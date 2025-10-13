"Faszystowski język" Bąkiewicza. Sikorski: jako były minister wojny odradzam

Biedroń o słowach Bąkiewicza: nawoływanie do przemocy Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sobotnie popołudnie na placu Zamkowym w Warszawie odbył się zorganizowany przez PiS wiec przeciwko paktowi migracyjnemu i umowie z Mercosurem. Przemawiali na nim politycy PiS, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński. Do głosu dopuszczony został także lider narodowców Robert Bąkiewicz. Pojawił się na scenie wraz z członkami samozwańczego Ruchu Obrony Granic, którzy trzymali papierowe kosy.

- Nie bójcie się tego, że oni próbują nas zastraszyć. Nie bójcie się prokuratur, sądów. Ci ludzie zapłacą za to cenę i ta droga na Grunwald musi być taka, że sprawiedliwość musi zapaść, że te chwasty trzeba z polskiej ziemi powyrywać i napalm na tę ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły - mówił Bąkiewicz. - My musimy iść na Malbork. My musimy zwyciężyć - krzyczał.

Robert Bąkiewicz Źródło: Leszek Szymański/PAP

W poniedziałek prokuratura poinformowała, że zarejestrowana została sprawa w związku z wypowiedziami Bąkiewicza z marszu PiS. "Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ w Warszawie z urzędu podjęła czynności w związku z wypowiedziami publicznymi Roberta Bąkiewicza podczas zgromadzenia 'STOP nielegalnej imigracji', które odbywało się na Placu Zamkowym w Warszawie w dniu 11 października 2025 r." - poinformował prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

OGLĄDAJ: Kodeks (wobec) narodowca Zobacz cały materiał

Sikorski: jako były minister wojny odradzam

Sprawę słów Bąkiewicza skomentował wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. "Nie dziwi mnie to, że faszysta używa faszystowskiego języka" - napisał. "Dziwi tylko to, że trybunę udostępnia mu główna partia opozycyjna" - dodał szef dyplomacji.

"A Malbork odkupiliśmy od czeskich najemników już w 1457 roku. Nie potrzeba ponownie go zdobywać" - dodał w kolejnym wpisie. Po czym dodał: "Jako były minister wojny odradzam też zdobywanie zamków przy pomocy kos".

Jako były minister wojny odradzam też zdobywanie zamków przy pomocy kos. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 13, 2025 Rozwiń

Słowa Bąkiewicza na manifestacji skomentował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Zwrócił uwagę na brak reakcji organizatorów. "Nikt z notabli PiS nie interweniował. Nikt" - napisał.

Po nienawistnym wystąpieniu Bąkiewicza na demonstracji PiS, Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczeła śledztwo pod kątem nawoływania do popełnienia zbrodni. Nikt z notabli PiS nie interweniował. Nikt. — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) October 13, 2025 Rozwiń

Do sprawy odniósł się także europoseł KO Dariusz Joński. "W związku ze skandalicznymi wypowiedziami Bąkiewicza na pisowskiej pseudo-manifestacji składam zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa" - poinformował. "Dosyć szczucia Polaków na Polaków" - dodał w swoim wpisie.

W związku ze skandalicznymi wypowiedziami Bąkiewicza na pisowskiej pseudo-manifestacji składam zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Dosyć szczucia Polaków na Polaków❗️ — Dariusz Joński MEP🇵🇱🇪🇺 (@Dariusz_Jonski) October 13, 2025 Rozwiń

OGLĄDAJ: TVN24 HD