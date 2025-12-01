Szef dyplomacji Ukrainy o decyzji Nawrockiego

Nawrocki nie spotka się z Orbanem. Zalewska: na stole leżały trzy scenariusze Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prezydent Karol Nawrocki, który w środę poleci na Węgry, by wziąć udział w szczycie prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry), nie spotka się z premierem tego kraju Viktorem Orbanem. Jak wyjaśnił w "Kawie na ławę" w TVN24 rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, decyzja ma związek ze spotkaniem Viktora Orbana z Władimirem Putinem na Kremlu.

Sybiha: dziękujemy, Polsko

"To naprawdę dobra decyzja. Pokazuje zasadnicze stanowisko Polski i jej silne poczucie solidarności, potwierdzając zobowiązanie do jedności i bezpieczeństwa Europy w kluczowym momencie. Dziękujemy, Polsko" - oświadczył w niedzielę minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha.

Sybiha odpowiedział w ten sposób na wpis szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza, który o ograniczeniu programu wizyty prezydenta na Węgrzech poinformował na platformie X.

To naprawdę dobra decyzja.



Pokazuje zasadnicze stanowisko Polski i jej silne poczucie solidarności, potwierdzając zobowiązanie do jedności i bezpieczeństwa Europy w kluczowym momencie.



Dziękujemy, Polsko 🇺🇦🇵🇱 https://t.co/CiY52hs5Xh — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 30, 2025 Rozwiń

Przydacz zaznaczył, że stało się tak w związku z wizytą Viktora Orbana w Moskwie i jej kontekstem - spotkaniem z Putinem. "Prezydent Karol Nawrocki konsekwentnie opowiada się za szukaniem realnych sposobów zakończenia wojny na Ukrainie wywołanej przez Federację Rosyjską" - zaznaczył we wpisie.

Viktor Orban i Władimir Putin Źródło: PAP/EPA/ALEXANDER NEMENOV / POOL

Szef Biura Polityki Międzynarodowej poinformował, że Nawrocki "wspólnie z prezydentem Czech, Słowacji i Węgier będzie dyskutował o bezpieczeństwie i współpracy w regionie Europy Środkowej".

Dziennikarka Arleta Zalewska w programie "W kuluarach" w TVN24 ujawniła, że decyzja w tej sprawie nie zapadła od razu. Na stole leżały też dwa inne scenariusze, w tym całkowite odwołanie wizyty prezydenta Nawrockiego na Węgrzech.

OGLĄDAJ: TVN24 HD