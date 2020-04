Kto powinien zapewniać rękawiczki jednorazowe klientom sklepów? Odpowiada "Koronawirus. Raport"

Czy sklep motoryzacyjny w godzinach 10-12 ma również obsługiwać wyłącznie seniorów? Kto powinien zapewniać rękawiczki jednorazowe klientom sklepów? Na wasze pytania odpowiadał w programie "Koronawirus. Raport" doktor Łukasz Bernatowicz, radca prawny i wiceprezes Business Centre Club.

Do środy w Polsce potwierdzono 2544 przypadki zakażenia koronawirusem. 43 zainfekowane osoby zmarły.

Kontakt 24 otrzymuje od Was pytania dotyczące koronawirusa. We wtorek w programie "Koronawirus. Raport" odpowiadał na nie radca prawny i wiceprezes Business Centre Club doktor Łukasz Bernatowicz.

Kto powinien zapewniać rękawiczki jednorazowe klientom sklepów? Właściciel sklepu? To ogromny koszt, zwłaszcza przy dzisiejszych cenach.

Bernatowicz: Obowiązek spoczywa na właścicielu sklepu i wynika to z rozporządzenia. Trzeba pamiętać, że właściciele sklepów są zaskoczeni zmienionymi przepisami z dnia na dzień - wiemy, że niezwykle trudno jest te jednorazowe rękawiczki zdobyć, więc będą mieli problem. Trzeba pamiętać też o tym, że te obostrzenia spowodują irytację po stronie osób, które nie będą mogły do takiego sklepu wejść. Jeżeli ktoś może przyjść ze swoimi rękawiczkami, to na pewno to sprawę ułatwi.

Jako jednoosobowa firma obsługuję biuro hurtowni budowlanej. Czy mogę w sobotę świadczyć usługę? Nie jestem przecież pracownikiem. Bob

Bernatowicz: Wydaje się, że tak, ponieważ rozporządzenie mówi o tym, że kwestia umożliwienia pracy ludziom dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę jak i umowy cywilno-prawne. Nie ma różnicy więc, czy ktoś jest zatrudniony na umowę o pracę, czy umowę o dzieło. Prowadzi własną działalność gospodarczą i świadczy usługi - jak najbardziej takie usługi może świadczyć i rozporządzenie pozwala nam wyjść z domu do pracy.

Mam umówiony przegląd gwarancyjny samochodu. Czy mogę jechać do innego miasta na przegląd? Czy w epidemii grozi mi utrata gwarancji? Wojtek

Bernatowicz: Nie grozi mu utrata gwarancji, bo może się powołać na okoliczność stanu wyższej konieczności. Pytanie, czy powinien ryzykować przejazd do innego miasta w celu dokonania przeglądu? Prawdopodobnie, w momencie zatrzymania przez policję byłoby to uznane za przemieszczanie się w określonym celu, więc nie poniósłby z tego tytułu konsekwencji. Pytanie, czy warto to robić teraz, gdy przegląd możemy zrobić później?

Czy sklep motoryzacyjny w godzinach 10-12 ma również obsługiwać wyłącznie seniorów? Dingo19

Bernatowicz: Tak. Rozporządzenie mówi o sklepach i punktach usługowych - nie rozróżnia na branże, więc również sklepów motoryzacyjnych dotyczy to rozporządzenie i taki sklep powinien zapewnić seniorom możliwość samodzielnego przebywania na jego terenie między godziną 10 a 12.

Mój syn ma 15 lat i musi uczestniczyć w praktyce zawodowej. Co zrobić skoro oboje rodzice pracują i nie mogą zaprowadzić i odebrać dziecka? Edyta

Bernatowicz: Osoba, która wyprowadza dziecko i mu asystuje musi być osobą dorosłą, ale nie jest powiedziane, że musi to być rodzic - jeżeli oboje rodzice pracują, mogą poprosić kogoś o asystowanie dziecku w takiej podróży. Szkoły obecnie są zamknięte, więc obowiązki wynikające z praktyk, które towarzyszą nauce w szkole powinny być zawieszone i tutaj bym upatrywał rozwiązania tej kwestii.

Zostają zamknięte punkty kosmetyczne, usługowe, fryzjerskie itp. Co z usługą taką jak solarium? Malwina

Bernatowicz: Rozporządzenie faktycznie nie wymienia solariów expressis verbis, ale trzeba tutaj stosować interpretację trochę rozszerzającą, jeżeli zamknięte są tego typu punkty usługowe, to także rozciąga się ten zakaz na solaria. Te zakłady nie powinny pracować i nie powinny przyjmować klientów.

Czy jest druk, który pozwala pracownikom przemieszczać się do miejsca pracy? Marcin

Bernatowicz: Rozporządzenie nie przewiduje żadnych tego typu urzędowych druków. W związku z tym wystarczy, że powiemy, że idziemy do pracy i to powinno patrolowi jak najbardziej wystarczyć. Problem polega na tym, że każdy może powiedzieć, że właśnie zmierza do pracy - więc rozporządzenie jest nieprecyzyjne. Poza tym trudno sobie wyobrazić, żebyśmy wszyscy zostali wyposażeni w odpowiednie druki, to po pierwsze biurokracja, a po drugie musielibyśmy druki gdzieś odebrać - w związku z tym byłyby kolejki i powody, żeby ludzie się gromadzili.

Moja córka jest na kwarantannie od tygodnia. Czy w świetle nowych ograniczeń ja też mam się dołączyć? Jeśli tak, to na jak długo? AGA

Bernatowicz: Wszystkie osoby, które mieszkają z osobą skierowaną na kwarantannę, również muszą się kwarantannie poddać i również jest to 14-dniowy termin. W związku z tym, jeżeli mieszkamy z osobą, która została już wcześniej poddana kwarantannie, to my również musimy się od tej pory do tego zastosować. Obowiązują też wszystkie wymogi - policja ma prawo nas skontrolować, czy jesteśmy w miejscu zamieszkania, nie możemy wychodzić ani kontaktować się z innymi.

Czy będąc uczniem liceum sportowego (17 lat) mogę wykonać zadanie domowe związane z treningiem w przeznaczonym do tego miejscu? Kuba

Bernatowicz: To dobre pytanie - czy zadanie domowe koniecznie musi być do wykonania w domu? W tym przypadku zdaje się, że jest do wykonania zadanie w plenerze. Mamy zamknięte parki, ale i baseny, boiska czy siłownie - w związku z tym, niestety, nie. Bardzo współczuję, ale nie powinien w żadnym takim miejscu się pojawić i wykonywać tych ćwiczeń - chyba że jest to bieganie dla podtrzymania dobrego samopoczucia.

