Zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego to reakcja na wydarzenia z nocy z wtorku na środę, kiedy to polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony.

Nawrocki: atak rosyjskich dronów był "testem"

- Mam wielkie nadzieje, że po emocjach w Sejmie, na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego będziemy dyskutować wokół poważnego problemu, który odnosi się do 10 września, bez emocji politycznych - mówił na początku posiedzenie prezydent Karol Nawrocki.

- Jeśli ktoś miał wątpliwości, że od czterech lat Polska uczestniczy wprost w wojnie hybrydowej, to myślę, że 10 września 2025 roku może ostatecznie te wątpliwości porzucić - wskazał prezydent.

Nawrocki ocenił, że atak dronów był "testem, który zafundowała nam Federacja Rosyjska". - Ten test miał dotyczyć z jednej strony odporności polskiego społeczeństwa, z drugiej strony pewnej stabilności kwestii urzędów politycznych, ale także testem naszych zdolności sojuszniczych - powiedział.

- Odnoszę głębokie wrażenie, że ten test jako Polska zdaliśmy - ocenił prezydent.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego - co to jest

Rada Bezpieczeństwa Narodowego to organ doradczy prezydenta w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W jej skład wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie MSZ, MON i MSWiA, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny, poselski lub koło poselskie (lub przewodniczący tych klubów lub kół), szefowie Kancelarii Prezydenta i BBN. Posiedzenia Rady zwołuje prezydent, on też określa ich tematykę.

