Sikorski w USA. Będzie rozmawiał z Rubio

We wtorek Radosław Sikorski opublikował na platformie X wpis, w którym poinformował o planie swojej wizyty w USA. "1. spotkanie dwustronne z moim amerykańskim odpowiednikiem, sekretarzem Markiem Rubio, 2. wspólne wręczenie Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy" - czytamy.

Plan na dziś:



1. spotkanie dwustronne z moim 🇺🇸 odpowiednikem, Sekretarzem @marcorubio

2. wspólne wręczenie Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy.



— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 2, 2025

Wizyta Sikorskiego w USA

Wcześniej rzecznik MSZ Paweł Wroński poinformował, że we wtorek szef polskiej dyplomacji będzie przebywał w Miami, gdzie weźmie udział w uroczystości wręczenia Nagrody Solidarności przedstawicielowi kubańskiej opozycji. Szef polskiej dyplomacji wygłosi laudację na jego cześć.

W komunikacie opublikowanym w piątek wieczorem resort potwierdził, że laureatem wyróżnienia będzie "wybitny przedstawiciel opozycji kubańskiej, wielokrotnie prześladowany przez swoje przekonania i walkę o prawa człowieka".

Jak powiedział Wroński, szef polskiej dyplomacji podczas tej wizyty ma także w planach spotkania z amerykańskimi politykami - zarówno republikanami, jak i demokratami. Przewidziane są również rozmowy z przedstawicielami kubańskiej emigracji oraz Polonią.

Po zakończeniu uroczystości przekazania Nagrody Solidarności Sikorski ma też wystąpić na krótkim briefingu dla prasy. Nagroda przyznawana jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Została ustanowiona w 2014 roku, ale po 2015 roku jej przyznawanie zostało zawieszone. Ponownie jest przyznawana od 2024 roku.

Nawrocki spotka się z Trumpem

Prezydent Karol Nawrocki będzie w Waszyngtonie 3 września. Spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu, zaplanowano też rozmowy plenarne obu delegacji.

Według szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza głównym tematem rozmowy Nawrockiego i Trumpa będzie bezpieczeństwo regionalne i aktywność amerykańska w tym wymiarze. Zauważył, że USA są głównym sojusznikiem Polski także we współpracy zbrojeniowej. - Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych ma tutaj swoje uprawnienia i chce, aby ta współpraca była kontynuowana, oczywiście na obopólnie korzystnych warunkach - mówił Przydacz.

