Sikorski o wnioskach odrzuconych przez Nawrockiego. Rzecznik prezydenta: więcej staranności

Siemoniak o zablokowanych nominacjach oficerskich: karanie funkcjonariuszy Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"MSZ złożyło 95 wniosków o medale 'Za długoletnią pracę', z których tylko 48 zostało uwzględnionych przez prezydenta" - poinformował szef resortu dyplomacji i wicepremier Radosław Sikorski.

"Nie otrzymaliśmy informacji wedle jakich kryteriów staż pracy połowy pracowników został uznany za gorszy" - dodał.

@MSZ_RP złożyło 95 wniosków o medale 'Za długoletnią pracę,' z których tylko 48 zostało uwzględnionych przez @prezydentpl.

Nie otrzymaliśmy informacji wedle jakich kryteriów staż pracy połowy pracowników został uznany za gorszy. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) November 27, 2025 Rozwiń

Odpowiedź rzecznika prezydenta

W reakcji na wpis Sikorskiego rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz napisał, że "Medal Za Długoletnią Służbę nie jest odznaczeniem 'za sam staż'". "Ustawodawca przewidział je dla osób, które wykazały się wzorowym i wyjątkowo sumiennym wykonywaniem obowiązków. Prezydent uwzględnił więc te wnioski, w których takie przesłanki zostały rzetelnie udokumentowane" - oznajmił.

"Zachęcam, aby w przyszłości włożyć choć odrobinę więcej staranności w przygotowywanie uzasadnień do wniosków o nadanie Medali Za Długoletnią Służbę" - podsumował.

Szanowny Panie Ministrze! Medal Za Długoletnią Służbę nie jest odznaczeniem „za sam staż”. Ustawodawca przewidział je dla osób, które wykazały się wzorowym i wyjątkowo sumiennym wykonywaniem obowiązków. Prezydent uwzględnił więc te wnioski, w których takie przesłanki zostały… https://t.co/7GQ6GtaLRa — Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) November 27, 2025 Rozwiń

Zablokowanie nominacje oficerskie i odrzucone wnioski w sprawie odznaczeń

Prezydent Karol Nawrocki na początku listopada odmówił nominacji oficerskich dla 136 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Jak dowiedział się Robert Zieliński z tvn24.pl, prezydent odrzucił też 130 wniosków o odznaczenia dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nawrocki podobnie postąpił z wnioskami o odznaczenia dla funkcjonariuszy i żołnierzy wojskowych służb specjalnych.

W środę minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak poinformował, że dzień wcześniej do kancelarii premiera przyszło pismo z kancelarii prezydenta odsyłające wniosek o nominacje na pierwszy stopień oficerski przyszłych oficerów ABW. Minister dodał, że rozumie to jako ostateczną negatywną odpowiedź i będzie się zastanawiać, co dalej.

OGLĄDAJ: Sikorski: tym razem był to akt nie tylko dywersji, lecz akt terroru państwowego