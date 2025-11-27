Sikorski o wnioskach odrzuconych przez Nawrockiego. Rzecznik prezydenta: więcej staranności

"MSZ złożyło 95 wniosków o medale 'Za długoletnią pracę', z których tylko 48 zostało uwzględnionych przez prezydenta" - poinformował szef resortu dyplomacji i wicepremier Radosław Sikorski.
"Nie otrzymaliśmy informacji wedle jakich kryteriów staż pracy połowy pracowników został uznany za gorszy" - dodał.
Odpowiedź rzecznika prezydenta
W reakcji na wpis Sikorskiego rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz napisał, że "Medal Za Długoletnią Służbę nie jest odznaczeniem 'za sam staż'". "Ustawodawca przewidział je dla osób, które wykazały się wzorowym i wyjątkowo sumiennym wykonywaniem obowiązków. Prezydent uwzględnił więc te wnioski, w których takie przesłanki zostały rzetelnie udokumentowane" - oznajmił.
"Zachęcam, aby w przyszłości włożyć choć odrobinę więcej staranności w przygotowywanie uzasadnień do wniosków o nadanie Medali Za Długoletnią Służbę" - podsumował.
Zablokowanie nominacje oficerskie i odrzucone wnioski w sprawie odznaczeń
Prezydent Karol Nawrocki na początku listopada odmówił nominacji oficerskich dla 136 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Jak dowiedział się Robert Zieliński z tvn24.pl, prezydent odrzucił też 130 wniosków o odznaczenia dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nawrocki podobnie postąpił z wnioskami o odznaczenia dla funkcjonariuszy i żołnierzy wojskowych służb specjalnych.
W środę minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak poinformował, że dzień wcześniej do kancelarii premiera przyszło pismo z kancelarii prezydenta odsyłające wniosek o nominacje na pierwszy stopień oficerski przyszłych oficerów ABW. Minister dodał, że rozumie to jako ostateczną negatywną odpowiedź i będzie się zastanawiać, co dalej.
