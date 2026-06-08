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Co z orderem Zełenskiego? Ruszyło posiedzenie kapituły

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Wołodymyr Zełenski
Marcin Wojciechowski o odebraniu orderu Zełenskiemu: to niestety zła decyzja
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CLEMENS BILAN
W poniedziałek zebrała się Kapituła Orderu Orła Białego. Jednym z tematów posiedzenia jest kwestia ewentualnego odebrania najwyższego polskiego odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Prezydent Karol Nawrocki zaproponował, by jednym z punktów poniedziałkowego posiedzenia Kapituły Orderu Orła Białego, które rozpoczęło się około godziny 10, było odebranie tego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Decyzja ma związek z nadaniem przez prezydenta Ukrainy jednej z jednostek sił zbrojnych jego kraju imienia "bohaterów UPA".

Decyzja Zełenskiego, odpowiedź Nawrockiego i oburzenie w Polsce

Prezydent Ukrainy mówił, że uczynił to "w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy".

Decyzja spotkała się z krytyczną reakcją polskich polityków. Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że jest oburzony. Stwierdził, że decyzja prezydenta Ukrainy dostarcza "najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandzie".

Prezydent Andrzej Duda nadał Order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Prezydent Ukrainy odebrał odznaczenie w kwietniu 2023 roku
Prezydent Andrzej Duda nadał Order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Prezydent Ukrainy odebrał odznaczenie w kwietniu 2023 roku
Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

Sikorski: mam nadzieję, że kapituła podejmie mądrą decyzję

W poniedziałek wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski był pytany, czy Zełenski powinien stracić Order Orła Białego.

- Pan prezydent chciał mieć politykę zagraniczną, mieć na nią wpływ, więc czeka go decyzja, która na pewno będzie miała poważny wpływ na politykę zagraniczną. Dlatego mam nadzieję, że Kapituła i pan prezydent podejmie mądrą decyzję - powiedział Sikorski.

- Osobiście uważam, że będzie dziwnie, gdy okaże się, (...) że Order Orła Białego ma pan były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder, który od Putina bierze pieniądze, a nie ma go ten, który z Putinem walczy - dodał szef polskiej dyplomacji.

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Sikorski o orderze Zełenskiego: mam nadzieję, że kapituła i prezydent podejmą mądrą decyzję
Źródło: TVN24

Siemoniak: w interesie Ukrainy jest wycofanie się z tej decyzji

Sprawę komentował również minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. - Uważam, że fatalnie się stało, że prezydent Zełenski nadał nazwę "bohaterów UPA" jednej z ukraińskich jednostek. Bardzo mocno to naruszyło nasze relacje, zwłaszcza w takiej sferze emocjonalno-historycznej, która jest niesłychanie ważna - mówił.

Poruszył również kwestię swojej ostatniej rozmowy z szefem gabinetu Zełenskiego, Kyryło Budanowem w tej sprawie. Pytano go, czy jest usatysfakcjonowany odpowiedzią ze strony ukraińskiej na tę sytuację. - Odpowiedzią będzie lub nie będzie wycofanie się z tej złej decyzji. (....) To nie chodzi o to, co kto nam powie w trakcie rozmowy, tylko jakie działania będą podjęte - odparł.

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"Rozdawanie na lewo i prawo". Który prezydent nadał najwięcej Orderów Orła Białego

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- Uważam, że w interesie Ukrainy, relacji polsko-ukraińskich, wsparcia Polski, jest wycofanie się z tej decyzji. Ale to prezydent Ukrainy podejmuje decyzję, gdzie widzi interes Ukrainy - ocenił.

Dopytywany o to, czy premier podpisze kontrasygnatę ewentualnej decyzji o odebraniu orderu Zełenskiemu, odmówił odpowiedzi. - Nie chcę na ten temat się wypowiadać, bo to jest uprzedzanie pewnych faktów. Najpierw muszą być decyzje i potem premier będzie się do tego odnosił - zaznaczył.

Siemoniak o decyzji Zełenskiego: w interesie Ukrainy jest wycofanie się z niej
Źródło: TVN24

Order Orła Białego dla Zełenskiego. Kto może nadać i odebrać odznaczenie?

Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego w kwietniu 2023 roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę "w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka".

Order Orła Białego to najstarszy i najważniejszy polski order państwowy. Nadawanie odznaczeń jest prerogatywą prezydenta. Prezydent nadaje ordery z własnej inicjatywy lub na wniosek premiera oraz kapituł orderów.

Według ustawy o orderach i odznaczeniach prezydent może podjąć decyzję o pozbawieniu orderu na wniosek m.in. kapituły oraz z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii odpowiedniej kapituły w razie stwierdzenia, że "nadanie orderu lub odznaczenia nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd albo odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny orderu lub odznaczenia".

Zgodnie z konstytucją akty urzędowe prezydenta wymagają podpisu premiera, który przez podpisanie aktu ponosi odpowiedzialność przed Sejmem. Ustawa zasadnicza przewiduje jednak 30 wyjątków. Między innymi obowiązek kontrasygnaty nie dotyczy - według konstytucji - inicjatywy ustawodawczej, podpisywania albo odmowy podpisania ustawy czy nadawania orderów i odznaczeń. Co istotne, konstytucja jednak nie wspomina, by kontrasygnaty nie wymagało odbieranie orderów.

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Źródło: PAP
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Tagi:
Wołodymyr ZełenskiKarol Nawrocki
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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