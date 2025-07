Rzecznik rządu o reakcji Dudy. "Co to w ogóle ma być?"

Szłapka: Bąkiewicz opluwa polski mundur Źródło: TVN24

Na niektórych odcinkach granicy polsko-niemieckiej gromadzą się osoby związane z samozwańczym tzw. Ruchem Obrony Granic, powołanym przez nacjonalistę Roberta Bąkiewicza. Organizują oni "patrole", które mają - według nich - utrudniać nielegalną imigrację. W czwartek osobom tym dziękowali obecny prezydent Andrzej Duda i przyszły - Karol Nawrocki.

Od poniedziałku 7 lipca ruszają tymczasowe kontrole graniczne na granicach z Niemcami i Litwą, które zapowiedział Donald Tusk. Premier w poniedziałek powiedział, że "haniebne i skandaliczne jest ze strony polityków, w tym także przyszłego prezydenta, obrażanie i dystansowanie się od służb państwowych, takich jak Straż Graniczna, i przybieranie roli patrona nad 'aktywistami' prawicowymi pana Bąkiewicza, którzy dezorganizują pracę Straży Granicznej, łącznie z atakami na funkcjonariuszkę Straży Granicznej"

Szłapka: absolutny skandal, co to ma być?

- To jest absolutny skandal, to co robi Bąkiewicz, bo oprócz tego, że on szczuje na ludzi w sposób absolutnie skandaliczny, to przede wszystkim opluwa polski mundur - komentował działania na granicy gość TVN24 Adam Szłapka. Dodał, że "z obrzydzeniem" patrzy na filmy publikowane przez Bąkiewicza w internecie, na których ten "próbuje strofować funkcjonariuszy Straży Granicznej".

Rzecznik rządu i minister ds. Unii Europejskiej zaznaczył, że znieważanie funkcjonariuszy publicznych i podszywanie się pod nich są przestępstwami wyszczególnionymi w kodeksie karnym. Zapewnił, że rząd z ministrem spraw wewnętrznych Tomaszem Siemoniakiem, prokuraturą i służbami będą "pracować w sposób bezwzględny".

- Nie będzie Bąkiewicz utrudniał pracy funkcjonariuszom, nie będzie destabilizował sytuacji na granicy i nie będzie lżył polskiego munduru - podkreślił Szłapka.

Dodał, że "trudno mu skomentować" komentarze prezydenta Dudy w tej sprawie. Andrzej Duda podziękował "za taką postawę gotowości służenia wsparciu obrony granic". - Zapisuje się do tych ludzi, którzy lżą polski mundur. Co to w ogóle ma być? - pytał Szłapka.

Morawiecki "premierem niekontrolowanej migracji"

Politycy opozycji zarzucają rządowi, że nie radzi sobie z sytuacją na granicy. W czwartek były premier Mateusz Morawiecki przy granicy z Niemcami w gminie Bogatynia zażądał dymisji szefostwa policji i Straży Granicznej. - Jak słyszę Morawieckiego, który mówi o migracji, to najgorsze emocje się we mnie budzą - komentował Szłapka. Ocenił, że o Morawieckim można powiedzieć, że był "premierem niekontrolowanej migracji".

- W jego czasach był absolutny chaos, jeśli chodzi o wydawanie wiz. Była afera wizowa i była nieszczelna granica z Białorusią, jak durszlak - mówił. Jego zdaniem Morawiecki "musi wykorzystać szansę, żeby siedzieć cicho, bo jest premierem kompletnego chaosu na granicach".

Rzecznik rządu odniósł się też do propozycji polityków PiS, którzy postulowali we wtorek wprowadzenie zakazu wjazdu do Polski wszystkim obywatelom krajów z Bliskiego Wschodu. Później zmodyfikowano postulat, w którym pojawił się zakaz dla przyjazdu z "wskazanych państw".

Adam Szłapka skomentował, że postulujący ten zakaz prezes PiS Jarosław Kaczyński "podjął decyzję o sprzedaży Lotosu Saudyjczykom". - Panie prezesie, informuję pana, że odkleił się pan od rzeczywistości - dodał.

"Państwo od tego nie upadnie"

W czwartek przyszły prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że historyk Sławomir Cenckiewicz zostanie szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Na Cenckiewiczu ciążą zarzuty pomocnictwa w ujawnieniu przez Mariusza Błaszczaka w trakcie kampanii wyborczej tajnych planów obrony przed Rosją.

Adam Szłapka przypomniał, że oprócz bycia szefem powołanej przez PiS sejmowej komisji badającej rosyjskie wpływy, stał też na czele komisji likwidującej WSI, w której zasiadał Tomasz L., zatrzymany pod zarzutami szpiegostwa w 2022 roku.

- BBN nie jest drugim Ministerstwem Obrony Narodowej. BBN jest ciałem, które doradza prezydentowi. (...) Pewnie będzie doradzał mu bardzo konfrontacyjnie. To nie jest dobrze, ale państwo od tego nie upadnie - ocenił kandydaturę Cenckiewicza rzecznik rządu.

