Jak działał resort kultury za ministra Glińskiego. "Władza była na tyle wysoka, że mógł zadecydować o wszystkim"

Jak wyglądało funkcjonowanie resoru kultury za rządów PiS? Co zmieniło się po odejściu ministra Piotra Glińskiego? Mówiła o tym w "#BezKitu" szefowa MKiDN Hanna Wróblewska. Przyznała, że kiedy weszła do instytucji "zastała bardzo wielu cennych urzędników i kompletny chaos". Przekazała, że przeprowadziła "reformę" i "od tego momentu o tym, kto dostaje dotacje w ramach programu ministra, będzie decydował nie gabinet polityczny, a eksperci".

Zrelacjonowała, jak wyglądała wówczas tam sytuacja. - Wprowadza mnie bardzo młody człowiek, który mówi, że on jest tutaj pełniącym obowiązki dyrektora od miesiąca. Niestety poprzednia dyrektorka poszła na emeryturę i odbiera teraz urlop, a poprzedni wicedyrektor przeniósł się do instytucji, która mu podlegała. Czyli co zastałam w ministerstwie kultury? Zastałam bardzo wielu cennych urzędników i kompletny chaos decyzyjny, bałagan i taką powszechną ucieczkę tych osób, które były odpowiedzialne za (...) bardzo dużo procesów decyzyjnych - mówiła.