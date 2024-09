Sąd Najwyższy orzekł w sprawie powołania Barskiego. Jest odpowiedź Bodnara

Rozstrzygnięcie poprzedziła batalia dotycząca wyłączenia sędziów Sądu Najwyższego rozstrzygających sprawę. Przedstawiciele Prokuratury Krajowej złożyli kolejny wniosek o ich wyłączenie oceniając, że skład ten "nie tworzy sądu niezależnego, bezstronnego i niezawisłego". Pierwszy z takich wniosków PK złożony został kilkanaście dni temu. Przed tygodniem sędzia z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN – również wyłoniony do SN po 2017 roku - pozostawił ten wniosek bez rozpoznania. W piątek skład SN uznał, że kolejny wniosek Prokuratury Krajowej jest tożsamy z poprzednim i także pozostawił go bez rozpoznania.

Prezydent: z satysfakcją przyjmuję orzeczenie Sądu Najwyższego

Kaczyński: tracą moc nominacje dokonane przez nowego prokuratora krajowego

Pytania gdańskiego sądu

"Skoro prokurator w stanie spoczynku nie został skutecznie przywrócony do stanu czynnego, to (...) tym samym nie mógł zostać piastunem organu Prokuratora Krajowego, w związku z czym podjęte przez niego działania również nie powinny wywołać żadnych skutków prawnych. To zaś powoduje, że Dariusz Barski nie był uprawniony do mianowania asesorów prokuratorskich, nawet działając z upoważnienia Prokuratora Generalnego" - pisał w uzasadnieniu pytań sąd rejonowy. Jak dodawał, "tym samym osoby przez niego mianowane nie mogą pełnić funkcji asesora prokuratorskiego i wykonywać powierzonych im zadań".