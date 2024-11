- To pytanie pojawia się cały czas: czy jestem gotów do tego, żeby startować w wyborach prezydenckich? No więc, jestem gotów i nie odpuszczę - oznajmił we wtorek prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Zastrzegł przy tym, że kandydata, który stanie do wyścigu, musi zatwierdzić najpierw Koalicja Obywatelska.

Rafał Trzaskowski we wtorek późnym popołudniem wziął udział w spotkaniu z mieszkańcami Aleksandrowa Łódzkiego. - Nie ma co owijać w bawełnę, bo to pytanie pojawia się cały czas: czy jestem gotów do tego, żeby startować w wyborach prezydenckich? No więc, jestem gotów i nie odpuszczę - powiedział.

- Nie odpuszczę, dlatego że w 2020 roku podjąłem pewne zobowiązanie w imieniu was wszystkich. Mamy pewne warunki, ale mamy przede wszystkim sporo do wyrównania - kontynuował. - Jeżeli tylko moje koleżanki i koledzy z Koalicji Obywatelskiej potwierdzą, kto będzie naszym kandydatem, to ja jestem gotów - podkreślił Trzaskowski.

Wybory prezydenckie w Polsce

Wybory prezydenckie odbędą się na wiosnę przyszłego roku. Andrzej Duda kończy urzędowanie w sierpniu 2025 roku.

W sierpniu premier powiedział, że sam nie zamierza kandydować w wyborach prezydenckich, a najbardziej prawdopodobny jest start Trzaskowskiego.

Jeśli chodzi o Lewicę, to europoseł tej formacji i współlider partii Nowa Lewica Robert Biedroń powiedział w TVN24, że władze będą wybierały między ministrą rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszką Dziemianowicz-Bąk a wicemarszałkinią Senatu Magdaleną Biejat. - Albo w formule prawyborów, albo taką decyzję podejmiemy pod koniec roku i ogłosimy ją na początku stycznia - przekazał.

Prawo i Sprawiedliwość także jeszcze nie zdecydowało. Pojawiały się informacje, iż ogłoszenie kandydata miałoby nastąpić 10 lub 11 listopada, ale - jak poinformował - w partii zdecydowano o przesunięciu tego o dwa-trzy tygodnie. Według medialnych doniesień na liście potencjalnych kandydatów PiS znajdują się: prezes IPN Karol Nawrocki, europoseł i były kandydat na prezydenta stolicy Tobiasz Bocheński, były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek lub były szef MON Mariusz Błaszczak.

Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 także nie podały jeszcze nazwisk. Jako potencjalnego kandydata drugiej z tych partii lub jako wspólnego w ramach Trzeciej Drogi (czyli wspólnie PSL i Polski 2050) wymienia się marszałka Sejmu Szymona Hołownię. On sam przyznawał wielokrotnie, że rozważa start, ale ostatecznej decyzji jeszcze nie podjął.

Z ramienia Konfederacji kandydatem zostanie prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen.

Chęć ubiegania się o prezydenturę wyraził także poseł Marek Jakubiak z koła poselskiego Wolni Republikanie.

