Nawrocki chce zmian w trzech ustawach. Wysłał projekty do Sejmu

Jak czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta, "projektowana ustawa przewiduje wydłużenie minimalnego okresu nieprzerwanego pobytu w Polsce (...) wymaganego do uznania cudzoziemca za obywatela polskiego, z 3 do 10 lat".

KPRP poinformowała też o złożeniu przez prezydenta drugiego projektu zmieniającego dwie ustawy: o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Kodeks karny.

"Celem tej zmiany jest przeciwdziałanie rozpowszechnianiu fałszywych twierdzeń dotyczących zbrodni popełnionych przez członków i współpracowników Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Bandery i Ukraińskiej Armii Powstańczej oraz innych ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką, w szczególności zbrodni ludobójstwa dokonanego na Polakach na Wołyniu" - czytamy w komunikacie.

Dodatkowo proponowane przez prezydenta zmiany zakładają "podwyższenie ustawowego zakresu kary za nielegalne przekraczanie granicy państwowej oraz organizowanie innym osobom nielegalnego przekraczanie granicy państwowej".

Nawrocki złożył projekt ustawy w sprawie nadawania obywatelstwa

Polski prezydent w sierpniu, kiedy zapowiadał złożenie projektu ustawy w tej sprawie, zaznaczył, że "polskie obywatelstwo jest nie tylko wielkim zaszczytem". - Ktoś, kto dostaje polskie obywatelstwo, ma także wpływ na przyszłość naszej wspólnoty narodowej, nie tylko na lata, ale na dekady, a być może na pokolenia - mówił. Przypominał też, że przyznawanie obywatelstwa jest prerogatywą prezydenta.

Obecnie polskie obywatelstwo można otrzymać w dwóch trybach. Pierwszy to uznanie za obywatela polskiego - nadaje je wojewoda. Drugi tryb to nadanie obywatelstwa przez prezydenta, który nie jest niczym ograniczony. Obywatelstwo może więc otrzymać cudzoziemiec, który w ogóle w Polsce nie mieszka. Proponowane przez prezydenta zmiany dotyczą ścieżki nabywania obywatelstwa nadawanego przez wojewodę.

KPRP o projektach Nawrockiego

Prezydencka kancelaria przypomniała, że wymienione propozycje znalazły się już we wcześniejszej inicjatywie Nawrockiego w sprawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Jednak parlament procedował rządową ustawę o pomocy uchodźcom z Ukrainy, która wprowadziła uzależnienie wypłaty świadczeń socjalnych obcokrajowcom od aktywności zawodowej w Polsce.

"Nie uwzględniono jednak pozostałych propozycji prezydenta - dotyczących karania za szerzenie banderyzmu oraz wydłużenia procesu przyznawania polskiego obywatelstwa" - napisano w komunikacie KPRP. Nawrocki podpisał rządową ustawę w piątek.

