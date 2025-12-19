Wołodymyr Zełenski wylądował w Warszawie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek kancelaria prezydenta przekazała, że w piątek w Pałacu Prezydenckim odbędzie się spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy. Zgodnie z programem opublikowanym przez KPRP ceremonię oficjalnego powitania prezydenta Ukrainy przez prezydenta Nawrockiego przewidziano na godzinie 10.

O godzinie 10.15 odbędzie się spotkanie w cztery oczy prezydentów Polski i Ukrainy. Szefowie obu państw - jak zapowiedziała kancelaria Nawrockiego - mają rozmawiać o bezpieczeństwie, gospodarce i kwestiach historycznych.

Od godziny 11 będą trwały rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem obu prezydentów. Według kancelarii Nawrockiego tuż przed godziną 12 zaplanowano spotkanie prezydentów z dziennikarzami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Wołodymyr Zełenski już w Polsce

Zełenski w Sejmie

Na godzinę 13.15 zaplanowano wizytę Zełenskiego w Sejmie. Zgodnie z programem potrwa ona około 45 minut. Po zakończeniu rozmów Zełenski wraz z marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym złożą kwiaty przed tablicą upamiętniającą posłów poległych podczas II wojny światowej.

W spotkaniu z ukraińskim przywódcą, oprócz Czarzastego, wezmą udział także wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska oraz szef komisji spraw zagranicznych Paweł Kowal.

Później prezydent Ukrainy odwiedzi Senat, gdzie o godzinie 14 spotka się z marszałek Małgorzatą Kidawą-Błońską.

Wołodymyr Zełenski wylądował w Polsce Źródło: Reuters

Możliwe spotkanie z Tuskiem

Premier Donald Tusk, który przebywa w Brukseli na posiedzeniu Rady Europejskiej, zapowiedział w czwartek, że jeśli szczyt nadmiernie się nie przedłuży, to najprawdopodobniej dojdzie w piątek po południu w Warszawie do jego spotkania z prezydentem Ukrainy.

Piątkowa wizyta Zełenskiego będzie pierwszą wizytą ukraińskiego przywódcy w Polsce od czasu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta.

OGLĄDAJ: TVN24 HD