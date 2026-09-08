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Polska

Rosjanie atakują Kijów. W Polsce poderwano samoloty, wysłano alert RCB

Polskie myśliwce
Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów. Są ofiary
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: X/DowOperSZ
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W związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę trwa operowanie wojskowych samolotów w polskiej przestrzeni powietrznej - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Ma to "charakter prewencyjny" - czytamy w komunikacie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert do odbiorców na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. Pół godziny później został odwołany.

"W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych na platformie X.

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - wskazano.

Dowództwo zaznaczyło, że "działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów". "Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - dodano w komunikacie.

Ogłoszono alert RCB

Po godzinie 4 nad ranem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o ogłoszeniu alertu. "'Trwa zmasowany rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Zachowaj czujność. Śledź komunikaty. Reaguj na syreny alarmowe'. Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego" - czytamy.

Pół godziny później poinformowano o zakończonym ataku na obszarze Ukrainy i odwołaniu alertu. "Brak zagrożenia na terytorium RP" - napisano. "W związku z zagrożeniem z powietrza na terytorium Ukrainy uruchomiliśmy Alert RCB i przekazaliśmy jego treść operatorom telefonii komórkowej do wysyłki" - przekazano.

RCB zastrzegło: "W trakcie trwającej wysyłki otrzymaliśmy informację, że zagrożenie ustało. Wysyłka została przerwana. W konsekwencji pierwotny Alert RCB mógł dotrzeć tylko do części osób znajdujących się na obszarze objętym ostrzeżeniem".

"Jednocześnie, aby przekazać aktualną informację i odwołać wcześniejsze ostrzeżenie, uruchomiliśmy kampanię odwoławczą informującą o ustaniu zagrożenia. Może więc wystąpić sytuacja, w której część odbiorców otrzyma zarówno Alert RCB o zagrożeniu, jak i jego odwołanie, natomiast część – ze względu na przerwanie pierwszej wysyłki – otrzyma wyłącznie wiadomość informującą o ustaniu zagrożenia" - poinformowano.

Rosja atakuje Kijów

Rosja przeprowadziła w nocy z poniedziałku na wtorek ataki na stolicę Ukrainy, Kijów. Co najmniej sześć osób zostało rannych - poinformowały lokalne władze. Nowe ataki z użyciem dronów i pocisków rakietowych nastąpiły po wygaśnięciu trzydniowego zawieszenia broni ogłoszonego w związku z wizytą amerykańskich negocjatorów w Moskwie i Kijowie.

"Stolica jest atakowana pociskami balistycznymi. Ukrywajcie się!" - napisał we wtorek mer Kijowa Witalij Kliczko na Telegramie. Według niego, w dzielnicy Hołosijowskiej w jednej z uczelni wybuchł pożar, a ludzie prawdopodobnie zostali uwięzieni pod gruzami budynku mieszkalnego. Pożary wybuchły również w budynkach niemieszkalnych w kilku innych dzielnicach Kijowa.

Źródło: TVN24, Reuters, PAP
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Tagi:
Wojsko PolskieNATORosjaWojna w UkrainieKijów
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