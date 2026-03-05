Nawrocki "ma dużą presję wojska". SAFE 0 ma "stworzyć pretekst"

Sobkowiak-Czarnecka: najpierw zróbmy tylko "SAFE jeden", czyli ten, o którym mówimy od miesięcy Źródło: TVN24

Prezydent Karol Nawrocki i prezes NBP Adam Glapiński zapowiedzieli w środę "polski SAFE 0 procent", który ma być alternatywą dla unijnego programu pożyczek na obronność. Prezydent zapowiedział, że jeszcze tego samego dnia wyśle do premiera Donalda Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza zaproszenie na spotkanie.

Siemoniak: to prosta reakcja na kłopot

- Dla mnie to wczorajsze wystąpienie prezydenta z prezesem NBP to jest nie chęć wzmocnienia bezpieczeństwa Polski, zwiększenia liczby pieniędzy, tylko prosta reakcja na kłopot, jaki ma prezydent z wetowaniem SAFE bądź nie - powiedział minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24.

- Dlaczego z tym nie wystąpiono wcześniej, gdy PiS zadłużał na dziesiątki miliardów złotych, kupując dla wojska? - pytał Siemoniak. - Gdzie był wtedy prezes Glapiński, nie wiem, z premierem Morawieckim? - dodał.

Jak mówił minister, " to nie jest tak, że prezes NBP ma 150-200 miliardów złotych w kieszeni i może teraz powiedzieć, a skieruję to na to". Zdaniem Siemoniaka propozycja Nawrockiego i Glapińskiego ma "cel czysto polityczny, żeby prezydentowi stworzyć pretekst do tego, żeby wetować ustawę o SAFE".

- Optymistycznie może nie wetować, bo wtedy powie, no dobra, podpisuję wam ten SAFE, skoro tak wojsko nalega, wszyscy nalegają, ale mamy jeszcze tak zwany SAFE 0 - mówił.

Zdaniem ministra koordynatora służb specjalnych "po decyzji prezydenta w sprawie SAFE, pewnie weta, ten pomysł się rozpłynie w powietrzu i nikt nie będzie o tym pamiętał". - Chodziło o tę wczorajszą konferencję prasową i stworzenie pretekstu - dodał.

Siemoniak mówił, że ma cień nadziei, iż Nawrocki "pod presją wojska, bo jako zwierzchnik sił zbrojnych naprawdę ma dużą presję wojska, które potrzebuje i chce tego programu" zdecyduje się "niechętnie, odwracając głowę, nie ciesząc się" na podpisanie ustawy o SAFE.

OGLĄDAJ: Polski "SAFE zero procent"? Siemoniak: cel czysto polityczny, by prezydent miał pretekst do weta