Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rozmowa Piaseckiego

Pomysł prezydenta "zaprzeczeniem idei członkostwa" w UE

Karol Nawrocki
Rosati o prezydenckim projekcie ustawy: otwarte zwarcie z UE
Źródło: TVN24
Jeśli taka filozofia pisania prawa w Polsce kiedykolwiek by zwyciężyła, to jesteśmy na bardzo prostej drodze, aby otwierać kolejne konflikty z Unią Europejską - powiedział prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, komentując prezydencki projekt ustawy o sądownictwie.

W ubiegłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i złożył własny projekt, który miałby ograniczać możliwości orzekania w oparciu o wyroki TSUE (Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) czy ETPCz (Europejskiego Trybunału Praw Człowieka). Prezydent chce także karania sędziów więzieniem m.in. za kwestionowanie statusu neo-sędziów.

Projekt o niepozornej nazwie. Prezydent "idzie na zwarcie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Projekt o niepozornej nazwie. Prezydent "idzie na zwarcie"

Katarzyna Gozdawa-Litwińska

- To jest ustawa, która nie tylko zmierza do tego, aby wprowadzić rozwiązania łamiące konstytucję, ale to jest takie otwarte zwarcie z Unią Europejską - komentował prezes NRA, sędzia Trybunału Stanu Przemysław Rosati w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24. .

Według Rosatiego, jeśli "taka filozofia pisania prawa w Polsce kiedykolwiek by zwyciężyła, to jesteśmy na bardzo prostej drodze, aby otwierać kolejne konflikty z Unią Europejską i narażać się na skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej" 

Prezes NRA przekonywał, że proponowane przez Nawrockiego przepisy są "zaprzeczeniem idei członkostwa" w UE. - Trzeba to rozumieć w ten sposób, że takie prawo i oczekiwany przez pana prezydenta sposób stosowania prawa przez polskich sędziów zmierza w istocie do tego, aby łamać traktaty i narażać się na kary, wyprowadzać Polskę z Unii - wskazał gość TVN24. 

Przemysław Rosati
Przemysław Rosati
Źródło: TVN24

Rosati o "jednym słowie, które zdradza intencje" Nawrockiego

W ocenie prezesa NRA propozycja złożona przez głowę państwa jest o tyle "groźna", że "każdy, kto ma sprawę w sądzie" i "złoży wniosek o zbadanie prawidłowego ukształtowania składu orzekającego", to zgodnie z zapisami prezydenckiego projektu "potencjalnie podżega do popełnienia przestępstwa". 

Rosati zwrócił też uwagę na "jedno słowo, które zdradza intencje" Nawrockiego. - Użyto takiego sformułowania: "autorytarne ogłaszanie". Więc autorytaryzm to jest dokładnie filozofia tej ustawy - powiedział. Podkreślił, że to "jest przedsmak tego, co nas czeka", jeśli "takie propozycje będą przedkładane polskiemu parlamentowi w sytuacji, kiedy ta większość parlamentarna będzie chętna akceptować takie projekty". 

Wyrażenie "w sposób autorytarny" pojawia się w projekcie ustawy w przepisach mówiących o wyłącznym prawie prezydenta do obwieszczania informacji o wakatach w sądach. 

- Ta ustawa jest skandaliczna i to jest ustawa, która tak naprawdę nie naprawia, a psuje wymiar sprawiedliwości. Jest w dużej mierze oderwana od realnych problemów wymiaru sprawiedliwości - mówił sędzia TS w TVN24.

"Sposób autorytarny" w prezydenckim projekcie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Sposób autorytarny" w prezydenckim projekcie

Rosati: prezydent nie wykorzystał szansy

Rosati zauważył też, że ustawa Nawrockiego "nie jest odpowiedzią na problem, który jest praprzyczyną, czyli nieprawidłowym ukształtowaniem Krajowej Rady Sądownictwa". - Pan prezydent tym projektem potwierdza, że nic się nie stało. Mówi, że: przez ostatnie osiem lub dziesięć lat, jeżeli popatrzymy na kryzys [praworządności -red.] szerzej, zupełnie nic się nie wydarzyło. Nie było żadnych orzeczeń, nie było żadnych kar, nie było żadnych problemów - mówił w "Rozmowie Piaseckiego". 

W ustawie proponowanej przez Pałac Prezydencki jest mowa o uznaniu statusu neosędziów. 

- To jest ustawa, która nie zmierza do naprawienia polskiego wymiaru sprawiedliwości, tylko do podporządkowania wymiaru sprawiedliwości w dużej części tak naprawdę urzędowi prezydenta - podkreślił Rosati. - Pan prezydent mając swoistą niezapisaną kartę, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, mógł zaproponować rzeczywiście rozwiązania (…), które z punktu widzenia przeciętnego obserwatora prowadziłyby do prostej konkluzji: tak, to jest projekt rozwiązujący problemy - kontynuował gość TVN24 i ocenił, że Nawrocki "nie wykorzystał szansy".

Prezes NRA był pytany także o ewentualne ustępstwa sił politycznych, które miałyby doprowadzić do kompromisu w sprawie naprawy wymiary sprawiedliwości. - Każdy, kto ma określone oczekiwania w tym sporze czy w sposobie rozwiązania tego problemu, musiałby zrobić krok do tyłu. Takie możliwości są nawet obecnie, na podstawie obowiązującej konstytucji, tylko o nich się nie dyskutuje, dlatego że łatwiej zrobić z tego kolejne pole polaryzujące społeczeństwo i kolejne pole nakręcające konflikt polityczny - odpowiedział. 

Profesor Zoll o ustawie prezydenta: czas skorzystać z wariantu B
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Profesor Zoll o ustawie prezydenta: czas skorzystać z wariantu B

Rosati: nie podpisałbym się pod takim projektem 

Wiadomo, że jednym z autorów przepisów w projekcie Nawrockiego jest obrońca Zbigniewa Ziobry mec. Bartosz Lewandowski. Rosati był pytany o ocenę udziału prawnika w tworzeniu ustawy. - Ja bym w życiu nie podpisał się pod takim projektem i nie dołożyłbym ręki do przygotowania takiego projektu - przyznał prezes NRA. 

Wyjaśnił też, że sam udział Lewandowskiego w pracach nad projektem nie jest problemem. Jego zdaniem próba rozliczania go "za to, że świadczy pomoc prawną, to jest trochę pytanie o to, czy lekarz powinien każdego leczyć". - Natomiast niezależnie od tego zawsze ponosimy odpowiedzialność za treść - zwrócił uwagę Rosati. 

- Nie oceniam pod względem etycznym tego, czy pan mecenas zachował się zgodnie z zasadami etyki, czy nie. Od tego jest pion dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie - dodał prezes NRA. 

OGLĄDAJ: Prezydencka ustawa o KRS. "To jest absurd i postawienie świata na głowie"
pc

Prezydencka ustawa o KRS. "To jest absurd i postawienie świata na głowie"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Aleksandra Sapeta

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Jarek Praszkiewicz

Udostępnij:
Tagi:
Krajowa Rada SądownictwaWymiar sprawiedliwości
Czytaj także:
Ferie, zima, odwilż
Odwilż. W nocy prawie nie było mrozu
METEO
Rozbicie narkotykowego układu w Warszawie. Wśród zatrzymanych pseudokibice
Handlowali narkotykami w bramach. Rozbity gang, wśród zatrzymanych pseudokibice
WARSZAWA
Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Prezydent przed wyborem. "Win-win" dla rządu i różnice zdań w pałacu
Zamieszki w Meksyku
Po śmierci El Mencho "panuje strach". "Nie wiemy, co robić"
Świat
Podsumowanie igrzysk
Warto mieć pod ręką chusteczki. To podsumowanie igrzysk wyciska łzy
EUROSPORT
Bryła lodu spadła prosto pod koła radiowozu
"Oszukać przeznaczenie" w Rudzie Śląskiej. Nagranie
Katowice
giełda ludzie wall street shutterstock_2577625569
Tydzień na rynkach. Co czeka giełdę w tym tygodniu
BIZNES
Kash Patel w szatni drużyny USA
Szef FBI hucznie świętował sukces hokeistów USA. Wywołał falę oburzenia
EUROSPORT
Cezary Kulesza
"Wiele niekorzystnych zapisów". Miażdżące wyniki kontroli
Artur Warcholiński
Śnieżyca na Times Square w Nowym Jorku
Pierwszy taki alert od trzech dekad. Nor'easter szaleje
METEO
warszawa - Grand Warszawski shutterstock_2273493059
Tak typują lewe zwolnienia i nie tylko. "Niewidoczne gołym okiem" 
Maja Piotrowska
"Jedna bitwa po drugiej" z 6 nagrodami BAFTA
"Jedna bitwa po drugiej" wielkim wygranym BAFTA 2026
Kultura i styl
imageTitle
Czarodziej Pietuszewski. Otworzył drogę do zwycięstwa Porto
EUROSPORT
31 min
pc
"Cztery dziury w mózgu". Jak (nie) rozmawiać o udarach
Wywiad medyczny
Komisja Europejska
UE odpowiada Trumpowi na podwyżki ceł. "Umowa to umowa"
BIZNES
Ulica Bartycka czeka na przebudowę
Mieszkańcy nie chcieli "autostrady" pod oknami. Urzędnicy zmienili plany
Dariusz Gałązka
Podpalony samochód widziany na środku drogi w Tijuanie w Meksyku
Chaos w Meksyku. Komunikat polskiej ambasady
Świat
imageTitle
"To, co się stało, nie było niczyją winą"
EUROSPORT
Meteo gołoledź, opady marznące, oblodzenie
Alarmy dla 10 województw. Uważajmy na drogach
METEO
imageTitle
Wzruszający gest mistrzów olimpijskich
EUROSPORT
Viktor Orban
Chaos w Meksyku, koniec olimpijskich zmagań, groźby Orbana
Warto wiedzieć
Robert Fico, premier Słowacji
Premier Słowacji: zwrócę się o wstrzymanie dostaw energii do Ukrainy
Świat
Dym nad Puerto Vallarta
El Mencho zabity. W operacji pomogli Amerykanie
Świat
deszcz, ulewa, noc
Wiele deszczowych miejsc, temperatura sięgnie 10 stopni. Pogoda na dziś
METEO
Szymon Hołownia
Hołownia zapowiada "myr myr". "Nie słyszałem tak miażdżącej samokrytyki"
W kuluarach
Pan Tomasz o mało nie zmarł z wychłodzenia
Tak lekarze z Łodzi przywrócili pana Tomasza do życia
Marzanna Zielińska
imageTitle
Magiczne widowisko na koniec igrzysk
EUROSPORT
USA
Odwołane loty, zakaz przemieszczania się. Nor'easter zagraża USA
METEO
imageTitle
Lech zbliżył się do Jagiellonii w wyścigu o mistrzostwo Polski
EUROSPORT
Podobizna Donalda Trumpa na budynku Departamentu Sprawiedliwości USA
Powstaje światowa opozycja dla Trumpa? "To są ruchy tektoniczne"
FAKTY PO FAKTACH

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica