremalnie trudne, a dla wielu osób nawet niemożliwe. Wszystko dlatego, że przez ponad 30 lat nikt sobie schronami nie zawracał głowy, a o te odziedziczone po zimnej wojnie nie dbano.

Rosyjski atak na Ukrainę w 2022 roku wszczął alarm. Rządząca przez PiS Polska skokowo zaczęła zwiększać wydatki na wojsko, ale w przypadku obrony cywilnej wybrano ścieżkę budowania fałszywego poczucia bezpieczeństwa. Raport przygotowany na zamówienie ówczesnego rządu stwierdzał, że miejsc tzw. doraźnego schronienia, gdzie można przetrwać nalot jest tak dużo, że ich pojemność przekracza populację Polski. Niestety zafałszował rzeczywistość, bo nie uwzględniono w nim stanu technicznego obiektów i na listę trafiły też te całkowicie zrujnowane. 

Dodatkowo miejsce "doraźnego ukrycia" to nie schron. Schron jest miejscem "docelowego ukrycia" - pewniejszym. I to tymi drugimi się zajmujemy.

Plan, obietnice i trudna rzeczywistość

Nowy rząd wypominał poprzednikom od czasu wyborów 2023 brak zainteresowania bezpieczeństwem Polaków i sam - jak deklarował - wziął się do pracy. Ta rzeczywiście trwa, ale mocno rozciąga się w czasie.

Niemal cały 2024 roku przygotowywano ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej. Dokument, który wprowadza też hierarchię odpowiedzialności (od szefa MSWiA, przez wojewodów i starostów, po wójtów i burmistrzów) wszedł w życie 1 stycznia 2025 roku.

W marcu 2025 wiceminister Wiesław Leśniakiewicz w wywiadzie dla tvn24.pl przyznał, że schronów w Polsce nie ma i trzeba w trybie ekspresowym je odtwarzać. Kluczem miała być PRL-owska infrastruktura. W końcu - jak mówił - łatwiej odnowić istniejące obiekty, niż czekać na zaprojektowanie i zbudowanie schronów od zera. 

W maju 2025 rozpoczęła się więc ewidencja. Zadania znalezienia obiektów i określenia ich stanu technicznego zlecono strażakom i inspektorom nadzoru budowlanego. Jej koniec zaplanowano na grudzień 2025. Obietnicę określenia do tamtego momentu "pełnego zestawienia wszystkich miejsc, które będą wymagały remontu, aby być miejscami docelowego ukrycia czy schronami" jeszcze w październiku powtarzał w "Kropce nad i" w TVN24 szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Mamy czerwiec 2026, więc wiemy, że się nie udało. Ale czy coś w ogóle możemy powiedzieć o etapie, na jakim się znajdujemy? 

Tak - bo istnieją dane przekazane nam przez straż pożarną. Pokazują, jak wygląda w dużym stopniu sytuacja w kraju i poszczególnych regionach.

Liczby, które prezentujemy obejmują 13 miesięcy pracy strażaków aż po dni 28 maja - 6 czerwca tego roku (w zależności od województw). Ewidencja trwa i codziennie dochodzą nowe dane.

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Tagi:
Obrona cywilnaMarcin KierwińskiMSWiAPRLobronnośćStraż pożarnaNadzór Budowlanybudownictwo
Bartosz Żurawicz
Bartosz Żurawicz
Dziennikarz tvn24.pl
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