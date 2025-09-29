Logo strona główna
Polska

Nawrocki chce zmian w trzech ustawach. Wysłał projekty do Sejmu

Prezydent Karol Nawrocki przekazał do Sejmu projekt ustawy
Prezydent o przyznawaniu polskiego obywatelstwa

Źródło: TVN24
Źródło: TVN24
Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu dwa projekty. Jeden dotyczy zmian w sprawie nadawania polskiego obywatelstwa, a drugi zmian w dwóch ustawach: o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Kodeksie karnym.

Jak czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta, "projektowana ustawa przewiduje wydłużenie minimalnego okresu nieprzerwanego pobytu w Polsce (...) wymaganego do uznania cudzoziemca za obywatela polskiego, z 3 do 10 lat". 

KPRP poinformowała też o złożeniu przez prezydenta drugiego projektu zmieniającego dwie ustawy: o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Kodeks karny.

"Celem tej zmiany jest przeciwdziałanie rozpowszechnianiu fałszywych twierdzeń dotyczących zbrodni popełnionych przez członków i współpracowników Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Bandery i Ukraińskiej Armii Powstańczej oraz innych ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką, w szczególności zbrodni ludobójstwa dokonanego na Polakach na Wołyniu" - czytamy w komunikacie.

Dodatkowo proponowane przez prezydenta zmiany zakładają "podwyższenie ustawowego zakresu kary za nielegalne przekraczanie granicy państwowej oraz organizowanie innym osobom nielegalnego przekraczanie granicy państwowej".

Nawrocki złożył projekt ustawy w sprawie nadawania obywatelstwa

Polski prezydent w sierpniu, kiedy zapowiadał złożenie projektu ustawy w tej sprawie, zaznaczył, że "polskie obywatelstwo jest nie tylko wielkim zaszczytem". - Ktoś, kto dostaje polskie obywatelstwo, ma także wpływ na przyszłość naszej wspólnoty narodowej, nie tylko na lata, ale na dekady, a być może na pokolenia - mówił. Przypominał też, że przyznawanie obywatelstwa jest prerogatywą prezydenta.

Obecnie polskie obywatelstwo można otrzymać w dwóch trybach. Pierwszy to uznanie za obywatela polskiego - nadaje je wojewoda. Drugi tryb to nadanie obywatelstwa przez prezydenta, który nie jest niczym ograniczony. Obywatelstwo może więc otrzymać cudzoziemiec, który w ogóle w Polsce nie mieszka. Proponowane przez prezydenta zmiany dotyczą ścieżki nabywania obywatelstwa nadawanego przez wojewodę.

KPRP o projektach Nawrockiego

Prezydencka kancelaria przypomniała, że wymienione propozycje znalazły się już we wcześniejszej inicjatywie Nawrockiego w sprawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Jednak parlament procedował rządową ustawę o pomocy uchodźcom z Ukrainy, która wprowadziła uzależnienie wypłaty świadczeń socjalnych obcokrajowcom od aktywności zawodowej w Polsce.

Miliardy złotych. Jak Ukraińcy zasilają polski budżet
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Miliardy złotych. Jak Ukraińcy zasilają polski budżet

Michał Istel

"Nie uwzględniono jednak pozostałych propozycji prezydenta - dotyczących karania za szerzenie banderyzmu oraz wydłużenia procesu przyznawania polskiego obywatelstwa" - napisano w komunikacie KPRP. Nawrocki podpisał rządową ustawę w piątek.

pc

Autorka/Autor: sz/ads

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mikołaj Bujak/KPRP

