Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kropka nad i

Poseł PiS Marcin Porzucek pijany na lotnisku. "Bardzo przykry i bardzo smutny obraz"

|
Marcin Porzucek
Brejza i Petru o zachowaniu Porzucka. "Powinien przeprosić i nie kombinować z biodrem"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Pawel Wodzynski/East News
Bardzo smutny widok, bo to jest obraz części polskiego parlamentaryzmu - tak Krzysztof Brejza skomentował w "Kropce nad i" w TVN24 incydent na warszawskim lotnisku z udziałem posła PiS Marcina Porzucka. Ryszard Petru ocenił, że to "wpływa na wizerunek całej klasy politycznej".

Poseł PiS Marcin Porzucek nie mógł opuścić pokładu samolotu o własnych siłach. Pomogły mu w tym służby ratownicze. Jako pierwszy o tym zdarzeniu poinformował 29 maja "Fakt". Świadkowie, na których powołuje się dziennik, mówili, że poseł był nietrzeźwy.

Pytany wcześniej o tę sprawę, Porzucek tłumaczył się "problemem ortopedycznym". We wtorek - po opublikowaniu zdjęć, na których widać posła na lotnisku - zamieścił wpis, w którym "przeprosił urażonych sytuacją na lotnisku" i wyjaśnił, że "połączenie alkoholu z lekami przeciwbólowymi przepisanymi w jego chorobie było ogromną nieodpowiedzialnością".

- Bardzo przykry i bardzo smutny obraz, bo to jest obraz części polskiego parlamentaryzmu - skomentował w "Kropce nad i" w TVN24 europoseł KO Krzysztof Brejza.

Ocenił też, że Porzucek i inni posłowie PiS, którzy "angażują się w takie pouczanie innych, powinni się trochę zastanowić". - Panu posłowi Porzuckowi życzę z całego serca - ponieważ to jest smutny obraz też dla polskiego Sejmu - tego, żeby poszedł po prostu na leczenie. To będzie najlepsze rozwiązanie - dodał Brejza.

"Przepraszam". Poseł komentuje po ujawnieniu zdjęć z lotniska
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Przepraszam". Poseł komentuje po ujawnieniu zdjęć z lotniska

Kuba Koprzywa

Petru: to wpływa na wizerunek całej klasy politycznej

Powrotu do zdrowia życzył też Porzuckowi poseł Ryszard Petru z klubu parlamentarnego Centrum. - Uważam, że powinien przeprosić i nie kombinować z biodrem czy tam łączeniem leków. Po prostu ewidentnie wypił za dużo i pijany wsiadł do samolotu, którego lot jest krótki, chyba 30 albo 40 minut - powiedział.

Według doniesień prasowych Porzucek był jednym z pasażerów samolotu Embraer 175 lecącego z Rzeszowa do Warszawy. Rzecznik Lotniska Chopina Piotr Rudzki przekazał redakcji tvn24.pl, że na pokładzie samolotu relacji Rzeszów - Warszawa rzeczywiście znajdował się pasażer, który nie był w stanie opuścić pokładu o własnych siłach.

Zdaniem Petru poseł PiS powinien też "przeprosić Polaków". - To rzeczywiście wpływa na wizerunek całej klasy politycznej, pomimo tego, że pan jest z PiS-u - dodał.

Poseł PiS "niedysponowany" na lotnisku. Przeanalizowaliśmy zdjęcia ze zdarzenia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Poseł PiS "niedysponowany" na lotnisku. Przeanalizowaliśmy zdjęcia ze zdarzenia

Gabriela Sieczkowska

"Chwilówka Błaszczaka"

Goście TVN24 komentowali również reportaż "Chwilówka Błaszczaka". Reporter "Czarno na białym" Piotr Świerczek przeprowadził dziennikarskie śledztwo w sprawie warunków, na których rząd PiS dokonywał zakupów sprzętu wojskowego w Korei Południowej. Ustalił między innymi, że kredyty zaciągnięte przez rząd PiS - w większości w euro i w dodatku zaciągnięte w europejskich bankach - są wyżej oprocentowane niż program SAFE, a sprzęt za nie kupiony jest i będzie produkowany w zagranicznych, a nie polskich fabrykach.

Jak ocenił Brejza, "reportaż jest wstrząsający". - Sam [były minister obrony Mariusz - red.] Błaszczak pół roku temu zachęcał przecież do brania pieniędzy z SAFE. Sami zakupili czołgi, między innymi K2, w których rzeczywiście są przekładnie niemieckiej produkcji - powiedział.

Petru ocenił, iż prawdopodobnie politycy PiS "uznali, że ten program SAFE jest niebezpieczny, bo może odebrać ich elektorat na rzecz koalicji 15 października". - Te inwestycje akurat są w tych miejscach, gdzie dominuje PiS i wymyślili sobie tę narrację - mówił, nawiązując do krytyki programu SAFE.

OGLĄDAJ: Petru: Poseł PiS powinien przeprosić. Ewidentnie wypił za dużo
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
Podcast o końcu świata Magdy Łucyan
43 min
Zarzuty znęcania się nad dziećmi dla opiekunki ze żłobka
"To nie dziecko ma być gotowe, ale ty"
Mamy temat
29 min
ADHD reportaz w Plusie
Zmagania z impulsywnością i roztargnieniem
TVN24+ Originals
Udostępnij:
Tagi:
Krzysztof BrejzaRyszard PetruPrawo i SprawiedliwośćProgram SAFE
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Wołodymyr Zełenski
Decyzja "zła, haniebna i nie powinna mieć miejsca"
FAKTY PO FAKTACH
Klaudia Uciechowska kochała Chiny. Mówiła, że to jej miejsce na świecie
Guz z zębami i włosami. Czym jest potworniak, który przyczynił się do dramatu Klaudii?
Zdrowie
Marcin Romanowski
Romanowski zniknął bez śladu. Śledczy: ktoś pomaga
Robert Zieliński
Poseł PiS "niedysponowany" na lotnisku. Analizujemy zdjęcia
Poseł PiS "niedysponowany" na lotnisku. Przeanalizowaliśmy zdjęcia ze zdarzenia
Gabriela Sieczkowska
Sławosz Uznański-Wiśniewski i jego żona Aleksandra Uznańska-Wiśniewska
Uznańscy-Wiśniewscy powitali na świecie dziecko. Pokazali zdjęcie
Order Orła Białego
"Rozdawanie na lewo i prawo". Który prezydent nadał najwięcej Orderów Orła Białego
Zuzanna Karczewska
kamper przyczepa wakacje shutterstock_1213921549_S
Pozwali sąsiadkę z powodu zapachu. "Co to jest?!"
Świat
Burza, pioruny, silne burze
Nadciągają burze i silny deszcz. IMGW wydał prognozy
METEO
Strzyżak sarni (Lipoptena cervi) - zdjęcie przykładowe
Gryzą jelenie i ludzi, strategicznie tracą wzrok
METEO
Rowerzysta zaatakował seniorkę we Wrocławiu
"Zsiadł z roweru i pchnął na chodnik". Nowe ustalenia policji
Wrocław
Marcin Porzucek
"Przepraszam". Poseł komentuje po ujawnieniu zdjęć z lotniska
Kuba Koprzywa
Michał Drewnicki
Jest kandydat PiS na prezydenta Krakowa
Mężczyzna trafił do aresztu
Skazany za przelewy do Ukrainy. "Żałuję, że pojechałem"
BIZNES
imageTitle
Nie mają sposobu na Chwalińską. "Wierzcie mi, nie jest łatwo z nią grać"
EUROSPORT
25 min
Karol Nawrocki
PremieraŻaden prezydent tego nie zrobił. Nawrocki chce ujawnić jeden z najbardziej tajnych dokumentów
Czarno na białym
Bąkiewicz skazany za "obronę kościoła"? Sprawa dotyczyła czegoś innego
FAŁSZBąkiewicz skazany za "obronę kościoła przed wulgarną dziczą"? Nie za to
Gabriela Sieczkowska
Burzowo, chmury, czerwiec
Pogoda na Boże Ciało i długi weekend
METEO
Pogodna noc
W dzień nad Polską przewędruje front. Tu ma padać
METEO
Karol Nawrocki
Kolejne weto prezydenta
Polska
Mateusz Szczurek
Były minister finansów ma nową pracę w międzynarodowej instytucji
BIZNES
1 na 1
Spór o order Zełenskiego. Zgorzelski: była akcja, jest reakcja
8 min
pc
Kraj stoi na skraju upadku
Fakty+
Porzucił wózek i złapał stopa
Złapał stopa, porzucił w aucie roczną córkę
Lublin
Joanna Uciechowska
Specjalny samolot poleci po chorą Polkę. Mamy rozmowę z mamą
Polska
orlen shutterstock_2362467289
Rada Nadzorcza Orlenu wybrała prezesa
BIZNES
Pauline Hanson
Nowy sondaż. Kolejny kraj stawia na skrajną prawicę
Świat
imageTitle
Wirus ebola torpeduje przygotowania do mundialu
EUROSPORT
EN_01678540_0395
Putin sięgnął po rakiety Cyrkon, "spadają jak piorun". Rośnie liczba ofiar
Świat
Dzik pojawił się na placu zabaw na Bemowie
Nowy zespół w stołecznym ratuszu. Ma rozwiązać problem dzików
WARSZAWA
Aleksandra Gajewska i Michał Wawer
"Absolutnie bolesne" słowa o in vitro. "Nie ma pan pojęcia, o czym mówię"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica