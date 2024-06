Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji (CWCR) to instytucja wojskowa odpowiedzialna m.in. za rekrutację do wojska, wzywanie żołnierzy na ćwiczenia, a w razie potrzeby proces mobilizacji.

W poniedziałkowym komunikacie Centrum podkreślono, że "powoływanie żołnierzy rezerwy na szkolenia to naturalne działanie związane z utrzymywaniem ich gotowości bojowej". Obowiązek rezerwistów wzięcia udziału w ćwiczeniach wynika z ustawy o obronie Ojczyzny. Mogą oni być powoływani na ćwiczenia jednodniowe, krótkotrwałe - do 30 dni, długotrwałe - trwające nieprzerwanie do 90 dni oraz rotacyjne trwające łącznie do 30 dni z przerwami w ramach jednego roku.