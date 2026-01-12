Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Druga tura wyborów w Polsce 2050 unieważniona

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska
Druga tura wyborów na przewodniczącego Polski 2050 unieważniona
Źródło: TVN24
Polska 2050 w poniedziałek wybierała swoją przewodniczącą w drugiej turze wyborów. Wyniki - wbrew zapowiedzi - nie zostały ogłoszone wieczorem, niedługo po zakończeniu głosowania. Po północy poseł Marcin Skonieczka przekazał, że głosowanie zostało unieważnione ze względu na problemy techniczne. Wcześniej o "błędzie systemu" politycy partii mówili nieoficjalnie w rozmowie z dziennikarzem TVN24+ Patrykiem Michalskim.

Druga tura wyborów szefa Polski 2050 rozpoczęła się w poniedziałek o godzinie 16. Stanęły do niej ministry: funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Kilkuset polityków Polski 2050 oddawało głosy internetowo. Planowo głosowanie miało potrwać do godziny 22, a wyniki miały być ogłoszone w ciągu godziny po jego zakończeniu. Tak się jednak nie stało. Przez ponad dwie godziny nie było żadnego oficjalnego komunikatu ze strony partii.

Unieważnione głosowanie

Dopiero po północy poseł Polski 2050 Marcin Skonieczka przekazał, że "z powodu nieprzewidzianych problemów technicznych, niezależnych od Krajowej Komisji Wyborczej, doszło do przedwczesnego zamknięcia systemu głosowania" i w związku z tym druga tura wyborów "została w całości unieważniona".

W kolejnym wpisie dodał, że "wyniki nie były sprawdzane" i "zostały komisyjnie usunięte". Biuro prasowe Polski 2050 w komunikacie przesłanym PAP przekazało, że termin przeprowadzenia powtórnego głosowania niezwłocznie wyznacza Rada Krajowa partii.

Wcześniej politycy Polski 2050 w rozmowie z dziennikarzem TVN24+ Patrykiem Michalskim mówili, że powodem niepublikowania wyników jest "błąd systemu". Nie precyzowali jednak, na czym dokładnie polegał. - Sprawa z gatunku najpoważniejszych. Zastanawiamy się, co zrobić. Więcej informacji damy rano - przekazał nieoficjalnie jeden z polityków Polski 2050.

- Krąży informacja o błędzie - potwierdził kolejny rozmówca.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Patryk Michalski, sz, ads

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Udostępnij:
TAGI:
Katarzyna Pełczyńska-NałęczPaulina Hennig-KloskaSzymon HołowniaPolska 2050
Czytaj także:
Krzysztof Gawkowski
Gawkowski zapowiada nowe regulacje po reportażu "Czarno na Białym"
Polska
imageTitle
W Masters na razie pada tylko jeden wynik. Trzeci mistrz świata poza turniejem
EUROSPORT
Miał molestować kobietę w hotelu (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosiła, że molestował ją policjant. Oboje zostali przesłuchani
WARSZAWA
Donald Trump
Trump: jeśli sąd to unieważni, mamy przerąbane
BIZNES
imageTitle
Polacy gotowi do mistrzostw Europy. Cel jest jasny
Najnowsze
Oblodzenie i opady marznące w nocy
Niebezpieczna noc. Gdzie zima najbardziej da się we znaki
METEO
Merz i Modi
"Dla UE i Niemiec kraj ten stanowi ogromną szansę"
BIZNES
Czarzasty: mniej ustawek, więcej książęk
"Uprzejma rada" Czarzastego dla Nawrockiego
Polska
Mieszkańcy serbskich wsi zostali odcięci od prądu po śnieżycy
Od ponad tygodnia nie mają prądu. Lokalne władze zostawiły ich samym sobie
METEO
Kruczą czeka modernizacja
Radni nie chcą konsultacji w sprawie Kruczej
WARSZAWA
shutterstock_1118068103
Apple i Google łączą siły
BIZNES
Donald Trump na spotkaniu w Białym Domu
"Nie boi się używać rozwiązań militarnych”. Biały Dom o podejściu Trumpa do Iranu
Świat
imageTitle
Sprawa Wąska wraca przed igrzyskami. "Byłem w szoku, przecież to nie pomaga"
EUROSPORT
Areszt dla podejrzanego m.in. o grożenie ministrowi rolnictwa
Rozlana gnojowica, groźby wobec ministra rolnictwa i areszt
Białystok
imageTitle
Obłędne wypłaty dla Polaków za United Cup. Są jednak duże różnice
EUROSPORT
Protesty w Iranie
Brutalnie tłumione protesty. Komisja Europejska gotowa na sankcje
BIZNES
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz o swojej "wizji" na Polskę 2050 i jej "DNA"
"KROPKA NAD I"
Zbigniew Ziobro
"Najlepsi gangsterzy z lat 90. mogliby się od Ziobry uczyć"
Polska
Nielegalne składowisko odpadów. Mieszkańcy Kałuszyna protestują
Mieszkańcy protestowali, urzędnicy informują o przełomie
WARSZAWA
Donald Trump
Republikańscy senatorowie krytykują ruch administracji Trumpa. "Pod znakiem zapytania stoi niezależność i wiarygodność"
BIZNES
imageTitle
Były prezes klubu zastrzelony podczas pogrzebu swojej matki
EUROSPORT
Zderzenie trzech aut, pięć osób w szpitalu
Zderzenie trzech aut. Dziecko i kobieta w ciąży wśród rannych
WARSZAWA
imageTitle
Legenda oskarża trenera. "Płakałam, gdy dowiedziałam się, że obmyślił ten plan"
EUROSPORT
Śnieg, noc, miasto
Jednym noc ześle dotkliwy mróz, innym - kolejne opady
METEO
Nietypowe zdarzenie drogowe w Starym Mieście
Po zderzeniu jeden z samochodów wjechał w sklep
Poznań
Zdjęcia przedstawiające Kim Dzong Una prezentującego nowy okręt wojenny o wyporności 5000 ton
Niespotykana reakcja na przemowę Kim Dzong Una. "Nagle opuścili salę"
BIZNES
Maria Corina Machado macha do ludzi przed hotelem w Oslo
Trump "spotka się z liderką wenezuelskiej opozycji"
Świat
Policjanci kontrolują pustostany
Ciało mężczyzny w pustostanie
WARSZAWA
Parlament Europejski
Parlament Europejski zakazuje wstępu przedstawicielom Iranu
Świat
imageTitle
Symbol Pucharu Narodów Afryki nagrodzony przez prezydenta
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica