Druga tura wyborów w Polsce 2050 unieważniona

Druga tura wyborów szefa Polski 2050 rozpoczęła się w poniedziałek o godzinie 16. Stanęły do niej ministry: funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Kilkuset polityków Polski 2050 oddawało głosy internetowo. Planowo głosowanie miało potrwać do godziny 22, a wyniki miały być ogłoszone w ciągu godziny po jego zakończeniu. Tak się jednak nie stało. Przez ponad dwie godziny nie było żadnego oficjalnego komunikatu ze strony partii.

Unieważnione głosowanie

Dopiero po północy poseł Polski 2050 Marcin Skonieczka przekazał, że "z powodu nieprzewidzianych problemów technicznych, niezależnych od Krajowej Komisji Wyborczej, doszło do przedwczesnego zamknięcia systemu głosowania" i w związku z tym druga tura wyborów "została w całości unieważniona".

Z powodu nieprzewidzianych problemów technicznych, niezależnych od Krajowej Komisji Wyborczej, doszło do przedwczesnego zamknięcia systemu głosowania. W związku z tym II tura wyborów Przewodniczącego Partii Polska 2050 z 12 stycznia 2026 r. została w całości unieważniona. — Marcin Skonieczka (@m_skonieczka) January 12, 2026 Rozwiń

W kolejnym wpisie dodał, że "wyniki nie były sprawdzane" i "zostały komisyjnie usunięte". Biuro prasowe Polski 2050 w komunikacie przesłanym PAP przekazało, że termin przeprowadzenia powtórnego głosowania niezwłocznie wyznacza Rada Krajowa partii.

Wcześniej politycy Polski 2050 w rozmowie z dziennikarzem TVN24+ Patrykiem Michalskim mówili, że powodem niepublikowania wyników jest "błąd systemu". Nie precyzowali jednak, na czym dokładnie polegał. - Sprawa z gatunku najpoważniejszych. Zastanawiamy się, co zrobić. Więcej informacji damy rano - przekazał nieoficjalnie jeden z polityków Polski 2050.

- Krąży informacja o błędzie - potwierdził kolejny rozmówca.

