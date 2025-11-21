Pranie pieniędzy i fikcyjne darowizny. Kościół Starokatolicki w opałach

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie Kościoła starokatolickiego. Jak ustaliliśmy, na razie bierze pod lupę zwłaszcza jedną parafię działającą w 15-tysięcznym Świdwinie.

Odnaleźliśmy ponad 70 firm, które ma parafia w Świdwinie. Są wśród nich: Zakonny Instytut Konopi i Leków Medycznej Marihuany i Kościelny Zakład Utylizacji Odpadów Spożywczych.

Na czele parafii stoi Jacek B., skarbnik Kościoła starokatolickiego i przełożony Zakonu Rycerzy Kalatrawy. W innym śledztwie Jacek B. jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Chodzi o handel darami dla potrzebujących.

Zwierzchnik Kościoła starokatolickiego bp Waldemar Maj nie widzi powodu, żeby zawieszać lub wyrzucać Jacka B. Na pytania o szczegóły sprawy rzuca przez telefon: to nie pana sprawa.

Prokuratura Regionalna w Katowicach od 9 maja 2025 prowadzi śledztwo w sprawie Kościoła starokatolickiego. - Dominującym wątkiem badanym w ramach prowadzonego postępowania jest wątek zaistniałego w latach 2021-2024 tak zwanego prania brudnych pieniędzy przy wykorzystaniu rachunków bankowych Kościoła starokatolickiego i innych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej związków wyznaniowych, a także przyjmowania przez te związki fikcyjnych darowizn i wystawiania nierzetelnych dokumentów - mówi nam prok. Michał Binkiewicz, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Katowicach.