Polska

Sikorski o wnioskach odrzuconych przez Nawrockiego. Rzecznik prezydenta: więcej staranności

Karol Nawrocki
Siemoniak o zablokowanych nominacjach oficerskich: karanie funkcjonariuszy
Źródło: TVN24
To kolejna odsłona konfliktu między rządem a Pałacem Prezydenckim. Szef MSZ Radosław Sikorski poinformował, że Karol Nawrocki odrzucił ponad połowę wniosków o medale dla pracowników resortu dyplomacji. W reakcji rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz "zachęcił" do "większej staranności". Wcześniej Nawrocki odmówił nominacji oficerskich, co również jest przedmiotem sporu.

"MSZ złożyło 95 wniosków o medale 'Za długoletnią pracę', z których tylko 48 zostało uwzględnionych przez prezydenta" - poinformował szef resortu dyplomacji i wicepremier Radosław Sikorski.

"Nie otrzymaliśmy informacji wedle jakich kryteriów staż pracy połowy pracowników został uznany za gorszy" - dodał.

Odpowiedź rzecznika prezydenta

W reakcji na wpis Sikorskiego rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz napisał, że "Medal Za Długoletnią Służbę nie jest odznaczeniem 'za sam staż'". "Ustawodawca przewidział je dla osób, które wykazały się wzorowym i wyjątkowo sumiennym wykonywaniem obowiązków. Prezydent uwzględnił więc te wnioski, w których takie przesłanki zostały rzetelnie udokumentowane" - oznajmił.

"Zachęcam, aby w przyszłości włożyć choć odrobinę więcej staranności w przygotowywanie uzasadnień do wniosków o nadanie Medali Za Długoletnią Służbę" - podsumował.

Zablokowanie nominacje oficerskie i odrzucone wnioski w sprawie odznaczeń

Prezydent Karol Nawrocki na początku listopada odmówił nominacji oficerskich dla 136 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Jak dowiedział się Robert Zieliński z tvn24.pl, prezydent odrzucił też 130 wniosków o odznaczenia dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nawrocki podobnie postąpił z wnioskami o odznaczenia dla funkcjonariuszy i żołnierzy wojskowych służb specjalnych.

130 wniosków do prezydenta. Wszystkie odrzucone

130 wniosków do prezydenta. Wszystkie odrzucone

Robert Zieliński
"Prezydencki rzecznik łże". Ostra wymiana zdań w sprawie wniosków

"Prezydencki rzecznik łże". Ostra wymiana zdań w sprawie wniosków

W środę minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak poinformował, że dzień wcześniej do kancelarii premiera przyszło pismo z kancelarii prezydenta odsyłające wniosek o nominacje na pierwszy stopień oficerski przyszłych oficerów ABW. Minister dodał, że rozumie to jako ostateczną negatywną odpowiedź i będzie się zastanawiać, co dalej.

Autorka/Autor: kkop,js/akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Valdemar Doveiko

Radosław SikorskiKarol NawrockiMinisterstwo Spraw Zagranicznych
