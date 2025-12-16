Logo strona główna
Polska

Przywrócenie poboru wojskowego? "Powinniśmy to zrobić"

Powszechne szkolenia wojskowe (zdjęcie ilustracyjne)
Kraszewski o przywróceniu powszechnego poboru wojskowego. "Powinniśmy to zrobić"
Źródło: TVN24
Powszechny pobór wojskowy w formie sześciomiesięcznego szkolenia - to jest opcja, za którą opowiedział się w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 generał brygady Jarosław Kraszewski. Jak tłumaczył, pozwoliłoby to ocenić sprawność młodych ludzi.

Oglądaj "Rozmowę Piaseckiego" od poniedziałku do czwartku o godzinie 7.30 w TVN24 lub jako wideo na żądanie w TVN24+

We wtorek gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24 był generał brygady Jarosław Kraszewski, były szef Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN. Pytany, czy jest za przywróceniem powszechnego poboru wojskowego, potwierdził. - Jestem zagorzałym zwolennikiem tego czasowego (poboru - przyp. red.) oczywiście - doprecyzował.

- Powinniśmy to zrobić, żeby sprawdzić, jak mamy sprawne społeczeństwo w tej warstwie 18-25-26 lat. Sprawdzilibyśmy, jak zdrowa jest ta grupa - wyjaśnił.

Kraszewski zaproponował formę sześciomiesięcznego szkolenia. - To nie jest jakiś wyłom w życiu młodego człowieka. Ja na 31 lat służby, 15 lat spędziłem poza domem i nie płaczę - mówił.

Kraszewski o broni dla polskiego wojska

Kraszewski był też pytany o przekazanie przez Polskę myśliwców MiG-29 Ukrainie w zamian za rozwinięte tam w czasie rosyjskiej inwazji technologie dronowe. Jak zaznaczył, "jest zwolennikiem tego, żebyśmy korzystali z doświadczeń ukraińskich". -  Natomiast podkreślam, że w naszym kraju jest mnóstwo fajnych technologii - zwrócił uwagę.

Generał brygady mówił następnie, że w mediach społecznościowych możemy zobaczyć wiele nagrań, które demonstrują użycie dronów wojskowych FPV (First Person View - z perspektywy pierwszej osoby). Jak wyjaśnił, są to tanie i najprostsze urządzenia, które umożliwiają na przykład zrzucenie granatu w wyznaczone miejsce.

- Natomiast my powinniśmy skupiać się najpierw na technologiach zaawansowanych, które mają zasięg 300, 1000 lub 1500 kilometrów (...). Nie doprowadzamy do sytuacji, że nasz żołnierz musi wykorzystać FPV-kę - przekonywał.

"Europa w końcu się obudziła"

Gość TVN24 mówił też o serii spotkań w Berlinie między europejskimi przywódcami, prezydentem Wołodymyrem Zełenskim oraz amerykańską delegacją. Jak przyznał, czuje nadzieję na przełom w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. - Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że będzie to bardzo trudne, ponieważ prezydent Ukrainy stoi na stanowisku, moim zdaniem zupełnie słusznie, że jeżeli mamy zawiesić działania (...), to zróbmy to tam, gdzie stoimy - uzupełnił.

Kraszewski odniósł się do sprawy ustępstw terytorialnych, które były jednym z tematów rozmów w stolicy Niemiec. - Moim zdaniem to jest w tej chwili punkt prowadzonych negocjacji, który jest ważny zarówno dla Stanów Zjednoczonych, jak i Europy. Europa w końcu się obudziła i zorientowała się, że metale ziem rzadkich, będące w zasobach Ukrainy, szczególnie w rejonie Donbasu, to jest coś, o co warto się bić - wyjaśnił.

Zaznaczył jednocześnie, że jest to kwestia, która interesuje też stronę rosyjską.

gen. Kraszewski

Gen. Kraszewski: Ukraina powinna zachować potencjał, bo po Putinie przyjdą jego następcy

gen. Kraszewski
Autorka/Autor: kgr/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Wojsko Polskie
