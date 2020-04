Falstart posiedzenia Sejmu. "To, co się wydarzyło, nie jest naszą winą"

Awaria sieci komórkowej zakłóciła w środę posiedzenie Sejmu. Nie wszyscy posłowie otrzymali specjalne kody, niezbędne do zdalnego głosowania. - Nie wiemy, ile to potrwa, czy 15 minut, czy pół godziny, czy dwie godziny. Staramy się szybko to naprawić - zapewniła marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

- To, co się wydarzyło, nie jest naszą winą, naszego systemu sejmowego - przekonywała podczas posiedzenia marszałek Sejmu Elżbieta Witek (PiS).

- Nie wiemy, ile to potrwa, czy 15 minut, czy pół godziny, czy dwie godziny. Staramy się szybko to naprawić. To znaczy - posłowie otrzymują już kody, ale nie wiemy, ile to będzie trwało - wyjaśniała. Dodała, że "propozycja była taka przyjęta przez Konwent (Seniorów - red.), że rozpoczniemy od pierwszego punktu, natomiast tam, gdzie są zaplanowane głosowania w dzisiejszym porządku, będą też głosowane wnioski formalne".