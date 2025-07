Ograniczenie lekcji religii w szkołach. Co sądzą Polacy

Barbara Nowacka o harmonogramie reformy edukacji Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Na mocy rozporządzenia MEN tygodniowo w szkołach ma być jedna godzina religii lub etyki zamiast dwóch.

54 proc. Polaków jest za ograniczeniem lekcji religii w szkołach. Przeciwko wypowiada się 28 proc.

Nowy sondaż Opinia24 dla RMF FM ukazał się w środę. Zapytano w nim Polaków o zdanie na temat ograniczenia liczby lekcji religii w szkołach do jednej godziny tygodniowo. Stacja zauważa, że wyniki badania ujawniają wyraźny podział opinii w zależności od płci, wykształcenia i preferencji partyjnych.

Ograniczenie religii w szkołach - sondaż

W badaniu łącznie 54 proc. dorosłych Polaków poparło takie rozwiązanie, w tym 35 proc. ankietowanych "zdecydowanie zgadza się" ze stwierdzeniem, że liczba lekcji religii w szkołach powinna zostać ograniczona do jednej godziny tygodniowo, zaś kolejne 19 proc. wybrało odpowiedź "raczej się zgadzam".

Przeciwko ograniczeniu lekcji religii wypowiedziało się 28 proc. ankietowanych, w tym 12 proc. osób "raczej się nie zgadza", a 16 proc. "zdecydowanie" nie popiera zmiany. 18 proc. respondentów nie wyraziło jednoznacznej opinii na ten temat.

Ograniczenie religii w szkołach - sondaż Źródło: Opinia24 dla RMF FM / TVN24

Za ograniczeniem religii w szkołach częściej opowiadają się kobiety (39 proc.) niż mężczyźni (31 proc.). W grupie osób z wykształceniem wyższym taką decyzję zdecydowanie popiera 42 proc. badanych, zaś wśród osób z wykształceniem podstawowym odsetek ten wynosi 30 proc.

Znaczenie mają także preferencje polityczne. Zwolennicy Koalicji Obywatelskiej są najbardziej jednomyślni - 67 proc. z nich zdecydowanie popiera ograniczenie lekcji religii do jednej godziny tygodniowo. 37 proc. wyborców PiS zdecydowanie nie zgadza się na zmniejszenie liczby zajęć z religii, podczas gdy 14 proc. jest zdecydowanie za.

Reforma religii w szkołach

W styczniu szefowa MEN Barbara Nowacka podpisała rozporządzenie, które ogranicza lekcje religii lub etyki do jednej tygodniowo. Do tej pory były to dwie godziny lekcyjne. Na początku lipca Trybunał Konstytucyjny orzekł, że rozporządzenie jest niezgodne z Konstytucją. MEN odpowiedziało, że rozporządzenia ministra są publikowane w Dzienniku Ustaw "i to one stanowią obowiązujące prawo". "A nie decyzje organu, którego stan niezdolności do wykonywania zadań Trybunału Konstytucyjnego stwierdziły wyroki sądów europejskich i Sejm w uchwale z 6 marca 2024 r." - dodano w komunikacie MEN.

Badanie zostało zrealizowane od 7 do 9 lipca roku na reprezentatywnej próbie 1003 mieszkańców Polski w wieku co najmniej 18 lat. Zastosowano technikę mieszaną, łącząc wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) oraz wywiady internetowe (CAWI).