Polska

Wołodymyr Zełenski w Warszawie. Z kim się spotka?

Wołodymyr Zełenski wylądował w Polsce
Wołodymyr Zełenski wylądował w Warszawie
Źródło: TVN24
Wołodymyr Zełenski w czwartek przybył do Polski, a dziś rozpoczyna oficjalną część wizyty. W jej trakcie spotka się z czołowymi polskimi politykami. Odwiedzi także Sejm i Senat.

W czwartek kancelaria prezydenta przekazała, że w piątek w Pałacu Prezydenckim odbędzie się spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy. Zgodnie z programem opublikowanym przez KPRP ceremonię oficjalnego powitania prezydenta Ukrainy przez prezydenta Nawrockiego przewidziano na godzinie 10.

O godzinie 10.15 odbędzie się spotkanie w cztery oczy prezydentów Polski i Ukrainy. Szefowie obu państw - jak zapowiedziała kancelaria Nawrockiego - mają rozmawiać o bezpieczeństwie, gospodarce i kwestiach historycznych.

Od godziny 11 będą trwały rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem obu prezydentów. Według kancelarii Nawrockiego tuż przed godziną 12 zaplanowano spotkanie prezydentów z dziennikarzami.

Wołodymyr Zełenski już w Polsce
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wołodymyr Zełenski już w Polsce

Zełenski w Sejmie

Na godzinę 13.15 zaplanowano wizytę Zełenskiego w Sejmie. Zgodnie z programem potrwa ona około 45 minut. Po zakończeniu rozmów Zełenski wraz z marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym złożą kwiaty przed tablicą upamiętniającą posłów poległych podczas II wojny światowej.

W spotkaniu z ukraińskim przywódcą, oprócz Czarzastego, wezmą udział także wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska oraz szef komisji spraw zagranicznych Paweł Kowal.

Później prezydent Ukrainy odwiedzi Senat, gdzie o godzinie 14 spotka się z marszałek Małgorzatą Kidawą-Błońską.

Wołodymyr Zełenski wylądował w Polsce
Wołodymyr Zełenski wylądował w Polsce
Źródło: Reuters

Możliwe spotkanie z Tuskiem

Premier Donald Tusk, który przebywa w Brukseli na posiedzeniu Rady Europejskiej, zapowiedział w czwartek, że jeśli szczyt nadmiernie się nie przedłuży, to najprawdopodobniej dojdzie w piątek po południu w Warszawie do jego spotkania z prezydentem Ukrainy.

Piątkowa wizyta Zełenskiego będzie pierwszą wizytą ukraińskiego przywódcy w Polsce od czasu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta.

pc

Autorka/Autor: asty/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

UkrainaWołodymyr ZełenskiKarol NawrockiWłodzimierz CzarzastyMałgorzata Kidawa-BłońskaDonald Tusk
