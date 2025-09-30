Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Polscy żołnierze jadą do Danii. "Aktywna rola"

Wojsko polskie, polscy żołnierze
Niemiecka fregata zabezpiecza europejski szczyt w Kopenhadze
Źródło: Reuters
Polski Kontyngent Wojskowy wesprze siły zbrojne Danii w dniach od 30 września do 3 października - poinformowało prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent Karol Nawrocki podpisał we wtorek postanowienie w tej sprawie.
Kluczowe fakty:
  • Polscy żołnierze będą zabezpieczać tereny wojskowe i cywilne w Danii.
  • Kontyngent będzie liczył do 30 żołnierzy.
  • Dania przygotowuje się na dwa szczyty dyplomatyczne, a w ostatnich dniach obserwowano niezidentyfikowane drony nad jej strategicznymi obiektami.

"Od 30 września do 3 października 2025 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy dla wzmocnienia Sił Zbrojnych Królestwa Danii o liczebności do 30 żołnierzy" - zaznaczono w komunikacie BBN.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w serwisie X, że polscy żołnierze wyposażeni w specjalistyczny sprzęt "będą realizować zadania związane z ochroną i zabezpieczeniem terenów wojskowych oraz cywilnych". Potwierdzi to "aktywną rolę Rzeczypospolitej Polskiej w umacnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego".

Polscy żołnierze pomogą w ochronie Danii

W środę w stolicy Danii, która obecnie sprawuje prezydencję w Radzie UE, dojdzie do nieformalnego spotkania szefów unijnych państw i rządów, którego głównym tematem będą obronność i wsparcie Ukrainy. Następnego dnia, w czwartek na wyspie Amager, odbędzie się szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej, w którym udział wezmą również państwa spoza UE.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kopenhaga jak antydronowa twierdza. Szykują się na unijny szczyt

Kopenhaga jak antydronowa twierdza. Szykują się na unijny szczyt

Dania zamyka przestrzeń powietrzną dla dronów

Dania zamyka przestrzeń powietrzną dla dronów

Świat

O wysłaniu żołnierzy w celu ochrony wydarzeń, które w tym tygodniu odbędą się w Kopenhadze, poinformował wcześniej premier Donald Tusk. - W jakimś sensie z satysfakcją przyjęliśmy prośbę rządu duńskiego o wysłanie żołnierzy w celu ochrony szczytu europejskiego - powiedział premier na początku wtorkowego posiedzenia rządu.

- Traktujemy to jako oczywisty akt solidarności. Sami mogliśmy liczyć na pomoc naszych sojuszników 10 września, w czasie ataku dronów, więc jest rzeczą oczywistą, że dzisiaj podjęliśmy (...) decyzję o wysłaniu kontyngentu - za zgodą pana prezydenta - dodał.

Antydronowa twierdza w Danii

W Danii w ostatnim tygodniu doszło do powtarzających się incydentów związanych z niezidentyfikowanymi przelotami dronów nad lotniskami w Kopenhadze oraz w Aalborgu na Półwyspie Jutlandzkim. Bezzałogowce zlokalizowano również nad kilkoma obiektami wojskowymi, ostatnio w nocy z soboty na niedzielę. Premier Mette Frederiksen nazwała te zdarzenia "atakami hybrydowymi".

Kopenhaga od wtorku zamienia się w antydronową twierdzę przed dwoma szczytami w ramach duńskiej prezydencji w UE z udziałem delegacji z 60 państw i organizacji. Bezpieczeństwa będą strzec tysiące policjantów i żołnierzy, także z sąsiednich krajów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
DaniabezpieczeństwoWojskoWojsko PolskieBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoKarol NawrockiKancelaria Prezydenta RP
Czytaj także:
imageTitle
Majka miał jeszcze pojechać po mistrzostwo Europy. Zmiana planów
EUROSPORT
W tegorocznym Konkursie Chopinowskim, który potrwa od 2 do 23 października, weźmie udział 84 pianistów z 20 krajów (zdjęcie ilustracyjne)
Wiadomo, kto pierwszy zagra w Konkursie Chopinowskim
WARSZAWA
Silny wiatr, wichury
Powrót groźnej aury. Tu IMGW może wydać żółte alarmy
METEO
Podejrzany o rozboje ukrywał się przez 19 lat
Zerwał kontakty z rodziną, prowadził nocny tryb życia. Ukrywał się tak 19 lat
WARSZAWA
gaz shutterstock_2484007771
Państwowy koncern na krawędzi bankructwa
BIZNES
imageTitle
Nawet on potrzebuje odpoczynku. Lider rankingu odpuszcza prestiżowy turniej
EUROSPORT
rury zawory gaz shutterstock_2511002959
"Polacy zapłacą za gaz" dla Ukrainy? Manipulacja o współpracy energetycznej
Zuzanna Karczewska
Dziadek z wnuczką potrąceni na torach. Nie żyją
Tragedia na torach. Dziadek z wnuczką potrąceni przez szynobus
Rzeszów
imageTitle
Triumf Polaka w zawodach Pucharu Europy. Thriller w finale
EUROSPORT
Szczątki drona znalezione w miejscowości Wohyń
"Przyspieszenie procedur" w sprawie systemów antydronowych
BIZNES
Skutki ulewy na Ibizie
Chaos na imprezowej wyspie. Woda lała się z sufitu lotniska
METEO
Pete Hegseth
"Nasi żołnierze mogą wam to przetłumaczyć". Co znaczy słowo użyte przez Hegsetha
Maciej Wacławik
imageTitle
"To z pewnością alarmujące". Ostrzeżenie dla Yamala
EUROSPORT
Przedmiot przypominający drona na polu kukurydzy w gminie Płośnica
Przedmiot przypominający drona na polu kukurydzy
Olsztyn
shutterstock_2360006085
Przez przypadek odkrył, że jest milionerem. Gigantyczna kwota
BIZNES
Olgierd M. na sali sądowej
Uderzył zapaśnika, sportowiec zmarł. Sąd nie miał wątpliwości
Poznań
38-latek trafił do aresztu (zdjęcie ilustracyjne)
Kłótnia w trakcie imprezy. "Dźgnął go nożem w szyję i brzuch"
WARSZAWA
Nord Stream 2
Wysadzenie Nord Stream. Prokuratura o zatrzymanym
Trzęsienie ziemi
Silne trzęsienie ziemi na Filipinach
METEO
Donald Tusk, Karol Nawrocki
Apel do premiera i prezydenta. "To polska racja stanu!"
BIZNES
30 1510 trump-0001
Trump o "najgroźniejszej broni, jaką kiedykolwiek stworzono"
Świat
imageTitle
Rodzinna tragedia gwiazdy europejskiej piłki. "Życie już nigdy nie będzie takie samo"
EUROSPORT
forum-0267489194 (1)
"Co zrobili Turcy?". Wysłannik USA przypomniał, jak odgryźli się Rosji
Świat
Dotychczas aptekarze dyżurowali za darmo. Teraz NFZ ma im zapłacić
Małe miejscowości bez aptek. "Pracujcie na liczbach i opiniach ekspertów"
Piotr Wójcik
autobus kierowca shutterstock_1066484384
Dostał od dziecka karteczkę, policja dokonała szokującego odkrycia
Maciej Wacławik
shutterstock_2175327031
Nadchodzi rewolucja w diagnozowaniu ALS. AI wykryje chorobę zanim pojawią się objawy
Piotr Wójcik
Choroba Alzheimera
Choroba Alzheimera. To odkrycie może wyznaczyć nowy kierunek w terapii
Zdrowie
Stalowa belka zwisała z balkonu
Stalowa belka zwisała z balkonu. Mogła odpaść w każdej chwili
WARSZAWA
imageTitle
Polski kwartet zaczyna fazę ligową Ligi Konferencji. Kiedy mecze?
EUROSPORT
10-latek został potrącony na przejściu dla pieszych
Potrąciła 10-latka, chłopiec zmarł w szpitalu. 65-latka usłyszała wyrok
Trójmiasto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica