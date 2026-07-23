Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Prezydent Karol Nawrocki komentuje
W czwartek o północy mija termin ultimatum, które członkom Prawa i Sprawiedliwości postawił Jarosław Kaczyński. Rozmowy Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim w czwartek trwały trzy godziny i - jak przekazał rzecznik PiS - zakończyły się fiaskiem.
CZY PIS SIĘ ROZPADNIE? ŚLEDŹ RELACJĘ I KOMENTARZE
Karol Nawrocki o PiS: to mnie nie dotyczy
W czwartek prezydent Karol Nawrocki spotkał się z mieszkańcami Dębicy. Był pytany, czy będzie próbował załagodzić konflikt w PiS.
- Czy pan redaktor naprawdę uważa, że to jest moje zadanie? Jestem prezydentem Polaków, prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, a pan redaktor zadaje pytania, które mnie nie dotyczą - odpowiedział.
Konflikt w PiS
W zeszłym tygodniu komitet polityczny Prawa i Sprawiedliwości podjął uchwałę, zgodnie z którą każdy parlamentarzysta ugrupowania - pod groźbą wykluczenia z partii - musi złożyć deklarację o braku przynależności do "prowadzących działalność polityczną" stowarzyszeń w ramach ugrupowania.