Prezydent "bardzo marnie kończy". Słowa o Ukrainie "sprzeczne z polskim interesem"

Marcin Kierwiński, minister, pełnomocnik rządu ds. odbudowy po powodzi i były szef MSWiA komentował w "Kropce nad i" w TVN24 środową wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent w wywiadzie powiedział, że "Ukraińcy i nasi sojusznicy po prostu uważają, że lotnisko w Rzeszowie i nasze autostrady należą im się, jakby to było ich". - Jak się komuś coś nie podoba, to zamykamy i do widzenia. Tak, robimy remont - mówił.

Gość TVN24 ocenił, że Duda "bardzo marnie kończy" swoją prezydenturę. - To są słowa, które są sprzeczne z polskim interesem narodowym - dodał.

Wypowiedź prezydenta Dudy o Ukrainie. "Trudno było uwierzyć"

- Od ponad stu lat zawsze kolejne rządy, od czasów Józefa Piłsudskiego, mówiły o Ukrainie jako buforze pomiędzy Polską a Rosją. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to działa przeciw polskiej racji stanu. To jest coś, co w ustach prezydenta, jest na granicy albo skrajnej głupoty, albo tak naprawdę działania przeciwko polskiemu interesowi narodowemu - ocenił Kierwiński.

W jego ocenie prezydent "bardzo źle znosi to, że kończy się te 10 lat nicnierobienia albo robienia głupot". - To są słowa skandaliczne, bo one zagrażają wprost polskiemu interesowi, wprost polskiemu bezpieczeństwu - wskazał. Zdaniem Kierwińskiego jest to "puszczenie oka" do wyborców Konfederacji.

- To nie jest "mały Andrzej" z przedszkola, tylko to jest prezydent dużego kraju w centrum Europy. Kraju, którego interesem jest to, żeby Ukraina obroniła się przed imperializmem rosyjskim - podkreślił. Jak dodał, "trudno było uwierzyć, że polski prezydent może wypowiadać tak głupie zdania".

