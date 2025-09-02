Logo strona główna
Polska

Sikorski w USA. Będzie rozmawiał z Rubio

Radosław Sikorski i Marco Rubio
Radosław Sikorski zapowiedział spotkanie z Markiem Rubio
Źródło: TVN24
We wtorek wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski spotka się z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio. Później mają wspólnie wręczyć Nagrodę Solidarności imienia Lecha Wałęsy. Wydarzenie odbędzie się w Miami na Florydzie.

We wtorek Radosław Sikorski opublikował na platformie X wpis, w którym poinformował o planie swojej wizyty w USA. "1. spotkanie dwustronne z moim amerykańskim odpowiednikiem, sekretarzem Markiem Rubio, 2. wspólne wręczenie Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy" - czytamy.

Wizyta Sikorskiego w USA

Wcześniej rzecznik MSZ Paweł Wroński poinformował, że we wtorek szef polskiej dyplomacji będzie przebywał w Miami, gdzie weźmie udział w uroczystości wręczenia Nagrody Solidarności przedstawicielowi kubańskiej opozycji. Szef polskiej dyplomacji wygłosi laudację na jego cześć.

W komunikacie opublikowanym w piątek wieczorem resort potwierdził, że laureatem wyróżnienia będzie "wybitny przedstawiciel opozycji kubańskiej, wielokrotnie prześladowany przez swoje przekonania i walkę o prawa człowieka".

"Od bohatera do zera". Politico o "wewnętrznych podziałach" w Polsce
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Od bohatera do zera". Politico o "wewnętrznych podziałach" w Polsce

Jak powiedział Wroński, szef polskiej dyplomacji podczas tej wizyty ma także w planach spotkania z amerykańskimi politykami - zarówno republikanami, jak i demokratami. Przewidziane są również rozmowy z przedstawicielami kubańskiej emigracji oraz Polonią.

Po zakończeniu uroczystości przekazania Nagrody Solidarności Sikorski ma też wystąpić na krótkim briefingu dla prasy. Nagroda przyznawana jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Została ustanowiona w 2014 roku, ale po 2015 roku jej przyznawanie zostało zawieszone. Ponownie jest przyznawana od 2024 roku.

Nawrocki spotka się z Trumpem

Prezydent Karol Nawrocki będzie w Waszyngtonie 3 września. Spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu, zaplanowano też rozmowy plenarne obu delegacji.

Według szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza głównym tematem rozmowy Nawrockiego i Trumpa będzie bezpieczeństwo regionalne i aktywność amerykańska w tym wymiarze. Zauważył, że USA są głównym sojusznikiem Polski także we współpracy zbrojeniowej. - Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych ma tutaj swoje uprawnienia i chce, aby ta współpraca była kontynuowana, oczywiście na obopólnie korzystnych warunkach - mówił Przydacz.

TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Andrew Harnik/Getty Images

Radosław SikorskiMinisterstwo Spraw ZagranicznychMarco RubioUSA
