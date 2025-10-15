Ponad połowa Polaków za wprowadzeniem związków partnerskich

Uczestnikom sondażu zadano pytanie: "Czy jest Pan(i) za czy przeciw wprowadzeniu związków partnerskich w Polsce?". 54 procent ankietowanych stwierdziło, że jest "za".
34 procent badanych stwierdziło, że jest "przeciw" wprowadzeniu związków partnerskich w Polsce, a 12 procent odpowiedziało: "nie wiem/trudno powiedzieć/odmowa".
Sondaż Opinia24 został przeprowadzony w dniach 13-14 października 2025, na reprezentatywnej próbie 1001 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej. Do jego zrealizowania użyto techniki mixed mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) oraz wywiadów internetowych (CAWI).
Rządowy projekt o związkach partnerskich
Po dwóch latach rządów jest porozumienie w koalicji dotyczące ustawy o związkach partnerskich.
Około 20 uprawnień dla par, które nie chcą lub nie mogą zawrzeć małżeństwa, ma zawierać rządowy projekt ustawy. Umowa ma być zwierana u notariusza i rejestrowana w urzędzie stanu cywilnego.
Autorka/Autor: asty/lulu
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock