Polska Radosław Piesiewicz opuścił prokuraturę Oprac. Filip Czerwiński |

Radosław Piesiewicz opuścił budynek prokuratury Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Jarek Praszkiewicz

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W czwartek policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali prezesa PKOl w Warszawie. Sprawę prowadzi śląski wydział Prokuratury Krajowej.

Piesiewicz został przewieziony do Katowic i doprowadzony do siedziby wydziału zamiejscowego departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji PK. Na pytanie dziennikarki, czy czuje się winny i czy Zondacrypto była dobrym sponsorem dla PKOl, odparł: - Polityka, polityka, polityka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, kto jest winny.

Po godzinie 20.30 informowaliśmy, że prokuratura przedstawiła Piesiewiczowi zarzuty z artykułów 230 i 302 Kodeksu karnego.

Kilkanaście minut po północy funkcjonariusze wyprowadzili Piesiewicza do samochodu przed budynkiem prokuratury i odjechali. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego nie odpowiadał na pytania dziennikarzy.

Radosław Piesiewicz opuścił budynek prokuratury Źródło: TVN24

Postępowanie w sprawie Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.

Radosław Piesiewicz doprowadzany do siedziby prokuratury w Katowicach Źródło zdjęcia: PAP/Kasia Zaremba

Ustalenia w sprawie Radosława Piesiewicza

Przed zatrzymaniem dziennikarze "Superwizjera" TVN24 Michał Fuja i Wirtualnej Polski Szymon Jadczak ujawnili informacje o drogim prezencie dla prezesa PKOl od szefa Zondacrypto. Radosław Piesiewicz otrzymał od Przemysława Krala zegarek wart 40 tysięcy euro.

Szef PKOl miał obiecywać prezesowi upadłej obecnie giełdy kryptowalut wstawiennictwo u byłego premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa UOKiK. Piesiewicz potwierdził, że Kral przekazał mu zegarek, ale zapewnił, że zapłacił za niego gotówką. Szymon Jadczak i Michał Fuja przeanalizowali sprzeczne wypowiedzi Piesiewicza w tej sprawie.

Po publikacji WP i TVN24 prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował o "pozyskaniu nowych dowodów" i "istotnym przełomie" w śledztwie dotyczącym Zondacrypto.

Ze względu na dobro śledztwa prokuratura nie ujawnia, jaki status w sprawie ma prezes Zondacrypto. Wiadomo, że jego obrońcami są Roman Giertych i Jacek Dubois. W trakcie czynności procesowych Kral miał przedłożyć do dyspozycji majątek, który został zabezpieczony przez organy ścigania - poinformował Giertych.