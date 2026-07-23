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Polska

Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Prezydent Karol Nawrocki komentuje

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Karol Nawrocki
Nawrocki o konflikcie w Prawie i Sprawiedliwości
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP
Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w czwartek z mieszkańcami Dębicy. Był pytany przez dziennikarzy, czy będzie próbował łagodzić konflikt w PiS.

W czwartek o północy mija termin ultimatum, które członkom Prawa i Sprawiedliwości postawił Jarosław Kaczyński. Rozmowy Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim w czwartek trwały trzy godziny i - jak przekazał rzecznik PiS - zakończyły się fiaskiem.

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Karol Nawrocki o PiS: to mnie nie dotyczy

W czwartek prezydent Karol Nawrocki spotkał się z mieszkańcami Dębicy. Był pytany, czy będzie próbował załagodzić konflikt w PiS.

- Czy pan redaktor naprawdę uważa, że to jest moje zadanie? Jestem prezydentem Polaków, prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, a pan redaktor zadaje pytania, które mnie nie dotyczą - odpowiedział.

Konflikt w PiS

W zeszłym tygodniu komitet polityczny Prawa i Sprawiedliwości podjął uchwałę, zgodnie z którą każdy parlamentarzysta ugrupowania - pod groźbą wykluczenia z partii - musi złożyć deklarację o braku przynależności do "prowadzących działalność polityczną" stowarzyszeń w ramach ugrupowania.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Karol NawrockiPrawo i SprawiedliwośćJarosław Kaczyński
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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