Kierwiński "nie ma wątpliwości". "To będzie pojedynek rycerski"

Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy po powodzi, powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24, że nie ma wątpliwości, iż pojedynek między Radosławem Sikorskim a Rafałem Trzaskowskim w sprawie kandydowania na prezydenta będzie "rycerski". - Cel jest znany. Musimy pokonać kandydata PiS-u, musimy w Polsce przywrócić normalność - dodał. Mówił też o działalności Antoniego Macierewicza i kierowanej przez niego podkomisji smoleńskiej.

W sobotę zarząd krajowy PO jednomyślnie zdecydował o organizacji prawyborów, które wyłonią kandydata Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich w 2025 roku. Wystartują w nich prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski. W prawyborach zostanie wyłoniony wspólny kandydat Koalicji Obywatelskiej, czyli nie tylko PO, ale również Nowoczesnej, Inicjatywy Polska i Zielonych.

Premier Donald Tusk poinformował, że prawybory zostaną przeprowadzone prawdopodobnie 23 listopada w elektronicznym głosowaniu. Ich zwycięzca ma 7 grudnia na Śląsku zaprezentować swój program.

Kierwiński: nie mam wątpliwości, że to będzie pojedynek rycerski

Przedwyborczą sytuację w Koalicji Obywatelskiej komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy po powodzi. Został zapytany o to, kto jest jego faworytem w tym wyścigu.

- Jestem człowiekiem, który ma organizować ten proces wyborczy, jako osoba nadzorująca Biuro Krajowe (Platformy Obywatelskiej - red.), więc jeśli pan pozwoli, nie będę dzisiaj tutaj przeprowadzał agitacji. Mogę powiedzieć, że w tych sprawach jestem bardzo, bardzo stały, jeżeli chodzi o wskazania - zwrócił się do prowadzącego.

Dodał, że "nie ma wątpliwości", że Sikorski i Trzaskowski stoczą "pojedynek rycerski". - Wczoraj panowie na zarządzie krajowym deklarowali to, że będą koncentrować się na tym, co najważniejsze, na wygraniu wyborów z PiS-em. Niezależnie, który z nich wygra tę walkę wewnętrzną, to przecież cel jest znany. Musimy pokonać kandydata PiS-u, musimy w Polsce przywrócić normalność - dodał.

Kierwiński: mam nadzieję, że wkrótce będzie głosowanie w sprawie immunitetu Macierewicza

Gość TVN24 mówił także o działalności Antoniego Macierewicza w kontekście oceny, jaką powołany w MON zespół wystawił podkomisji smoleńskiej, którą kierował przez lata polityk PiS.

- Jak myślimy Macierewicz, to już widzimy kłamstwo, oszustwo, wyprowadzanie gigantycznych pieniędzy. Mam nadzieję, że jedno z najbliższych głosowań w polskim Sejmie to będzie uchylenie immunitetu Macierewicza i że on wreszcie stanie przed polskim sądem i odpowie za to, co robił przez wiele lat - powiedział.

Zdaniem Kierwińskiego były szef MON "szczuł, dzielił polskie społeczeństwo, ale tak naprawdę doprowadził do niespotykanej anarchizacji życia publicznego". - To jest człowiek, który w ogóle przez ostatnie 30 lat najbardziej zaszkodził Polsce wewnętrznie i Polsce zewnętrznie - ocenił gość TVN24.

Kierwiński: mam zapewnienie, że proces wypłaty zasiłków ofiarom powodzi przyspieszy

Kierwiński mówił też o tym jak wygląda sytuacja związana z usuwaniem skutków powodzi, która przeszła przez południowo-zachodnią Polskę we wrześniu. - Na razie cały czas jesteśmy na takim wstępnym etapie. Dziś robimy to, co najważniejsze. najważniejsze to jest wypłacanie zasiłków dla rodzin, ofiar tego kataklizmu - powiedział.

Przekazał, że do tej pory wypłacono już ponad miliard trzysta milionów złotych. Chodzi o środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz ochronę ludności.

- Byłem w ostatnich dniach na terenach powodziowych. Spotykałem się także z dyrektorami OPS-ów (Ośrodków Pomocy Społecznej - red.) w tych najbardziej zniszczonych miejscowościach, aby ten proces (wypłaty zasiłków - red.) przyspieszyć. Mam tutaj mocne deklaracje i pani wojewody opolskiej, i pana wojewody dolnośląskiego, że ten proces po prostu przyspieszy - zapewnił.

- Równolegle oczywiście odbudowujemy infrastrukturę krytyczną. Rozmawiałem na przykład z burmistrzem Stronia. Tam myślę, że na początku tego tygodnia zostaną przekazane środki na kwestie remontu kanalizacji. A w przyszłym roku rozpoczniemy już dużą docelową inwestycję za pieniądze rządowe - dodał.

Jednocześnie Kierwiński przyznał, że w dalszym ciągu są elementy infrastruktury, które nie są naprawione. - Teraz Wody Polskie na przykład otrzymały dodatkowy zastrzyk finansowy - 82 miliony złotych na uregulowanie koryt tych rzek, które wylały - powiedział. - Dzięki determinacji ludzi, dzięki wielkiej pracowitości wojska, te tereny wyglądają każdego dnia coraz lepiej. A będą wyglądały dobrze, jak zakończymy cały proces odbudowy - dodał pełnomocnik rządu.

