RELACJA

Kolejny dzień wizyty Petera Magyara w Polsce. Co ma w planach?

Peter Magyar
Magyar: wiele wskazuje, że Romanowski również opuścił Węgry
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Łukasz Gągulski/EPA/PAP
Premier Węgier kontynuuje wizytę w Polsce. Dziś w Warszawie spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Co jeszcze ma w planach? Wszystkie wydarzenia relacjonujemy w TVN24 i tvn24.pl.

Peter Magyar przybył do Polski we wtorek. Pierwszą oficjalną wizytę w roli premiera rozpoczął od przystanku w Krakowie, gdzie zwiedził katedrę wawelską i spotkał się z kardynałem Grzegorzem Rysiem. Później pociągiem przyjechał do Warszawy.

W drodze do stolicy z węgierskim premierem rozmawiał dziennikarz "Faktów" TVN Piotr Marciniak. Cała rozmowa do obejrzenia w TVN24+ >>>

Według planu, Magyar w środę o godzinie 10 zostanie powitany przez premiera Donalda Tuska w KPRM. Następnie przeprowadzą rozmowę w cztery oczy. Planowana jest też wspólna konferencja prasowa premierów.

W południe Magyara w Belwederze przyjmie prezydent Karol Nawrocki. Przed godziną 13 szef węgierskiego rządu spotka się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, następnie ma zaplanowaną rozmowę z marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską.

9 minut temu

W ocenie Jakubowskiej rozmowy mogą też dotyczyć odblokowania unijnych środków dla Węgrów. - Polska również chce na tym korzystać, po prostu gospodarczo się zaangażować (...) Peter Magyar to rozumie, jak i administracja polska - mówiła w TVN24. 

11 minut temu

- Peter Magyar już wcześniej z Donaldem Tuskiem blisko współpracował. Polska może wykorzystać swoją pozycję w Unii Europejskiej i swoje też doświadczenia redemokratyzacji kraju do tego, żeby pomóc premierowi Węgier - wskazała. 

- To wsparcie jest częścią dzisiejszej dyskusji w Warszawie - oceniła. 

13 minut temu

Wiceprezes Visegrad Insight była też pytana o relacje Tuska i Magyara. 

08:29

Przypomniała również, że Magyar zażądał od prezydenta Węgier Tamasa Sulyoka dymisji. W ocenie Jakubowskiej pomiędzy Nawrockim a węgierskim prezydentem można zauważyć "porozumienie". 

- Może jest to taka misja badawcza, a być może tylko po prostu dyplomatyczny powód, dla którego Magyar widzi się dzisiaj z prezydentem - analizowała w TVN24. 

08:25

Prezydent w kampanii wyborczej wsparł Viktora Orbana. - Widać, że Peter Magyar szuka kontaktu i zrozumienia z każdej możliwej strony - powiedziała Jakubowska w TVN24. 

08:23

Komentowała zbliżające się spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. 

08:18

Wizytę szefa węgierskiego premiera relacjonujemy w TVN24. Gościem poranka we "Wstajesz i Wiesz" była Magda Jakubowska wiceprezes Visegrad Insight. 

08:14

W skład węgierskiej delegacji oprócz premiera weszli: minister spraw zagranicznych Anita Orban, minister gospodarki i energii Istvan Kapitany, minister transportu i inwestycji David Vitezy, minister obrony Romulusz Ruszin-Szendi, minister ds. relacji społecznych i kultury Zoltan Tarr oraz minister rolnictwa i żywności Szabolcs Bona.

08:13

Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreślił, że wizyta premiera Węgier Petera Magyara wraz z ministrami przyjmie formę konsultacji z polskim rządem, który - oprócz premiera Donalda Tuska - będą reprezentować między innymi ministrowie finansów, spraw wewnętrznych i infrastruktury.

07:26

Padło także pytanie, jakie są najważniejsze kwestie, które trzeba uregulować, aby poprawić stosunki polsko-węgierskie. Magyar podkreślił, że "po prostu trzeba powrócić do normalności".

Dodał, że "trzeba mówić o tym wszystkim, co nas łączy, a nie o tym, co nas dzieli". 

07:24

W pierwszym dniu wizyty premiera Węgier w Polsce padły pierwsze deklaracje. - Naszym celem jest wzmocnienie Grupy Wyszehradzkiej, a nawet jej poszerzenie, na przykład o Austrię albo inne kraje. Myślę, że ta współpraca ma najlepsze dni przed sobą, a nie za sobą - zapowiedział Magyar w trakcie konferencji prasowej. 

06:27

Wizyta Magyara nie skończy się w Warszawie. Po spotkaniach w stolicy szef węgierskiego rządu uda się do Gdańska, gdzie zobaczy się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Będzie mu towarzyszyć także premier Donald Tusk. 

Politycy przejdą ul. Długą spod Złotej Bramy do Domu Uphagena. Szef polskiego rządu zaprosił na godzinę 16 na Długi Targ. Jak podkreślił w mediach społecznościowych, "Peter bardzo chciał odwiedzić Gdańsk w czasie swojej pierwszej oficjalnej wizyty. Będzie okazja do gratulacji!". 

W czwartek rano premier pojedzie do Wiednia, skąd wróci do Budapesztu. 

06:23

Magyar zdradził też, czy pojedzie z wizytą do Kijowa. Całość rozmowy już dostępna w TVN24+>>>

06:21

Magyar w TVN24+ mówił też o wygranych przez Tiszę wyborach, rozliczaniu rządów Viktora Orbana i przyszłości Węgier w UE. 

06:16

W drodze do stolicy rozmawiał z nim dziennikarz "Faktów" TVN Piotr Marciniak. Jednym z tematów poruszonych w wywiadzie była ucieczka byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. 

Magyar w TVN24+ podzielił się też swoimi przypuszczeniami dotyczącymi Marcina Romanowskiego. - Są znaki, że pan Romanowski również opuścił Węgry przez Serbię - powiedział. 

06:14

Peter Magyar wraz z delegacją ministrów wylądowali wczoraj po godzinie 14 w Krakowie. Tak wyglądał pierwszy dzień oficjalnej wizyty szefa węgierskiego rządu w Polsce>>>

