"Romana znam". Hołownia ma konkurenta z Polski

Hołownia o kandydaturze Romana Mazura na urząd Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców odpowiada za kierowanie działaniami na rzecz ochrony uchodźców i rozwiązywania ich problemów na całym świecie.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował pod koniec września, że złożył aplikację w naborze na to stanowisko.

Roman Mazur powiedział we wtorek w radiu TOK FM, że ubiega się o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR). Oznajmił, że formalnie swoją kandydaturę zgłosił już jakiś czas temu, lecz wypełnienie aplikacji na stanowisko trwało dwa tygodnie.

W 2024 roku Mazur startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego z listy Trzeciej Drogi. Obecnie pełni funkcję dyrektora programu rozwoju lokalnego i interwencji kryzysowej Floor4Africa, który działa w czterech krajach Afryki Subsaharyjskiej: Kenii, Nigerii, Ghanie i Sierra Leone.

Mazur jest też, o czym sam poinformował, zewnętrznym ekspertem UE w Agencji ds. Azylu (AUEA) oraz prezesem Stowarzyszenia Międzynarodowej Polityki Edukacyjnej, które działa od 2016 roku.

Dodał, że jest rezydentem Wielkiej Brytanii i posiada prawo stałego pobytu w tym kraju.

Pytany, czy nie robi na nim wrażenia działalność fundacji Szymona Hołowni - Fabryki Dobra, która prowadzi działania pomocowe m.in. w krajach afrykańskich, Mazur odpowiedział, że "z perspektywy Polski to może być jak najbardziej imponujące". Stwierdził, że w Afryce pomaganie jest czymś zupełnie innym, niż "aktywizowanie rynku pracy i rozwoju lokalnego".

Nie tylko jedzenie i schronienie

Mazur zaznaczył, że według niego praca na stanowisku Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców nie polega wyłącznie na zapewnieniu jedzenia i schronienia. - Największym problemem UNHCR jest to, czym my się zajmujemy w Afryce, czyli ograniczanie migracji od podstaw - powiedział. Wyjaśnił, że program Floor4Africa bazuje na współpracy ze społecznościami lokalnymi, wraz z którymi buduje podłogi w budynkach szkolnych.

- To jest niesamowicie prosta i skuteczna metoda aktywizacji lokalnego rynku pracy - stwierdził Mazur. - Badania, które prowadzimy przy tej okazji, wykazują skuteczność zatrzymywania ludzi na miejscu (...) od 50 do 60 procent - powiedział i dodał, że lokalne społeczności są także angażowane w budowę mostów szkolnych - kładek prowadzących do budynków szkół.

Jak dasz uchodźcom worek mąki, to zjedzą ją i już. Jak masz worek cementu, to:

1. Zarobią sobie sami na 2 worki mąki;

2. Zintegrują się z lokalną społecznością przez #SDG8 dla #SDG3 i #SDG4;

3. Zyskają poczucie własnej wartości, że mogą w życiu więcej niż dotąd... #EkspertDoUNHCR pic.twitter.com/t2Wi6RaTvy — Roman Mazur (@romanmazur_mba) October 5, 2025 Rozwiń

"Ścieżka ekspercka"

Mazur był również pytany, czy zabiegał o poparcie polskiego MSZ dla swojej kandydatury na stanowisko UNHCR. - W życiu - uciął. Dodał, że przyczyną takiej decyzji jest czasowe zawieszenie przez polski rząd prawa do azylu na granicy (z Białorusią). - Zazwyczaj poparcie własnego MSZ-u jest niesamowicie ważne, ale nie w tym przypadku - dodał. Zaznaczył, że o stanowisko UNHCR ubiega się "ścieżką ekspercką".

Pytany, czy uważa, że ma szansę objąć to stanowisko Mazur potwierdził i oznajmił, że "szanse zawsze istnieją ze względu na to, że budżet UNHCR będzie mocno obcięty", a on jest "specjalistą od wyciskania wszystkiego, co się da z każdego grosza".

Reakcja Hołowni

Szymon Hołownia, pytany na wtorkowej konferencji prasowej o kandydaturę Mazura, odpowiedział, że "jest jeszcze kandydatka z Limanowej, która się zgłosiła". - Bardzo się cieszę, że to, iż powiedziałem publicznie, że kandyduję, aplikowałem, uruchomiło taką falę zainteresowania - powiedział marszałek Sejmu, podkreślając, że "to bardzo dobrze, że ogłaszane są otwarte nabory, w których można porównać wizję".

- Romana znam, jest on od lat działaczem z naszego środowiska - powiedział Hołownia. Przyznał, że jest dla niego nowością to, że Mazur zajmuje się działalnością dobroczynną. - Nie słyszałem o tym do tej pory, a znamy się parę lat. Wiedziałem, że realizuje jakieś projekty w Afryce, też się tym zajmowałem - dodał marszałek Sejmu. Stwierdził, że na urzędzie, o który się ubiega, potrzebne są również inne kompetencje, np. dyplomatyczne. - W przeciwieństwie do Romana nie mam potrzeby porównywać się z innymi kandydatami, wytykać im błędów, stwierdzać, że mają za niskie kwalifikacje - mówił Hołownia. Przyznał, że "cieszy się, że tych kandydatów jest sporo, że będziemy o tym rozmawiać, będzie otwarty proces".

Szymon Hołownia Źródło: PAP/Rafał Guz

Misja UNHCR

Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców został powołany w 1950 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. UNHCR odpowiada za kierowanie międzynarodowymi działaniami na rzecz ochrony uchodźców i rozwiązywania ich problemów na całym świecie. Wysoki Komisarz dąży do zapewnienia każdemu prawa do ubiegania się o azyl i znalezienia bezpiecznego schronienia w innym państwie, z możliwością dobrowolnego powrotu do domu, integracji lub przesiedlenia do państwa trzeciego. Ma również mandat do pomocy osobom ze statusem bezpaństwowca.

Za wybór Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców odpowiada sekretarz generalny ONZ, który, po ogłoszeniu rekrutacji i weryfikacji kandydatów, nominuje jednego lub jedną z nich do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Pod koniec września o złożeniu aplikacji w naborze na Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców poinformował Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu i lider Polski 2050 opublikował na Facebooku list, w którym poinformował o złożeniu aplikacji "w publicznym naborze, ogłoszonym przez Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa, na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR)".

OGLĄDAJ: Hołownia "nie był w stanie wytrzymać" i w sierpniu zaczął "wysyłać sygnały". Tusk zdecyduje się na ryzykowny ruch? Zobacz cały materiał