- Mam jedną prośbę do rosyjskiego rządu: jeśli kolejna rakieta czy samolot wejdą w naszą przestrzeń powietrzną bez zezwolenia i zostaną zestrzelone, a wrak spadnie na terytorium NATO, to proszę, nie przychodźcie do nas, żeby się skarżyć. Zostaliście ostrzeżeni - grzmiał na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ szef MSZ.
Treść wystąpienia Radosława Sikorskiego, w którym w stanowczych słowach zwrócił się do przedstawicieli Rosji, przytoczyły media z całego świata, odniosło się też do nich wielu komentatorów.
Zagraniczne media o wystąpieniu Sikorskiego
Portal Politico odnotował, że szef polskiej dyplomacji pozwolił sobie na "uszczypliwość" pod adresem Moskwy, przytaczając jego słowa o podejściu Kremla do prawa międzynarodowego. - Wiemy, że nie dbacie o poszanowanie prawa międzynarodowego i nie potraficie żyć w pokoju ze swoimi sąsiadami. Wasz szalony nacjonalizm zawiera pragnienie dominacji, które nie ustąpi, dopóki nie zrozumiecie, że wasze imperium nie zostanie odbudowane - powiedział Sikorski podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Dodał też, że rosyjska "trzydniowa specjalna operacja wojskowa" od 10 lat "nie jest w stanie podbić Donbasu".
Fiński portal Uusi Suomi zauważa dużą liczbę komentarzy po wystąpieniu polskiego szefa MSZ. Jak pisze, poprzez wystąpienie szefa MSZ Polska wysłała "jasny sygnał" oraz "określiła granice działań, w których będzie interweniować siłą". "Polska ostrzega Moskwę" - to już tytuł artykułu portalu BFM TV. O ostrzeżeniu ze strony Warszawy pisze też portal France Info. "Independent" w relacji z posiedzenia opublikował wpis Sikorskiego z platformy X, w którym zamieścił on fragment swojego poniedziałkowego wystąpienia.
Portal hiszpańskiego dziennika "El Mundo" również zwrócił uwagę na aktywność szefa polskiej dyplomacji w mediach społecznościowych, pisząc, że "od tygodni ściera się" w nich "nie tylko z rosyjskimi władzami, ale także z rządem węgierskim". "Dziś ostrzegł, że kolejna inwazja spotka się ze znacznie bardziej stanowczą reakcją" - dodaje "El Mundo". Samo wystąpienie w Nowym Jorku hiszpański dziennik ocenił jako "pełne mocnych fraz i epickich cytatów".
"Jasny, mocny i słuszny komunikat"
Wystąpienie Sikorskiego odbiło się szerokim echem również w mediach społecznościowych. Udostępnił je między innymi niemiecki parlamentarzysta Paul Ziemiak. "Nie ma czego dodawać do słów polskiego ministra spraw zagranicznych" - ocenił na platformie X. O "jasnym, mocnym i słusznym komunikacie" pisze Henri Vanhanen, fiński ekspert od polityki bezpieczeństwa.
Garri Kasparow, legenda szachów i znany krytyk rosyjskich władz, sparafrazował słowa 33. prezydenta USA Harry'ego Trumana, pisząc na X: "on nie zgotował im piekła, on po prostu mówi prawdę, a oni uważają, że to piekło".
