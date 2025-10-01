Petru chce być szefem partii. "Musimy ich odzyskać"

Petru: uznałem, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie zdobyła tak mocnego mandatu Źródło: TVN24

W środę Ryszard Petru poinformował, że zamierza startować w wyborach na przewodniczącego Polski 2050. O szczegółach swojej decyzji mówił na konferencji prasowej w Sejmie. - Uznałem, że nasza kandydatka na wicepremiera (Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz - red.) nie zdobyła tak mocnego mandatu, który dawałby jej naturalną szansę na bycie szefem ugrupowania - ocenił.

Dzień wcześniej Rada Krajowa Polski 2050 wskazała ministrę funduszy i polityki regionalnej na kandydatkę na wicepremierkę. Zdecydowały o tym zaledwie trzy głosy - wynik wynosił 22 do 19. W poniedziałek z kolei odbyło się posiedzenie klubu partii, ale i wtedy o jej zwycięstwie zdecydowała minimalna różnica głosów (16-14). Wówczas za rywalkę Pełczyńska-Nałęcz miała ministrę klimatu i środowiska Paulinę Hennig-Kloskę.

- Uważam, że straciliśmy wyborców, którzy na nas zagłosowali w 2023 roku. Oni po prostu w części odeszli do Konfederacji, a w części zostali w domach. Musimy ich odzyskać po to, abyśmy z powrotem mieli dobre notowania, podobne jak te z 2023 roku, ale również po to, żeby nasza koalicja 15 października miała szansę na wygraną w 2027 roku (w wyborach parlamentarnych - red.) - oświadczył poseł.

Petru o "demokratycznej debacie na argumenty"

Jak poinformował Petru, wybory na przewodniczącego partii będą już za kilka miesięcy. - Wczoraj na Radzie Krajowej nastąpiło przyspieszenie. Skróciliśmy nawet ten kalendarz, dlatego uznałem, że to jest moment na zgłoszenie się i pokazanie, że jest inna wizja niż ta, którą prezentuje pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz - powiedział.

Zaznaczył, że "jest to demokratyczna debata na argumenty". - Chciałbym tę debatę tym swoim startem rozpocząć. To będzie długa kampania, ale ona jest ważna nie tylko z punktu widzenia ugrupowania, które w tym momencie nie ma najwyższych notowań, ale również ważna z punktu widzenia całej koalicji - ocenił polityk.