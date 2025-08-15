Fala oburzenia skandalicznym transparentem. "Niezwłocznie podejmiemy kroki"

Kibice Maccabi Haifa wywiesili skandaliczny transparent Źródło: Waldemar Deska/PAP/EPA

Raków Częstochowa wyeliminował izraelski zespół Maccabi Hajfa w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Głośno jest jednak nie tyle o osiągnięciu polskiego zespołu, ile o skandalicznym transparencie kibiców Maccabi. "Murderers since 1939" czyli "Mordercy od 1939 roku" – taki napis, odnoszący się do drugiej wojny światowej, wywiesili podczas meczu kibice Maccabi Hajfa.

Zachowanie kibiców Maccabi skrytykował prezes PZPN Cezary Kulesza. Oburzenia nie kryli polscy politycy.

Polscy politycy oburzeni zachowaniem kibiców Maccabi

"Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich-ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa" – napisał na platformie X prezydent Karol Nawrocki.

"Absolutnie skandaliczne zachowanie izraelskich kibiców podczas meczu Ligi Konferencji względem Polski i Polaków. Konieczna jest jednoznaczna reakcja UEFA. Nie ma i nie będzie zgody na kłamstwa historyczne wobec naszego narodu" – stwierdził minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Minister sportu Jakub Rutnicki napisał z kolei: "Nie ma akceptacji dla skandalicznego zachowania izraelskich kibiców wobec Polek i Polaków. Oczekujemy błyskawicznej i jednoznacznej reakcji UEFA. W trybie pilnym wystąpimy o wyciągnięcie konsekwencji wobec izraelskiego klubu. Areny sportu nie są miejscem propagowania kłamstw".

"Z całą stanowczością będziemy zwalczać wszelkie przypadki kłamstw historycznych pod adresem narodu polskiego. Dzisiejsze zdarzenie w Debreczynie z udziałem kibiców Maccabi Hajfa nie miało prawa mieć miejsca. Niezwłocznie podejmiemy niezbędne kroki, aby zostały wyciągnięte konsekwencje wobec izraelskiego klubu" – dodał wiceminister sportu Piotr Borys.

Morawiecki usuwa wpis, Giertych zmienia treść

"Hańba podczas meczu Rakowa w Izraelu! Każdy z nędznych prowokatorów powinien otrzymać zakaz wjazdu do Polski, a klub musi być wyrzucony z rozgrywek UEFA" – napisał były premier Mateusz Morawiecki, ale później wpis ten został usunięty.

"Wszędzie kibole to patologia. Dobrze, że pan Nawrocki odcina się od skandalicznych i haniebnych zachowań kibiców Izraela" – stwierdził Roman Giertych.

Później wpis ten został zmieniony na: "Wszędzie kibole to patologia. Powinniśmy im zakaz wjazdu do Schengen wlepić. Skasowałem poprzedni wpis, bo w takiej sprawie Polacy powinni się jednoczyć".

"Hańba na izraelskich trybunach! Transparent kibiców Maccabi Hajfa obraża wszystkich Polaków. Nie ma zgody na kłamstwa historyczne! Błyskawiczna reakcja UEFA jest konieczna" – ocenił Wojciech Król z Platformy Obywatelskiej.

