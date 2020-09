Kaczyński pokaże "bojowość skierowaną do wewnątrz"

Dwóch premierów w jednym rządzie nie może funkcjonować, to będzie dysfunkcjonalne. Premier może być tylko jeden, a w tym rządzie jest de facto dwóch - mówił w "Tak jest" w TVN24 Michał Kobosko, wiceprezes Stowarzyszenia Polska 2050, odnosząc się do wejścia Jarosława Kaczyńskiego do rządu. Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń z PiS przekonywał, że lider jego partii ma w sobie "bojowość nastawioną na realizację programu".

O zmianach w rządzie dyskutowali w "Tak jest" w TVN24 wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń z PiS oraz Michał Kobosko, wiceprezes Stowarzyszenia Polska 2050, politycznej inicjatywy Szymona Hołowni. Zwracali uwagę na powrót do rządowych ław prezesa PiS. Kobosko stwierdził, że Jarosław Kaczyński to polityk "ciągle bojowy". - Ale to będzie bojowość skierowana do wewnątrz - ocenił.