Prokurator Ewa Wrzosek ma nową funkcję

Resort sprawiedliwości poinformował we wtorek, że prokurator Ewa Wrzosek została 25 sierpnia br. delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości i objęła stanowisko radcy generalnego w Biurze Ministra.
W komunikacie na stronie MS przekazano, że zadaniem prok. Wrzosek w resorcie "będzie bieżąca, merytoryczna współpraca w imieniu Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego z Prokuraturą Krajową oraz przedstawianie rekomendacji w sprawach związanych z działalnością Prokuratora Generalnego".
Kim jest prokurator Ewa Wrzosek? Wszczęła śledztwo w sprawie wyborów kopertowych
Prok. Ewa Wrzosek zaczynała pracę w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Mokotów. Od lat była związana ze Stowarzyszeniem Prokuratorów Lex Super Omnia, które domaga się m.in. odpolitycznienia prokuratury i krytykowało zmiany wprowadzane do wymiaru sprawiedliwości za czasów rządów PiS.
Prok. Wrzosek pracowała także w innych jednostkach, m.in. w prokuraturach rejonowych Warszawa-Żoliborz, Warszawa-Wola i Warszawa-Ochota. W kwietniu 2020 r. wszczęła głośne śledztwo w sprawie organizacji wyborów prezydenckich w okresie pandemii, tzw. wyborów kopertowych.
Jeszcze tego samego dnia przełożona odebrała Wrzosek tę sprawę i umorzyła śledztwo, a ówczesny prokurator krajowy Bogdan Święczkowski (obecnie prezes Trybunału Konstytucyjnego) nakazał wszczęcie wobec Wrzosek postępowania dyscyplinarnego.
W styczniu 2021 r. prok. Wrzosek znalazła się wśród kilkunastu prokuratorów oddelegowanych przez przełożonych do pracy w odległych jednostkach. Została wysłana do pracy w Śremie, oddalonym o 310 km od stolicy. Tamte decyzje wywołały sprzeciw części środowiska prawniczego. Zdaniem Wrzosek wysłanie jej do odległej prokuratury było próbą uciszenia i szykaną związaną ze wszczęciem śledztwa w sprawie organizacji wyborów korespondencyjnych.
Inwigilowana Pegasusem
Według kanadyjskiej grupy Citizen Lab prok. Wrzosek była jedną z osób inwigilowanych systemem Pegasus. Informację tę Wrzosek potwierdziła na posiedzeniu sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Podała, że 23 listopada 2021 r. uzyskała od firmy Apple informację o inwigilacji.
W 2024 r. Wrzosek zasiadała w Krajowej Radzie Prokuratorów, była także delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie pełniła funkcję radcy ministra ds. warunków służby prokuratorskiej. Decyzja o delegacji prok. Wrzosek do MS zapadła w październiku 2024 r. po tym, gdy cofnęła swój wniosek o odejściu ze służby prokuratorskiej. Do wycofania rezygnacji namawiał ją wtedy ówczesny minister sprawiedliwości prokurator generalny Adam Bodnar. W grudniu 2024 r. została jednak odwołana z tych funkcji, m.in. w związku z jej krytycznymi i publicznymi wypowiedziami pod adresem Bodnara. Po odwołaniu wróciła do pracy w prokuraturze rejonowej.
"Być może jestem trochę staroświecki, ale uważam, że są takie zasady w różnych relacjach służbowych jak lojalność. A lojalność dla mnie oznacza, że jeżeli się ma jakieś zastrzeżenia, to się komunikuje je najpierw szefowi" - ocenił wówczas Bodnar.
W początkach 2025 r., po odwołaniu z delegacji w MS, Wrzosek została delegowana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Śledztwo w sprawie "dwóch wież"
W lutym 2025 r. warszawska prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież, czyli podejrzenia doprowadzenia austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości poprzez wprowadzenie pokrzywdzonego w błąd. Postępowanie prowadziła prok. Wrzosek.
W sprawie tej w marcu jako świadek przesłuchiwana przez Wrzosek była m.in. wieloletnia współpracowniczka prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego - Barbara Skrzypek. Trzy dni później Skrzypek zmarła, jak wykazała sekcja zwłok - z powodu zawału. Środowisko PiS, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński, wiążą śmierć Skrzypek z jej przesłuchaniem i zdenerwowaniem. W sprawie śmierci Skrzypek trwa śledztwo.
W czerwcu br. delegacja Wrzosek do prokuratury okręgowej uległa zakończeniu, zaś śledztwo w sprawie "dwóch wież" kontynuuje inna prokurator.
Pod koniec marca ub.r. Prokuratura Krajowa poinformowała, że prowadzone jest śledztwo po publikacji Wirtualnej Polski dot. prok. Wrzosek. Portal opublikował artykuł, z którego wynikało, że podczas składania przez prok. Wrzosek wniosków do sądów mających zablokować działania PiS w sprawie mediów publicznych po wyborach z 15 października 2023 r., doszło do nieprawidłowości, ponieważ wnioski mogły powstać poza prokuraturą.
Z kolei w kwietniu zeszłego roku w innej sprawie Sąd Najwyższy umorzył postępowanie o uchylenie immunitetu prok. Wrzosek po wycofaniu przez łódzką prokuraturę regionalną wniosku dotyczącego tej kwestii. Chodziło o sprawę podejrzenia przekazania informacji ze śledztwa. Głośne wówczas wnioski o uchylenie immunitetów dwóm warszawskim prokuratorkom – w tym Ewie Wrzosek – skierowała pod koniec 2022 r., jeszcze za czasów rządów PiS, szczecińska prokuratura regionalna.
Autorka/Autor: kkop/lulu
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Gzell/PAP