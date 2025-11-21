Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska
|

Pranie pieniędzy i fikcyjne darowizny. Kościół Starokatolicki w opałach

Sebastian Klauziński
Sebastian Klauziński
Ksiądz, zdjęcie ilustracyjne
Ksiądz, zdjęcie ilustracyjne
Źródło: Shutterstock
Wnioski o dotacje z Krajowego Planu Odbudowy, nadawanie tytułów lekarza medycyny zakonnej, wydawanie legitymacji zakonnika oraz dokumentów dyplomatycznych, pranie pieniędzy i fikcyjne darowizny. Z naszych ustaleń wynika, że tymi wątkami zajmuje się prokuratura w śledztwie dotyczącym Kościoła starokatolickiego.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie Kościoła starokatolickiego. Jak ustaliliśmy, na razie bierze pod lupę zwłaszcza jedną parafię działającą w 15-tysięcznym Świdwinie.
  • Odnaleźliśmy ponad 70 firm, które ma parafia w Świdwinie. Są wśród nich: Zakonny Instytut Konopi i Leków Medycznej Marihuany i Kościelny Zakład Utylizacji Odpadów Spożywczych.
  • Na czele parafii stoi Jacek B., skarbnik Kościoła starokatolickiego i przełożony Zakonu Rycerzy Kalatrawy. W innym śledztwie Jacek B. jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Chodzi o handel darami dla potrzebujących.
  • Zwierzchnik Kościoła starokatolickiego bp Waldemar Maj nie widzi powodu, żeby zawieszać lub wyrzucać Jacka B. Na pytania o szczegóły sprawy rzuca przez telefon: to nie pana sprawa.

Prokuratura Regionalna w Katowicach od 9 maja 2025 prowadzi śledztwo w sprawie Kościoła starokatolickiego. - Dominującym wątkiem badanym w ramach prowadzonego postępowania jest wątek zaistniałego w latach 2021-2024 tak zwanego prania brudnych pieniędzy przy wykorzystaniu rachunków bankowych Kościoła starokatolickiego i innych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej związków wyznaniowych, a także przyjmowania przez te związki fikcyjnych darowizn i wystawiania nierzetelnych dokumentów - mówi nam prok. Michał Binkiewicz, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Katowicach.

Sebastian Klauziński
Sebastian Klauziński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Koniec marzeń o milionie. Nie będzie nawet półfinału
EUROSPORT
George W. Bush i Joe Biden podczas pogrzebu Dicka Chaneya
Bush i Biden na pogrzebie, Trump bez zaproszenia
Świat
Zderzenie dwóch samochodów i busa
Zderzenie dwóch aut i busa. Droga zablokowana
WARSZAWA
imageTitle
Bez lidera też potrafią. Ekipa Sochana z kolejną wygraną
EUROSPORT
Mika, kolej, dywersja
Siemoniak: to wejście na nowy etap
Rano nad południowo-wschodnią Polską ścierały się zimne i ciepłe masy powietrza
Gdzie już sypie, a gdzie dopiero będzie? Ścieżka opadów śniegu
METEO
GettyImages-2230272187
Trump do dziennikarki: cicho, świnko. Rzeczniczka tłumaczy: dlatego go wybrali
Świat
imageTitle
Trener Albańczyków nie boi się Polaków. "Dobrze ich znamy"
Najnowsze
Władimir Putin i Xi Jinping na szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy
"Dogłębna dyskusja" Rosji z Chinami. "Odpowiedź na plan USA"
Świat
Wjechał w bariery na S2
Wjechał w bariery na obwodnicy
WARSZAWA
shutterstock_1944906046
Naklejkowe szaleństwo. "Coś, co miało być zabawą, staje się wyścigiem"
Łukasz Figielski
Pani Anna zmarła po porodzie
"Błagam, niech pan mi ratuje Anię". Zmarła po porodzie, lekarze z zarzutami
Katowice
Wjazd na teren dworku w Jadwisinie
Ruch prokuratury w sprawie willi plus
imageTitle
Gol Pajor to za mało. Potknięcie Barcelony w Lidze Mistrzyń
EUROSPORT
Uwięzieni w sklepie
Suplement diety wycofany z obrotu z powodu bakterii
BIZNES
Śnieg, zima, opady, zimno
Tu śnieg może powodować duże utrudnienia
METEO
Działka przy ulicy Augustówka 7, gdzie doszło do samowoli budowlanej
Deweloper budował bez zezwolenia. Inspektor zalegalizował samowolę
Klaudia Kamieniarz
Straż przybrzeżna USA
Zmiany w klasyfikacji swastyki? "Nie zasługujemy na zaufanie narodu"
Świat
lotto S shutterstock_275295956
Padła szóstka w Lotto Plus
BIZNES
System obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot
Patrioty w drodze do Polski. Powstaje tymczasowa baza
Świat
imageTitle
Sezon pod znakiem igrzysk i pożegnania Stocha. Puchar Świata czas zacząć
Najnowsze
Maciej Kot zastanawia się nad życiem po skokach
Pierwszy skoczek chce do MMA. "Jestem otwarty"
Tomasz Wiśniowski
Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w Waszyngtonie
Oto 28-punktowy "plan pokojowy" dla Ukrainy. Jeden punkt dotyczy Polski
Świat
Pożar
Autobusy i samochody w ogniu. Pożar pod Krakowem
Dramatyczne wydarzenia w Sanoku
Dramat w Sanoku, willa plus na sprzedaż, zabezpieczony majątek Ziobry
WARTO WIEDZIEĆ
Śnieg, deszcz ze śniegiem
Będzie sypał śnieg, miejscami intensywnie
METEO
Trybunał Konstytucyjny
Nieoficjalnie: są chętni do TK, ale czekają na decyzję
Michał Tracz
Wołodymyr Zełenski
Ukraina otrzymała projekt amerykańskiego planu pokojowego
Świat
Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt
Zamieszanie po wpisach Trumpa. "Nie chce zabijać członków Kongresu"
Świat
imageTitle
Kontrowersyjny zespół znika z peletonu. Nowi właściciele i start
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica