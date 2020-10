Przeszukanie w domu Giertycha we Włoszech

Włoscy karabinierzy w asyście funkcjonariuszy CBA przeszukali znajdującą się we Włoszech nieruchomość należącą do Romana Giertycha. Przeszukanie miało związek z trwającym śledztwem w sprawie wyprowadzenia i przywłaszczenia około 92 milionów złotych z giełdowej spółki deweloperskiej Polnord.

Obrońca Giertycha: To jest skandal. Nie poinformowano samego zainteresowanego

Przeszukanie nieruchomości we Włoszech skomentował obrońca Giertycha mec. Jakub Wende. Powiedział, że nic o nim nie wiedział nawet jego klient. - To jest skandal. Dokonano kolejnej czynności niezgodnie z przepisami prawa, nie informując samego zainteresowanego, nie powiadamiając obrońców o tym, że będą przeszukiwać nieruchomość należącą do naszego klienta, o czym miał on prawo wiedzieć i - co więcej - miał prawo w tym uczestniczyć - podkreślił.