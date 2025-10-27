Kiedy próbne matury? CKE podała terminy

Maturzyści o egzaminie z matematyki

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informację dyrektora CKE dotyczącą próbnego egzaminu ósmoklasisty oraz próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2023 z wybranych przedmiotów na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym. Przeprowadzenie przez szkoły próbnych egzaminów jest dobrowolne.

Kiedy próbny egzamin ósmoklasisty?

Zgodnie z informacją CKE, próbny egzamin ósmoklasisty organizowany przez CKE przeprowadzony będzie w dniach 12-14 styczna 2026 roku. 12 stycznia odbędzie się próbny egzamin z języka polskiego, 13 stycznia z matematyki, a 14 stycznia z języka angielskiego. Wszystkie mają rozpoczynać się o godz. 9.00.

Próbne matury - kiedy

Próbne egzaminy maturalne przeprowadzone będą w dwóch terminach: 12-16 stycznia 2026 roku i 4-6 marca 2026 roku w dwóch sesjach: porannej - o godz. 9.00 i popołudniowej - o godz. 14.00. Będą to tylko egzaminy pisemne.

12 stycznia rano ma być próbny egzamin z historii sztuki, po południu - z historii muzyki; 13 stycznia: rano - z fizyki, po południu - z filozofii; 14 stycznia: rano - z biologii, po południu - z historii; 15 stycznia: rano - z chemii, po południu - z geografii; 16 stycznia: rano - z wiedzy o społeczeństwie. Wszystkie te przedmioty należą do grupy przedmiotów do wyboru i zdawane są na poziomie rozszerzonym.

4 marca rano ma być przeprowadzony próbny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, 5 marca - z matematyki na poziomie podstawowym, 6 marca - z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Egzaminy pisemne z polskiego, matematyki i języka obcego zdawane na poziomie podstawowym są obowiązkowe na maturze.